В Смоленске найдены останки безногого наполеоновского генерала Гюдена

16:26 08.07.2019

В Смоленске найдены останки ближайшего соратника Наполеона

8 июля 2019, Сергей Гурьянов



Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске археологии обнаружили останки, которые, вероятно, принадлежат одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену, сообщила вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.

Королевский бастион построили в период польской оккупации города в 1620-30-е годы в проломе Смоленской крепостной стены. Это было место ожесточенных сражений сразу нескольких войн: Смоленской войны 1632-1634 годов, возвращения Смоленска в состав Российского государства в 1654 году и Отечественной войны 1812 года. На месте земляного бастиона, построенного в виде пятиконечной звезды, в конце XIX века был разбит парк, названный в честь смоленского губернатора Лопатина, передает РИА "Новости".

"Сейчас у нас идет завершающий этап раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Раскопки длились долго – мы искали останки французского генерала Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона. Он был смертельно ранен в битве при Валутиной горе и по разным источникам – тем, что мы нашли и в России, и во Франции – был захоронен как раз здесь. И вот нам удалось найти останки, по косвенным признакам, с большой долей вероятности можно сказать, что это генерал Гюден", – рассказала Катасонова.



Она добавила, что Гюден – один из самых известных генералов Франции. Имя генерала дважды упоминается на Триумфальной арке в Париже. Его похоронили в центре Бастиона в одиночной могиле. В источниках указывается, что его похоронили "как великого воина".

"У останков отсутствует левая нога, она обрублена – как раз такое ранение получил генерал и от него он впоследствии скончался. Вторая нога была повреждена, и это тоже видно на останках. Но, естественно, со стопроцентной уверенностью мы сможем утверждать это только после ДНК-экспертизы. Есть прямой потомок генерала Гюдена, у которого можно будет взять анализ, он уже согласился приехать в Москву", – отметила Катасонова.

Генерала захоронили в деревянном гробу, плохо сохранившиеся стенки и гвозди которого также найдены.

Когда подтвердится информация, что останки действительно принадлежат Гюдену, состоится перезахоронение во Франции.

"Останки будут перезахоронены со всеми почестями. Но пока мы не можем сказать, как, когда и где. Это первый наполеоновский генерал, который был найден. Если это действительно он", – подчеркнула представитель фонда.