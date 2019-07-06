Из-за комаров могут наказать астанинских чиновников

21:39 08.07.2019

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил решить проблему с нашествием комаров, передает Tengrinews.kz.



"Увеличилось количество жалоб на нашествие комаров. Акимам районов и профильному управлению поручил срочно принять меры, разобраться какая предварительная и подготовительная работа была проведена, проверить качество препаратов дезинсекции. Тем, кто не предпринял соответствующих действий в установленный срок будет применена дисциплинарная мера", - написал Кульгинов в своем Twitter.Напомним, ранее астанчане в соцсетях пожаловались на полчища комаров. В комментариях к посту жители сообщили, что из-за насекомых невозможно прогуляться на улице с детьми. У некоторых жителей укусы комаров вызвали аллергическую реакцию