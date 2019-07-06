РосПравительство. Агония политических банкротов, - В.Павленко

16:45 08.07.2019 Агония политических банкротов?

чей именно компрадорский ультиматум озвучивает Эльвира Набиуллина?



На XXVIII международном финансовом конгрессе выступила глава ЦБР Эльвира Набиуллина. Это выступление уже привлекло внимание комментаторов, которые в своей основной массе сосредоточились на "поиске блох", отыскивая противоречия в сказанном Набиуллиной, и позицией по этому и близкому кругу вопросов президента Владимира Путина. Например: "Владимир Путин в опубликованном 3 июля интервью итальянской газете Corriere della Sera высказал такой взгляд на ситуацию в экономике России: "Дело… в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России. А именно, падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей", - заявил он". Системные эксперты здесь указывают на то, что в отличие от главы государства, Набиуллина основными считает не внешние, а внутренние ограничители.

Между тем, проблема куда глубже. И не забывая, что Набиуллина – "птенец гнезда" либерального лобби из Высшей школы экономики (ВШЭ) с его "пастухами" в лице Евгения Ясина и своего супруга Ярослава Кузьминова… И что сама модель этого "НИУ-заведения" срисована с Лондонской школы экономики и ведет родословную от Карла Поппера, Фридриха фон Хайека и других идеологов агрессивного либерализма с их антисоветчиной и русофобством… Учитывая все это, мы должны понимать, что речь идет о коллективной точке зрения этого лобби, продвинувшего Набиуллину на пост главы ЦБР, где она всего лишь ретранслятор идей лоббистов, "вдохновленных" внешней конъюнктурой, не имеющей ничего общего с подлинными национальными интересами страны. В свое время сам Ясин, комментируя назначение Набиуллиной в ЦБР, с тоской в голосе говорил, что в условиях господства государственно-корпоративной модели экономики ее время, как "либерального экономиста", еще не пришло. И "будет жалко", если ее потенциал растратится на борьбу за текучку, то есть в интересах этой самой модели. Похоже, что тогдашнее нетерпение воплощается в сегодняшнюю торопливость, за которую в общем-то мы должны быть либералам даже благодарны, настолько откровенной она оказалась. Ибо предупрежден, - значит, вооружен.

Доклад Набиуллиной – публичная презентация отнюдь не рядового либерального манифеста. С ним проводники указанных внешних центров влияния обращаются к своим "единоутробным" внутренним симпатизантам, с которыми их объединяют буржуазно-компрадорские классовые интересы, внешней проекцией которых служит стремление приобщиться к глобальной элите. В обход как западных санкций, так и застывшего в нерешительности кремлевского официоза, который в свое время либералам доверился, а теперь терзается смутными сомнениями, что допустил ошибку, которая может очень дорого обойтись прозападным кланам и трендам. Либералы, осмысленной целью которых является столкнуть Россию в пропасть, пользуясь внушенной им западными хозяевами надеждой на спасительные "парашюты" в процессе падения, подталкивают к этой пропасти власть вместе со страной. И именно об этом, видимо, после долгих размышлений и колебаний в соответствующих либеральных интеллектуальных штабах, и сообщила нам Набиуллина, получившая от этих штабов долгожданную отмашку.



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Прежде чем перейти к содержанию этого "манифеста", короткий ответ на предвосхищаемый вопрос: почему цель либералов столкнуть Россию в пропасть – осмысленная? Потому, что как люди неглупые, они не могут не понимать двух вещей. Первая: что вся историческая традиция и современное состояние страны и массового общественного сознания, либеральной догматике, которая превозносит индивидуализм в интересах узкого слоя олигархов и роняющего по ним слюни "креативного", сибаритствующего планктона, противоречит. И эта догматика может быть реализована только путем жесточайшего насильственного подавления нашего "глубинного народа" с его советско-православными нравственными императивами, с помощью натуральной буржуазно-фашистской диктатуры. (В свое время заплечный "гуру" гайдарочубайсов Виталий Найшуль ездил в Чили за "уроками" к Пиночету, а потом, не стесняясь, пропагандировал в России его идеи "очистительной" силовой "модернизации").

