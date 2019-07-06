 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Строительство трубы TANAP завершено. Но азер-газ пока не хлынул в Европу
16:50 08.07.2019

Строительство TANAP завершено. Что это значит для России?
"Газпрому" опасаться за сбыт пока не стоит
Александр Разуваев

На прошедшей неделе прошла важная новость. Было завершено строительство Трансанатолийского газопровода, он готов к поставкам азербайджанского газа в Европу. Cтоимость реализации проекта TANAP оказалась ниже $7 млрд. Первоначальная оценка проекта составляла $11,7 млрд.
"Транснефти" и "Газпрому" однозначно стоит обратить внимание на инвестиционные расходы аналогичных проектов. TANAP – часть проекта "Южного газового коридора" по доставке азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу. Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Около 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное – в Европу, куда газ поступит приблизительно в начале 2020 года. Акционерами TANAP являются: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51%, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%. Рентабельность поставок, естественно, зависит от цены, грубо цены на газ следуют за ценами на нефть с лагом в 6-9 месяцев. Новость очень хорошая для Баку, который диверсифицирует свой экспорт.
Российскому "Газпрому" опасаться за сбыт пока не стоит. Поставки из Азербайджана не повлияют серьезно на энергетический баланс Евросоюза. Его потребности оцениваются в примерно 530 млрд куб. м газа. Стоит также сказать, что, когда проектировался газпромовский "Турецкий поток", TANAP уже реализовывался. И, соответственно, был учтен при планировании российского газопровода.
Стоит также отметить, что "Газпром" остается, на мой взгляд, самой дешевой энергетической группой в мире. В 2018 году "Газпром" установил исторический рекорд поставки газа в страны Европы и в Турцию - 201,9 млрд куб. м. Доля российского газа на европейском рынке в 2018 году выросла до рекордного показателя 36,8%. Его бизнес сопоставим по размеру с Saudi Aramco, как известно, саудовская компания собирается провести IPO и оценила себя в $2 трлн. Размещение запланировано на начало будущего года. Текущая капитализация Газпрома менее $ 100 млрд. При этом только полные чайники могут верить, что трон саудитов прочнее, чем трон Путина.

Источник - завтра
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