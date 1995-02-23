 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Таджикистане заморили до смерти караван с заключенными - 14 трупов
08:36 08.07.2019

7 июля во время перевозки 128 заключенных (120 мужчин и 8 женщин) из колоний городов Худжанда и Истаравшана в колонии Душанбе, Нурека и Явана скончались 14 заключенных.
Пресс-центр ГУИН Минюста Таджикистана назвал отравление хлебом причиной гибели заключенных.
Как сообщает ГУИН, караван автомобилей в сопровождении конвойной группы отбыл в 12:45 из Худжанда и достиг Душанбе в 18:20.
Согласно установленным нормативам по пути следования караван 6 раз останавливался по необходимости.
На втором участке дороги в местечке Майхура Варзобского района один из заключенных как обычно раздал 3 буханки хлеба 16 заключенным. После его употребления через полчаса у 16 заключенных, которые находились в кузове автомашины за госномером 024 ВА 01 наблюдались тошнота, головокружение рвота. В 18:20, когда автомашина въехала в исправительное учреждение в следственное учреждение ГУИУН Минюста РТ состояние употребивших хлеб ухудшилось. 16 человек потеряли сознание. В 18:25 специальная бригада скорой помощи с привлечением специалистов-медиков была доставлена в учреждение ГУИУН Минюста РТ, - говорится в официальном сообщении ведомства.
В результате принятых мер с использованием всех возможностей медикам удалось спасти жизнь двум заключенным. Несмотря на принятые экстренные медицинские меры не удалось спасти жизнь 14 заключенных. Остальные 114 заключенных были доставлены в исправительные учреждения без физических повреждений, сообщает ГУИН.
По факту отравления, приведшего к смерти 14 заключенных Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело и создана специальная следственная группа.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела находится под контролем генерального прокурора.
Список скончавшихся заключенных:
Абдурахмонов Абдурахмон Хасанович,10.02.1997, уроженец района Рудаки, с/дж Чимтеппа, селения Гулбутта.
Буриев Далерджон Бозорович, 16.09.1998 г.р, уроженец города Истаравшан.
Ватаниев Махмасаид Восеиевич, 20.04.1977 г.р, уроженец района Абдурахмони Джами селения Хилоли.
Манонов Раджабмурод Алимардонович, 26.05.1979 г.р., уроженец Файзабадского района с/дж Чашмасор, селения Бунгакиен.
Назруллоев Усмонали Бурихонович, 21.03.1979 г.р., уроженец Яванского района.
Одинаев Валиджон Дарвешович, 13.12.1976 г.р, житель города Гиссар, с/дж Дехкнобод, селения Багалак.
Солихов Неккадам Гулмуродович, 23.07.1985 г.р., уроженеец Варзобского района.
Сунатуллои Имомали, 05.06.1989 г.р, уроженец города Душанбе.
Турдиев Екуб Сафармахмадович, 8.01.1991 г.р., житель Хуросонского района, с/дж Кизил-калъа, селенимя Сарбанд.
Убайдов Афзалшо Хабибович, 23.02.1995, уроженец города Ваҳдат.
Хайдаров Некруз Мирзоалиевич, 21.08.1999, уроженец Дангаринского района, селения Корез.
Ҳакимов Хасан Нуралиевич, 17.01.1987, уроженец района Рудаки, поселка Сомониен.
Юсупов Мехроб Акбаралиевич, 07.07.1992 г.р. уроженец Варзобского района.
Каюмов Абдуджамил Халилович, 10.11.1967 г.р., уроженец Матчинского района, поселок Бустон.
Подробнее: ca-news.org/news:1555780?f=cp

Источник - ca-news.org
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