И вторая вещь. При таком состоянии исторических традиций и общественного мнения, а также современных российско-западных отношений, любой другой вариант, кроме такой диктатуры, в исторической перспективе, причем, уже даже не среднесрочной, а ближайшей, станет им приговором. И судебным, и историческим. Они бы, может, и не хотели форсировать события, но выбора особого у них нет: либо пан, либо пропал. И если "пропал", то в обмен появляется возможность так нагадить нам всем напоследок, чтобы триста лет после их изгнания в "стране-изгое", отринувшей "общечеловеческие", то есть компрадорские начала, даже трава не произрастала.

Теперь по существу "манифеста" хозяев Набиуллиной, который ей сунули для озвучивания.

Прокатившись, вслед за Алексеем Кудриным, по факторам "геополитической напряженности", как "джокерам", провоцирующим международную неопределенность, глава ЦБР поставила президенту в пример "дисциплинированную, ответственную бюджетную политику правительства". И воткнув между ними клин, взяла быка за рога. "У нас нет оснований считать, что в какой-либо обозримой перспективе внешняя ситуация принципиально изменится. Да, будут колебания вверх и вниз, связанные как с новыми действиями и договоренностями стран в торговой войне, так и с попытками центральных банков купировать наиболее негативные эффекты или наоборот – с новыми вспышками популизма в политике, с геополитическими обострениями. То есть внешняя среда будет оставаться сложной. Мы должны это понимать. Но, с другой стороны, она не настолько уж плоха. Во всяком случае, мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала".

Первое, что здесь важно. "Вспышки популизма", под которыми угадывается разрушение масонских либерально-социалистических консенсусов двухпартийных систем, и связанные с ними торговые войны, списываются на государственные власти, которым противопоставляется "стабилизирующая" роль центробанков. Что это такое за тезис? Очень просто. Как только что приходилось отмечать, политику центробанков, которые "независимы от своих правительств", формирует "мировой центробанк" (МЦБ), в Базельский клуб которого при Банке международных расчетов (БМР) все они входят. Периферию же МЦБ составляют МВФ и группа Всемирного банка, контролирующие с одной стороны ООН, а с другой – "Группу двадцати", в свою очередь, вышедшую из чрева БМР . Эта компоновка – стержень глобального управления, и в данном случае противоречия в позициях ЦБР и Кремля обусловлены тем, что хозяева Набиуллиной показывают зубы, напоминая, "кто в доме хозяин". (В соответствии со ст. 15, п. 4 действующей Конституции РФ, к сожалению, международные обязательства провозглашены приоритетными по отношению к внутреннему законодательству, которое не может им противоречить).

Второе. Учитывая только что рассмотренное обстоятельство, следует признать, что система антироссийских санкций подобрана таким образом – в докладе Набиуллиной признается именно это, - чтобы нанести максимальный ущерб российскому государству и связанным с ним госкорпорациям, поощряя укрепление компрадорского начала независимостью от государства частного бизнеса и его внешней зависимостью. Из этого следует, что в формировании именно такой модели санкций деятельно поучаствовали и сами либералы, сознательно навредив своей стране, а сегодня они (или за них) посчитали, что ситуация "созрела" для предъявления ультиматума.

Ибо, и это третье, что вытекает из приведенной цитаты, - то, что страна живет не "в рисковом сценарии", по Набиуллиной, - это заслуга сугубо либералов, как коммуникаторов с Западом, и если требования их манифеста не будут приняты к исполнению, то этот "недостаток" хозяева пишущихся сценариев непременно "исправят". И сценарий поменяется, и нефтяные цены рухнут, и интерес глобальных рынков пропадет.

В чем главная суть предъявленного Западом устами главы ЦБР ультиматума? В том, что ограничения нашего развития – не внешние, а внутренние, и что это "лечится" так называемыми "структурными реформами". Что такое структурные реформы? Портал SMART-LAB, позиционирующий себя объединением "трейдеров и инвесторов", "делающих деньги на бирже" (контингент понятен?), характеризует их совокупностью "экономических, политических, административных и других мер, после введения в действие которых меняется соотношение …на более экономически выгодное в долгосрочной перспективе". Таких реформ может быть много, но обязательными преподносятся следующие условия, в которые они встраиваются:

- рост богатства "не распределительными, а созидательными методами";

- стремление к "равномерности" доходов в долгосрочной перспективе в рамках "среднего класса";

- отказ от монополии в политике и экономике в пользу конкуренции там и там.

