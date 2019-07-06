КырПрезидент Жээнбеков летит с ням-ням-визитом в Швейцарию

18:33 08.07.2019

С 9 по 11 июля 2019 года по приглашению президента Швейцарии Ули Маурера состоится официальный визит главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Швейцарскую конфедерацию. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.



По его данным, Сооронбай Жээнбеков встретится с Ули Маурером, председателем Национального совета Федерального собрания Мариной Кароббио Гушетти и председателем Национального банка Швейцарии Томасом Йорданом.



"Планируется обсуждение вопросов продвижения двусторонних кыргызско-швейцарских отношений, с упором на торгово-экономическую и банковскую сферы, привлечения инвестиций в перспективные секторы экономики Кыргызстана, развитие сотрудничества в банковском секторе, а также построения парламентской демократии", - подчеркнул Данияр Сыдыков.



По итогам визита ожидается подписание документов в сферах экономики, финансов, туризма, питьевого водоснабжения регионов страны. Кроме того, состоится встреча Сооронбая Жээнбекова с представителями крупного бизнеса Швейцарии. На ней будут присутствовать и бизнесмены из Кыргызстана.