В Киргизии создано очень полезное госпредприятие "Укук"

18:20 08.07.2019

При госкомитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики созданы государственные предприятия "Укук" и "Соцсервис". Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в понедельник.



Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.



Как отмечается, данное решение принято в целях создания условий для реализации задач по цифровой трансформации.



Государственное предприятие "Укук" будет осуществлять разработку и сопровождение информационных систем для судебных органов, правоохранительных органов, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и местных кенешей, органов, ведающих вопросами обороны, чрезвычайными ситуациями, уголовно-исправительной системы, пограничного контроля, пожарной и радиационной безопасности, а также органов прокуратуры, миграции, правоохранительная и судебная системы.



Государственное предприятие "Соцсервис" будет осуществлять разработку и сопровождение информационных систем в сфере здравоохранения, образования, науки, спорта, социального страхования, государственных пособий, льгот и пенсий.