Разберемся. "Созидательный" метод связывается не с производством, а с развитием бизнеса и базируется на "рыночной" догме о якобы заведомо более высокой эффективности частника (капиталиста) по сравнению с государством. Поскольку "распределение", как помним по высказываниям уже Владимира Путина, - признак социализма, "созидание" приписывается капитализму. И таким образом оправдывается социальное расслоение между "креативными" и "косными" членами общества. Капиталистические "созидатели" по этой логике "зарабатывают" и инвестируют, и им нужно давать "зеленую дорогу". Стоящие же "с протянутой рукой" поборники социалистического "распределения" - потребляя, "растрачивают", и их "аппетиты" нужно ограничивать. Желательно – порогом физического выживания. Отсюда за версту разит социальной сегрегацией и апартеидом, проповедей которого от чиновников за последний год мы наслушались выше крыши: "хватит-де вам "макарошек" на пропитание", "рожать не просили, поэтому ничего не должны" и т.д.

Заретушировать разрыв между "созидателями" и "потребителями" как раз и призвана концепция так называемого "среднего класса". Это искусственное изобретение буржуазной социологии, подменяющее классовую идентификацию по отношению к средствам производства лишенными классового содержания уровнями доходов, которые уравнивают прибыль от эксплуатации наемного труда с самим таким трудом. Грубо говоря, к "среднему классу" огульно относят и квалифицированного наемного работника, и мелкого или среднего хозяйчика, делая лукавый вид, будто разницы между ними нет. Скажут: это в марксизме классы так определяются, а за его пределами по-другому. И это окажется глупостью, ибо само понятие социального класса - марксистского происхождения, и его некритическое заимствование с преднамеренно конъюнктурным искажением изначального смысла – есть воровство буржуазной мыслью чужой интеллектуальной собственности, только и всего. Причем, по буржуазному же праву.

Ну а апология конкуренции – это вообще курам на смех. В экономике она заканчивается в капитализме XIX века, то есть в доимпериалистической формации, не говоря уж о стадии ультраимпериализма по К. Каутскому, он же глобализм по-современному. В политике, по Г. Киссинджеру, конкуренция строго ограничена Западом, в пределах которого только и действует двухпартийный принцип "лояльной оппозиции", являющийся отражением масонского принципа "партнерства в буржуазной конкуренции".



А теперь к "июльским" тезисам Набиуллиной:

- перераспределение трудовых и финансовых ресурсов в сферы с "большей отдачей" - производительностью и добавленной стоимостью вместо выдачи денег "нужным предприятиям". (Наш комментарий [НК]: если государство от такого "перераспределения" устраняется, то "отдача" становится эквивалентом нормы прибыли, и выше всего она, как известно, отнюдь не в производственном секторе, особенно не в высоких технологиях или "оборонке", а в торговле);

- укрепление инвестиционного климата как средство привлечения не государственных, а именно частных инвестиций – не "кредитов под госгарантии", а расширения "акционерного капитала". (НК: что там безуспешно требовали США от Китая – отказа от внутренних госинвестиций в высокотехнологичный сектор со снятием запретов для внешних частных инвесторов, не так ли?);

- "защита частной собственности, независимые суды и именно судебное урегулирование корпоративных конфликтов". (НК: глава ЦБР считает "зависимым" каждое судебное решение в пользу государства и не в пользу частного бизнеса, в том числе в "оборонке"?);

- "развитие человеческого потенциала", который увязывается с "проектом цифрового профиля", в том числе внедрением "индивидуальных рейтингов граждан". (НК: потенциалом подменили капитал; отмена социального государства и приоритет "квалифицированного потребителя" над "человеком-творцом", ограничивая человеческий потенциал, снижает социальные издержки и увеличивает человеческий капитал; что касается "индивидуальных рейтингов", то это надо понимать так, что интеллектуальный штаб "цифрового концлагеря" из медведевско-силуановского правительства теперь перемещен в ЦБР);

- "с точки зрения развития долгосрочных инвестиций в реальный сектор ключевым участником финансовой системы являются наши пенсионные фонды". (НК: оказывается, внутренние инвестиции все-таки возможны; "креативные" инвестируют за прибыль, а "косные" - за просто так, учитывая отодвигание пенсионного возраста и смешной процент от отчислений, идущий на выплату пенсии; государство же принимает знакомую по гайдарочубайсам позу "ночного сторожа");

- преференции "экологичному бизнесу", участвующему в проектах "зеленого финансирования", осуществляемые за счет бюджетных дотаций по линии Минпрома. (НК: внедрение "принципов раскрытия экологической информации компаниями" - первый шаг к последующему удушению промышленности с помощью углеродного налога, путь к которому открывает предстоящая ратификация Парижского соглашения).



