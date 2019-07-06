Иран на повышение: зачем Тегерану увеличивать норму обогащения урана

13:07 08.07.2019 При введении санкций против республики за нарушение ядерной сделки Россия потребует привлечь к ответственности США



Эльнар Байназаров



Россия настаивает на том, что США должны ответить за односторонний выход из ядерной сделки. Об этом "Известиям" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Сенатор подчеркнул: если Совбез ООН начнет вводить санкции против Ирана за нарушение условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Москва будет настаивать на том, чтобы в первую очередь меры были приняты против Вашингтона. 7 июля Иран обновил ультиматум и дал европейцам еще 60 дней на то, чтобы начать выполнять условия СВПД. В МИД Германии заявили "Известиям", что ФРГ, Великобритания и Франция делают все возможное для скорейшего запуска системы взаимных расчетов с Ираном, но пока даже первого платежа по ней совершено не было. Идти на конфронтацию с США и торговать с Ираном как прежде европейцы пока не намерены, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.



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Европейские обещания



7 июля истек двухмесячный ультиматум Ирана европейским участникам договора - с понедельника страна начинает обогащать уран выше установленных ядерной сделкой 3,67%. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что Тегеран будет сокращать свои обязательства планомерно каждые 60 дней, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не будут придерживаться достигнутых договоренностей.



Дипломат, считающийся главным переговорщиком от Ирана по СВПД, подчеркнул: "Такой шаг направлен на сохранение соглашения по ядерной программе" - и отметил, что двери для дипломатии еще не закрыты.



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При этом Арагчи заверил, что Исламская Республика не связывает надежды с механизмом взаимных расчетов с Европой. Сразу после выхода США из сделки в мае минувшего года Франция, Германия и Великобритания начали разработку собственной системы платежей с Ираном (INSTEX), не зависящей от контролируемой американцами системы SWIFT.



В конце июня в Вене проходила встреча Иран–ЕС, посвященная запуску INSTEX. Тогда генсек дипслужбы Европейского союза Хельга Шмид заверяла, что механизм введен в действие. Тем не менее, как заявили "Известиям" в МИД Германии, пока ни одного транша между ЕС и Тегераном по новой системе совершено не было.



- Франция, Великобритания и Германия прилагают все усилия, чтобы как можно скорее провести первую транзакцию с Исламской Республикой через систему INSTEX, - пояснил источник.



Эту информацию подтверждает и недавнее заявление министра финансов и экономики Франции Бруно Ле Мэра. Он заявил 5 июля, что механизм вступит в силу в ближайшие дни и тогда же будет проведен первый платеж.



Не хлеба, а нефти



На первых порах предполагается оплата поставок лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции из Европы в Иран. Но тот же замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в кругу журналистов признался: "До тех пор, пока не будут приняты меры для проведения закупок иранской нефти или выделения конкретных кредитов через INSTEX, ожидания Ирана останутся неудовлетворенными".



Как заявил "Известиям" консультант ПИР-центра, специалист по ядерному нераспространению Андрей Баклицкий, основное требование Ирана - чтобы республика могла свободно торговать нефтью или же закупать у Европы технологии. Например, те же самолеты Airbus, поставка которых была сорвана после введения американских санкций.



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- Сегодня, даже если компания захочет продать или купить что-либо у Ирана, она не сможет найти банк для того, чтобы осуществить оплату. Никто в Европе не хочет попасть под карательные меры США. INSTEX была придумана для того, чтобы заменить собой банки, - пояснил эксперт. - Предполагается, что по этой системе можно будет расплачиваться только за поставки по гуманитарной линии, а они и так не попадают под прямые запреты США. Ирану этого недостаточно, он хочет свободно продавать свою нефть и получать выгоду. Собственно, ради этого и заключался СВПД.



Эксперт отметил, что идти на серьезные меры и нарушать американские санкции Европа все же не готова, поскольку большинство компаний в ЕС - частные, государство не может заставить их торговать с Ираном. Хотя в прошлом году и было принято блокирующее регулирование, запрещающие европейским фирмам выполнять американские санкции, на деле компании не исполняли этот закон и свернули всю деятельность в Исламской Республике.



- За новый срок в 60 дней Иран будет требовать от Европы каких-то реальных шагов. Если частные компании не хотят покупать, то ЕС мог бы закупать нефть на государственном уровне, через свои Центробанки, - рассказал эксперт. - Китай возобновил закупки иранской нефти через третьи страны. И Вашингтон вроде бы согласился с этим, чтобы не усугублять торговую войну с Пекином. Что лишний раз доказывает - если ты большой, тебе могут простить нарушение. Возможно, если бы ЕС также рискнул, американцам пришлось бы менять подход.



Без права вето



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Совбез ООН специальной Резолюцией 2231 свернул большинство санкций против Ирана в январе 2016 года, когда СВПД вступил в силу. Сам договор учитывает механизм решения споров: если возникают сомнения в том, что кто-либо из подписантов нарушает свои обязательства, собирается совместная комиссия. В течение 30 дней она должна решить вопрос. Если нет, то дальше - комиссия на уровне глав МИД. А если не удается решить спор - вопрос передается в Совбез, который определит - восстановить санкции против Тегерана или нет.



Однако, как пояснил Андрей Баклицкий, сам механизм был придуман таким образом, чтобы ни Россия, ни Китай не могли его заблокировать.



- Любой из членов Совбеза может внести резолюцию о том, следует ли продолжать режим приостановки всех предыдущих запретительных резолюций. То есть это будет положительная резолюция, а не блокирующая - членам Совбеза нужно проголосовать "за" то, чтобы санкции против Ирана не восстанавливались. И любой из пятерки может это заветировать, и все меры восстановятся, - рассказал эксперт и уточнил: любой, кроме США, поскольку последние вышли из договора еще год назад.



Если вопрос дойдет до Совбеза и будет приниматься решение о введении мер против Тегерана, Россия потребует в первую очередь применить санкции в отношении Вашингтона.



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- Первыми из плана в нарушение резолюции вышли США, никоим образом не соблюдая предусмотренную процедуру, - напомнил сенатор. - Поэтому, если Совбез и начнет реагировать на ситуацию и применять санкции, он должен это сделать прежде всего и исключительно в отношении США. Вот до тех пор, пока это не произойдет, все остальное даже обсуждать не приходится. Я бы считал крайне желательным, чтобы Совбез отреагировал на нарушение Вашингтоном своих обязательств по этой резолюции ООН и ввел необходимые меры.



США в одностороннем порядке расторгли сделку в мае 2018 года. Дональд Трамп заявил, что план недостаточно проработан и не учитывает иранскую ракетную программу или иные военные активности на Ближнем Востоке. Тегеран имеет сеть своих союзников в регионе, включая ливанскую "Хезболлу" и отряды хуситов в Йемене. При этом глава Белого дома предложил иранцам заключить новую сделку, которая бы учитывала новые реалии. Президент Исламской Республики Хасан Роухани это предложение отверг.



В истории ООН еще не было ни одного случая, чтобы организация, штаб-квартира которой, к слову, расположена в Нью-Йорке, вводила санкции в отношении Вашингтона. Источник - Известия

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