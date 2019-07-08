В альп-лагере "Хан-Тенгри" четвертые сутки ловят альп-террориста Смирнова

18:23 08.07.2019

ЧП в лагере "Хан-Тенири": подозреваемого ищут четвертые сутки

Дата: 13:54, 08-07-2019.

Бишкек. 8 июля. КирТАГ – Спецоперация по задержанию подозреваемого в убийстве двух человек в лагере "Хан-Тенири" продолжается.



Как сообщили "Радио Азаттык" в УВД области, поиском занимаются сотрудники УВД совместно с пограничниками, операцией руководит заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов. Отмечается, что затрудненность поисков обусловлена нахождением лагеря в горах, а подозреваемый, выросший в этой местности, хорошо в ней ориентируется.



Напомним, 4 июля в столовой лагеря "Хан-Тенири" 29-летний сторож выстрелил в грудь 48-летнему замначальника, после чего выстрелил в область живота рабочему в лагере – 31-летнему жителю Каракола.



Первый мужчина скончался на месте, второй - по пути за медицинской помощью на заставу. Также сообщается, что другой сотрудник лагеря, 33-летний житель села Тасма, пытался оказать сопротивление нападавшему и получил ножевое ранение в руку.



Стрелявший скрылся с места преступления, взяв при этом в заложницы 48-летнюю сотрудницу противочумной станции. Позже подозреваемый отпустил заложницу, женщина вернулась в лагерь.



Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) ОВД Ак-Суйского района по статье "Убийство" Уголовного кодекса КР.