Суммируем. Вместо промышленного сектора в целом, размеры и специализация которого регулируются потребностями государства, исходя прежде всего из потребностей обеспечения национальной безопасности, либералы предлагают полностью монетизировать экономику и отсечь от бюджетных инвестиций и финансирования "нужные предприятия", представляющие в первую очередь ОПК. Трудовые же "ресурсы", если им не платить, сбегут из "оборонки" сами, как в 90-е годы. Ведь относительный подъем этого сектора в последнее десятилетие связан с фактическим отказом от рыночных принципов и возвратом к прямому финансированию оборонного госзаказа государством, что сидело у либералов в печенках: армия и высокие технологии, по их представлениям, нам нужны только постольку, поскольку они себя окупают. А нерентабельные должны умереть: нам ведь все равно "никто не угрожает", ибо наши вероятные противники – "цивилизованные", а геополитические риски – "раздутые".



Американский ультиматум об отказе от госфинансирования высоких технологий с допуском в них акционерами иностранцев, вместо Китая либералы предлагают выполнить России, под предлогом "улучшения инвестклимата". При этом провести судебную реформу, "приватизировав" суды и направив их на защиту частных интересов и сделав средоточием их специализации разрешение корпоративных споров. Сограждан же в очередной раз обобрать с помощью "оптимизации" социальных "издержек" и замещения государственных инвестиций изъятием пенсионных накоплений. И заткнуть "фонтан недовольства" проходящей апробацию в том же Китае системой "социальных рейтингов", этой квинтэссенцией "цифрового концлагеря", позволяющей отключить любого нелояльного от источников жизнеобеспечения.



Легализовать внешний контроль над российской экономикой и ее субъектами с помощью ускоренного внедрения "зеленых" инструментов Парижского соглашения. Невзирая ни на отрицательные заключения специалистов РАН, ни на национальные интересы, которые могут, но не будут защищены с помощью обращения к балансу между антропогенными выбросами и их поглощением природной средой, ни на "углеродную удавку" для промышленных предприятий.

И все это "упаковывается" в демагогию "инновационного" развития, глобальных трендов и т.д.



Собственно, ничего нового Набиуллина нам не сообщила; все эти планы были известны и ранее. Но они маскировались социальным словоблудием и демагогией, прорываясь только в "оговорках по Фрейду" не дружащих с мозгами чиновников. Сейчас Набиуллина сказала открытым текстом больше, чем все эти глуповатые бюрократы местечкового пошиба, вместе взятые. Наиболее общий вывод из ее питерского "спича" такой: ликвидационный сценарий, упакованный в глобализацию, подлежит форсированному осуществлению, невзирая на издержки массового социального сопротивления.



Последний вопрос: почему именно сейчас? Потому, что заколебался Кремль; заявление Татьяны Голиковой, как бы заслуженно плохо не относиться к этому персонажу, о катастрофическом вымирании населения со скоростью уже не в один, а в два миллиона в год, по оценкам многих специалистов выглядит первым шагом к отмене пенсионной реформы. Голикова – не из правительственной, а из кремлевской команды и выражает ее настроения. Кстати, ей же принадлежит и другое, уже кулуарное откровение: что старая кадровая "колода" тасуется потому, что "скамейка закончилась". Тем не менее, демонстративно дистанцируясь от президента, вступая с ним в фактическую полемику "по горячим следам" интервью иностранному СМИ, "говорящая голова" либералов в образе главы ЦБР прочерчивает их собственный вектор. И подчеркивает тем самым готовность взорвать хлипкий элитный компромисс и навязать измученной экспериментами стране масштабную дестабилизацию с непредсказуемыми последствиями. Видимо, в надежде ускорить транзит власти с помощью хаоса и "выудить свою рыбку" в нем при поддержке внешних центров влияния, которым либералы присягнули еще в 90-е годы.



Если это не национальное предательство и антигосударственный заговор прикрывшихся женщиной компрадорствующих политических банкротов, то тогда что?



Владимир Павленко Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562593500

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