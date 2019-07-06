 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сначала - поймайте! Экс-кыр-президент Атамбаев отказался добровольно идти на допрос в МВД
18:16 08.07.2019

Алмазбек Атамбаев заявил, что не пойдет на допрос

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не пойдет на допрос. Об этом он сказал во время прямой трансляции в Facebook.
Сегодня бывшему главе государства принесли повестку. Он должен явиться на допрос в качестве свидетеля в Следственное управление МВД.
Алмазбек Атамбаев заявил, что не собирается идти на допрос.
"Почему я должен идти в МВД? Я бумаги в руки брать не буду, даже читать их не буду. Власть должна вернуться в правовое поле. Нельзя так нагло попирать закон", - заявил он.

Бывший президент отметил, что все бумаги и повестки он передал своему представителю - адвокату Сергею Слесареву.
"Сегодня это уже не власть. Они считают, что Кыргызстан - частная лавочка Жээнбекова и Матраимова. Подыгрывать в этот цирк я не буду", - сказал Атамбаев.
Ранее бывший президент страны неоднократно заявлял, что ничего не боится, но при этом пообещал оказать сопротивление при задержании.
Пока неизвестно, по какому делу Алмазбек Атамбаев проходит свидетелем.
Стоит отметить, что СУ МВД расследует уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева.

Источник - 24.kg
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