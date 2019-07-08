Евросоюз презентовал в Бишкеке новую стратегию для ЦА, - В.Панфилова

06:20 09.07.2019

Евросоюз презентовал в Бишкеке новую стратегию для Центральной Азии



Брюссель не ставит странам региона условие выбора между Востоком или Западом



Глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков наградил Федерику Могерини орденом. Фото со страницы Федерики Могерини в Twitter

ЕС выделит дополнительные 72 млн евро для реализации программ помощи странам Центральной Азии. Об этом сообщила в Бишкеке верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, представляя новую стратегию развития "ЕС – Центральная Азия". Эксперты с осторожным оптимизмом оценивают эффективность нового витка сотрудничества Евросоюза с регионом.

Брюссель хочет видеть Центральную Азию сильной и стабильной, заявила Федерика Могерини в ходе 15-й министерской встречи, в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана.

Главные цели Евросоюза, которых он стремится достичь с помощью новой стратегии, – укрепление безопасности и продвижение своих интересов в Центральной Азии (ЦА). ЕС также заинтересован в расширении торговли, в том числе энергоносителями (подробнее см. в "НГ" от 21.05.19). Способствовать новому витку сотрудничества будет, по мнению Федерики Могерини, продвижение демократии: "Только с независимыми СМИ и открытым пространством для гражданского общества, только с сильным верховенством закона и хорошим управлением Центральная Азия может стать сильнее и привлекательнее для бизнеса".

Эсен Усубалиев, директор аналитического центра Prudent Solution (Бишкек), считает, что разработанная ЕС новая стратегия – это, по сути, обновление старой стратегии 2007 года, которая была принята по инициативе Германии и признана в ЕС неэффективной. "Новая стратегия составлялась в эйфории первых региональных успехов в Центральной Азии. В Брюсселе были воодушевлены тем, что Узбекистан открылся для региональной интеграции. В ЕС посчитали, что наступил момент выступить с новой инициативой, чтобы поддержать и стимулировать региональную интеграцию. Это один из моментов, который обозначен в стратегии", – сказал "НГ" Усубалиев. При этом эксперт выразил осторожный оптимизм, поскольку у стран региона все еще разные цели и задачи. Их внешняя политика продиктована собственными национальными интересами. . Усубалиев также обратил внимание на размытость формулировок документа и отсутствие конкретики.

"Блестящая пустота" – такое определение дал новой стратегии ЕС–ЦА доктор политических наук, заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко. "Принцип "Каковы еврокомиссары, таковы и их эксперты" в данном документе находит полное и блестящее подтверждение. Для Брюсселя Центральная Азия – это "конец географии", терра инкогнита, о происходящих там процессах, актуальных проблемах и местной специфике знаний – самый минимум, только чтобы на карте показать. А что делать, когда ничего не знаешь, но выглядеть умным и влиятельным очень хочется? Совершенно верно – наполнять документ общими словами, псевдоглубокой терминологией, сводя практическую часть к "борьбе всего хорошего против всего плохого". Так получилось и с этой нынешней, с позволения сказать, стратегией", – сказал "НГ" Панкратенко. Тем не менее, по его словам, определенная польза от стратегии все-таки есть. "Некоторое число местных политиков – из числа наивных и неопытных – и значительная часть гражданских активистов пребывают во власти мифа о том, что Европе есть до Центральной Азии какое-то дело, что регион находится в верхних строчках списка внешнеполитических приоритетов ЕС и вообще – "заграница нам поможет". Презентуемая же нынче евростратегия говорит совершенно противоположное. Никакой особой заинтересованности в Центральной Азии у Евросоюза нет. Морально поддержать – всегда пожалуйста, организовать курс просветительских лекций о пользе демократии и гражданского общества – с нашим удовольствием, дать грант или оплатить поездку на семинар – обращайтесь. В остальных вопросах разбирайтесь сами или с помощью системных внешних игроков – Москвы, Пекина и отчасти Вашингтона, нас не впутывайте. Искренне надеюсь, что столь холодный брюссельский душ окажет благотворное влияние на воспаленное воображение региональных политиков и активистов. И позволит им наконец-то усвоить нехитрую истину – ожидать чего-то реального от Евросоюза, стремительно идущего к деградации, совершенно не стоит. Хотите отношений с Европой – договаривайтесь с конкретными столицами: Лондоном, Парижем, Берлином, даже Римом. Но – в двустороннем порядке. С Брюсселем лучше не связываться", – считает Панкратенко.

Между тем в Брюсселе считают, что Евросоюз – ведущий партнер Центральной Азии в вопросе развития региона. На протяжении 2014–2020 годов финансовая поддержка ЕС в сферах верховенства права, защиты окружающей среды, водных ресурсов, торговли и пограничного режима превысила 1 млрд евро. Поэтому ЕС решил выделить дополнительные 72 млн долл. на развитие программ помощи Центральной Азии. Как говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии, 20 млн евро из этой суммы получит Таджикистан для строительства новой ГЭС, которая позволит экспортировать электроэнергию на север Афганистана. Киргизия получит 36 млн евро на образование. Еще 14 млн евро будут выделены на расширение региональной программы SWITCH, направленной на поддержку устойчивого потребления, производства и перехода к зеленой экономике. Оставшиеся 2 млн евро направляются на проект по расширению экономических прав и возможностей женщин, который будет реализован совместно с Казахстаном и Узбекистаном. В рамках проекта предусматривается обучение афганских женщин для их вовлечения в экономическое развитие своей страны.

В качестве основных итогов встреч Могерини назвала готовность дополнительного соглашения по расширению сотрудничества с Киргизией, а также подписание документа об открытии представительства ЕС в Туркмении. Киргизский министр Чингиз Айдарбеков наградил главу европейской дипломатии орденом "За вклад в развитие взаимоотношений между Кыргызстаном и Европейским союзом". Она отметила, что Брюссель не ставит условия странам ЦА выбирать между ЕС и партнерством с другими странами. "Мы считаем, что страны региона могут быть хорошими партнерами с нами и с другими державами", – заявила Могерини, добавив, что Центральная Азия должна быть свободна в сотрудничестве с различными странами.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

8.07.2019