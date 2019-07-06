 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американцы устали в Сирии. Что смогут немцы?
18:32 08.07.2019

Вашингтон пытается ввести Берлин в сложную политическую игру на Ближнем Востоке – обозначить его на линии либо противостояния, либо возможного сотрудничества с Россией, Ираном и Турцией, задействовав немецкие ресурсы так называемой кризисной дипломатии в ситуации, когда ускоряются процессы переформатирования Ближнего Востока.

Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt am Sonntag выступил с интригующим заявлением: "Мы хотим от Германии отправки наземных войск (на северо-восток Сирии, - С. Т.), чтобы частично заменить наших военнослужащих". По его словам, "Германия играет активную роль как партнер в политическом процессе и как союзник в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)" и США "ожидают от партнеров на добровольной основе отправки нескольких сотен военных". Правда, при этом спецпредставитель указал на то, что речь необязательно идет о боевой миссии, поскольку "ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно оттеснить за счет сирийских местных сил, но необходимо определенное международное присутствие". При этом заявлено, что ответ от Берлина в Вашингтоне ожидают уже в июле. В связи с этим выявляются важные нюансы.

Дело в том, что Германия сразу вошла в возглавляемую США международную коалицию по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принимает участие в борьбе с джихадистами на территории Сирии. По данным американской прессы, бундесвер проводит воздушную разведку с территории Иордании. В свою очередь, многие арабские издания сообщали, что в Сирию в разное время и в разные районы перебрасывался немецкий спецназ, хотя Берлин всегда выступал с опровержениями по этому поводу. Тем не менее вопрос о немецком военном присутствии в этом регионе серьезно рассматривался Берлином перед тем, как в конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об уходе американских войск из Сирии. Чуть ранее немецкий журнал Der Spiegel уточнял, что в Сирию могут отправить до 1200 немецких солдат, несколько самолетов-разведчиков "Торнадо" и фрегат, который должен был поддержать в Средиземном море французский авианосец "Шарль де Голль".

Тогда предполагалось, что военная миссия Германии ограничится сроком в один год, хотя ее могут и продлить. Более того, Берлин в тот момент заявлял и о необходимости отстранения от власти президента Сирии Башара Асада. На сей раз спецпредставитель США заверяет, что "целью Вашингтона в Сирии не является свержение президента Асада", но американцы желают "добиться в стране политических реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона". Это дает основания предполагать, что такая задача поставлена Вашингтоном и перед Берлином. Но почему США обратились с просьбой ввести в Сирию свои войска к Германии, а не к Англии или Франции? Тем более что ранее Берлин отказывался от участия в нанесении ударов коалиции по Сирии, хотя в Европе самолеты с германскими крестами бомбили Югославию, немцы были активными участниками операций в Афганистане и Ираке (что воскрешало память об участии немцев в боевых действиях за рубежом, Первую и Вторую мировые войны).

А что сейчас? На наш взгляд, США пытаются показать, что возможные действия Германии в Сирии могут вписываться исключительно в контекст союзнических действиях в рамках НАТО. Однако складывается ощущение, что они в отличие от тех же Парижа и Лондона пытаются ввести Берлин в сложную политическую игру на Ближнем Востоке, вывести его в этом регионе на линию либо противостояния, либо возможного сотрудничества с Москвой, Тегераном и Анкарой. Возможно, американцы предполагают задействовать немецкие ресурсы так называемой кризисной дипломатии в ситуации, когда на Ближнем Востоке ускоряются процессы переформатирования и выделения новых приоритетов на долгосрочную перспективу. Потенциально речь идет о когда-то исторически существовавших альянсах Германии с Турцией и Ираном, выходящих за пределы трансатлантических структур в условиях снижения влияния Вашингтона.

Если Германия действительно поставит в качестве ключевой цели в Сирии ускорение процессов политического урегулирования, будет возвращать Дамаск в круг надежных международных партнеров, внесет вклад в борьбу с террористической угрозой и решение проблемы сирийских беженцев, то такое остается только приветствовать. Но позволит ли Вашингтон немцам совершить такой политический и геополитический кульбит, вырваться из сферы интересов США? Ведь вряд ли в самой Германии политические силы однозначно воспримут решение американцев по более активному вовлечению ее в сирийские проблемы. Многие там уже сейчас заявляют, что может вырасти угроза терактов на территории страны, сомневаются, действовать или не действовать, если действовать, то как в случае нового наплыва беженцев.

До сих пор участие Германии в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) носила все же ограниченный характер. Теперь все может быть иначе, нежели только одни полеты немецких самолетов-разведчиков над Сирией. Все понимают, что бундесвер столкнется с реальной и непростой войной. Для реализации новых американских планов по Сирии правительству Ангелы Меркель потребуется согласие парламента. Будем ждать, что дальше.

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
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