Турция берет кипрский шельф силой. Анкара направила к острову второе буровое судно

06:18 09.07.2019

Буровое судно Yavuz (на первом плане) сопровождает один из главных фрегатов ВМС Турции – Barbaros. Фото Reuters

На этой неделе второе турецкое буровое судно Yavuz должно достичь берегов Кипра – того района, который Никосия считает своей исключительной экономической зоной. Таким образом Анкара повышает ставки в конфликте вокруг спорных газовых месторождений, обнаруженных вблизи острова и ставших едва ли не главной угрозой ее совместному с Россией проекту "Турецкий поток". Разделяющая с Кипром общие интересы в сфере энергетики Греция не раз высказывала опасения, что подобное расширение турецкой деятельности в Восточном Средиземноморье может привести к "вооруженному эпизоду".



Готовность Турции к любым "военным эпизодам" со своими соседями хорошо иллюстрирует то, что Yavuz сопровождает один из главных фрегатов ВМС республики Barbaros, названный так в честь одного из османских флотоводцев.



О том, что буровое судно скоро достигнет берегов Кипра, сообщило Министерство энергетики Турции. Оборонное ведомство страны не осталось в стороне и распространило фотографии самолетов F-16, также сопровождающих Yavuz на пути к тому району, на который претендует как Анкара, так и Никосия. Известно, что сейчас в районе находится буровое судно Fatih, которое уже занимается исследованиями. На арест ее экипажа власти Кипра выдали соответствующие ордеры. Сама же Турецкая Республика говорит, что действует в этом районе в соответствии с международными нормами. Любые действия в отношении Fatih повлекут за собой ответные меры, предупреждали в Анкаре.



Под угрозой задержания находятся 25 членов команды Fatih, в числе которых не только экипаж бурового судна, но и специалисты в области энергетики. "Если греческая община попробует реализовать данное решение (арестовать экипаж Fatih. – "НГ"), то столкнется с жесткой реакцией Анкары", – цитирует пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя издание Daily Sabah. По словам дипломата, Турецкая Республика внимательно отслеживает сообщения о действиях греческой общины Кипра в рамках энергетического спора между Анкарой и Никосией. "Усилия греческой общины, направленные на игнорирование законных прав турок-киприотов и предотвращение буровых работ на континентальном шельфе Турции, обречены на провал. Разведывательные и буровые работы (в Восточном Средиземноморье. – "НГ") будут продолжены в соответствии с утвержденным графиком", – пообещали в турецком дипломатическом ведомстве.



Гендиректор государственной нефтяной компании Turkish Petroleum Corporation (TPAO) Мелих Хан Бильгин накануне сообщил, что его компания, которая владеет Yavuz, начнет бурение в июле. "После определения локации для проведения работ в июле мы начнем бурение. Будет пройдено тысяча метров воды и три тысячи метров грунта. По окончании этого этапа мы переведем судно на следующий участок", – заявил он. Глава TPAO добавил, что "цели работы судна исключительно научные" и являются "продолжением начатых 5–6 лет назад сейсмических исследований" на шельфе Кипра. По его словам, его компанию "не волнуют действия другой стороны".



Ситуацию усложняет то, что Греция и Кипр недавно добились от ЕС обещания ввести антитурецкие санкции, если Анкара продолжит буровые работы в том районе, который Никосия считает своей исключительной экономической зоной. Главы государств и правительств ЕС уже поручили Еврокомиссии подготовить точечные меры в отношении Турции. "Евросовет сожалеет о том, что Анкара до сих пор не ответила на неоднократные призывы прекратить эту деятельность, – говорится в заявлении лидеров государств Еврообъединения. – ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром". Вопрос, кроме того, активно обсуждался и на прошедшей в конце июня встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. Министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис заявил своему турецкому коллеге Хулуси Акару, что его страна будет защищать безопасность региона.



Греция предупреждала о вероятности "вооруженного эпизода" в том случае, если Турция продолжит свои действия в отношении спорных территорий. Но решать вопрос вокруг Кипра теперь придется новому греческому премьер-министру. В результате прошедших в минувшие выходные в Греции выборов ведущая оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия" (НД) во главе с Кириакосом Мицотакисом одержала уверенную победу, получив 39,83% голосов. Подсчет Министерства внутренних дел показал, что НД по итогам голосования будет иметь 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте. Это дает партии возможность самостоятельно сформировать правительство. Что же касается коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА), которую возглавлял премьер Алексис Ципрас, то она получила 31,55% голосов (86 мест). Теперь Мицотакису предстоит заниматься всеми теми проблемами, которые достались ему от предшественника.



Греция вместе с Кипром и Израилем составляет "газовый треугольник" государств, которые ведут совместную разработку месторождений в Восточном Средиземноморье. Споры между Анкарой и Никосией касаются прежде всего месторождения "Афродита", которое было открыто у берегов острова консорциумом во главе с Noble Energy в 2011 году. Объявивший участок частью своей исключительной экономической зоны Кипр уже выдал лицензии на разработку нескольким иностранным компаниям. Экспорт газа с "Афродиты", богатство которой оценивается примерно в 140 млрд куб. м, уже согласован с европейскими столицами. Голубое топливо, по задумке, должно идти через средиземноморский подводный магистральный газопровод, проект которого получил название EastMed. Это создает прямой конфликт интересов с российско-турецким проектом "Турецкий поток", который также рассчитан на Европу.



Энергетический потенциал острова даже заставил США пересмотреть свою восточносредиземноморскую стратегию и поддержать энергетическое сотрудничество Греции, Израиля и Кипра. Сенаторы разработали соответствующий законопроект под названием "Закон о безопасности и партнерстве в Восточном Средиземноморье". В документе прописаны важнейшие для Никосии пункты – отмена введенного в 1987 году оружейного эмбарго, финансирование кипрского сектора безопасности, поддержка энергетического сотрудничества между Кипром, Грецией и Израилем. Правда, с подачи сенатора-демократа и одного из разработчиков инициативы Роберта Менендеса в билль были внесены изменения, которые имеют прямое отношение к России. Так, от американской администрации законопроект требует ежегодного отчета о том, что "власти Кипра приняли и продолжают принимать все требующиеся меры для прекращения практики предоставления российским военным судам возможности использовать кипрские порты для заправки и обслуживания".



8.07.2019



Игорь Субботин