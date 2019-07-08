 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выборы в Греции. Балобол Ципрас провалился с треском, побеждает старая "Новая демократия" Мицотакиса
18:34 08.07.2019

Выборы в Греции: побеждает оппозиционная "Новая демократия"
8 июля 2019

Лидера "Новой демократии" Кириакоса Мицотакиса тепло встретили в штабе партии
Оппозиционная партия "Новая демократия" набирает большинство на внеочередных парламентских выборах в Греции.

Как сообщает министерство внутренних дел Греции, по итогам обработки 90% бюллетеней "Новая демократия" получает 39,78% голосов, а правящая левая коалиция "Сириза" - 31,56%.

Несмотря на то, что отрыв выглядит небольшим, "Новая демократия" завоюет абсолютное большинство, поскольку победитель получает дополнительно 50 мест в парламенте.
Премьер-министр Алексис Ципрас, представляющий "Сиризу", уже позвонил лидеру "Новой демократии" Кириакосу Мицотакису и поздравил его с победой. Как ожидается, в понедельник он передаст дела новому лидеру страны.

Участки закрылись в 19:00 по местному времени (19:00 МСК). День был жарким, и многие опасались, что это отразится на явке - пока ожидается, что она превысит 50%.

Строго говоря, голосование является в Греции обязательным, но на практике за этим не следят. В некоторых местах температура превысила 35 градусов, и многие жители устремились на пляжи или укрылись дома.
Что говорят предварительные результаты?
На данный момент ясно, что в парламент проходит Социал-демократическое "Движение за перемены" - оно набирает 8,3% голосов, а также Коммунистическая партия Греции - 5,3%.
Националистическая партия "Греческое решение" и Движение "За демократию в Европе-2025" (DiEM25), левая партия бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса, с трудом, но преодолеют трехпроцентный барьер, набирая соответственно 3,4% и 3,7% голосов.
Ультраправая партия "Золотая заря" пока не набирает 3%, необходимых для прохождения в парламент.
Греческие СМИ сообщили, что некие люди вломились на один избирательный участок и похитили урну - но никто не предполагает, что это отразится на результатах в целом по стране.
Что стало с поддержкой "Сиризы"?
Функционеры "Сиризы", похоже, смирились с поражением, о чем и сообщили местной и международной прессе после появления первых экзит-поллов.

Алексис Ципрас больше не пользуется той популярностью, которая привела его на вершину власти в 2015 году
Премьер-министр Алексис Ципрас, пришедший к власти в 2015 году, объявил внеочередные выборы после неудачного выступления его партии на местных и европейских выборах в мае.
В свое время он отстранил "Новую демократию" от власти, ведя активную кампанию против жестких мер экономии, от которых греки страдали годами.

Однако буквально через несколько месяцев ему пришлось принять жесткие условия, на которых партнеры по ЕС выделили Греции очередной транш экономической помощи.
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В результате против Ципраса поднялись его однопартийцы, на что он ответил, объявив внеочередные выборы и выиграв их.

Однако с ростом безработицы и ухудшением состояния экономики Греции популярность "Сиризы" пошла на убыль.
Мицотакис утверждает, что экономическая ситуация улучшается слишком медленно.
Он также воспользовался недовольством, которое многие греки испытывают по поводу сделки с Северной Македонией о названии страны, одноименном с одним из районов Греции.

За что выступает "Новая демократия"?
Партия обещает снизить налоги и приватизировать ряд государственных услуг.
Греция до сих пор ощущает последствия финансового кризиса 2008 года. Страна получила несколько пакетов финансовой помощи, которая официально прекратилась в августе прошлого года, когда в Греции начался экономический рост.

Однако безработица, особенно среди молодежи, продолжает оставаться высокой, и "Новая демократия сделала ставку на людей 18-24 лет.
Будущий премьер-министр Греции происходит из одной из старых политических династий страны.
Кириакос Мицотакис - сын бывшего премьера Константиноса Мицотакиса. Его сестра, Дора Бакояннис, была мэром Афин в 2004 году, когда город принимал Олимпийские игры, а впоследствии занимала пост министра иностранных дел.

Источник - bbc.com
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