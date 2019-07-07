Запущен спец-сайт-путеводитель по вузам Кыргызстана

00:54 09.07.2019

9 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Вниманию абитуриентов! Запущен специальный сайт, где можно узнать все о вузах



Министерство образования и науки Кыргызстана открыло сайт для абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, онлайн-инструмент создан в рамках проекта "Открытое правительство" при поддержке общественного фонда "Гражданское участие". Он позволяет просмотреть список всех действующих вузов страны, как государственных, так и частных. На ресурсе можно ознакомиться с общей информацией о вузах, их некоторыми статистическими сведениями, списком факультетов и отделений, получить контактные данные вузов и обратиться к любому из них напрямую, используя сервис сайта.

"Высшие учебные заведения республики категорированы по двум пунктам - по регионам и по направлению обучения и специальности. Вся предоставляемая проектом информация о вузах, включая медиафайлы (галерея фотографий и видео) и статистические данные, опубликована их официальными представителями. Кроме того, на проекте представлены новости вузов. Новый ресурс призван способствовать повышению качества высшего образования в КР", - подчеркнули в Минобразования.



ссылка тут -

https://24.kg/obschestvo/122972_vnimaniyu_abiturientov_zapuschen_spetsialnyiy_sayt_gde_mojno_uznat_vse_ovuzah/