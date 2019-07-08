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Талибы "лишили" афганское правительство статуса, - Вл.Скосырев
06:22 09.07.2019

Посланцы Кабула встретились с мятежниками, но в частном порядке

Залмай Халилзад заявил, что видит в переговорном процессе существенный прогресс.

В Катаре состоялась встреча движения "Талибан" (запрещено в России) с посланцами афганского правительства. Вслед за ней должны пройти переговоры мятежников с делегацией США. По словам спецпредставителя США Залмая Халилзада, предыдущий раунд дискуссий был успешным. Но нужно договориться о перемирии, сроках вывода войск НАТО, гарантиях, что иностранным боевикам не будет позволено нападать на другие страны с территории Афганистана. Перспективы соглашения остаются туманными, поскольку одна из фракций талибов усиливает террор против местных сил безопасности и мирного населения.

Западные СМИ называют встречи между политиками из Кабула и представителями "Талибана" внутриафганским саммитом. Его "спонсорами" выступили Катар и Германия.
Однако на конференцию отбросили мрачную тень теракты, совершенные экстремистами. Погибло по меньшей мере 14 человек. Талибы взорвали автомобиль около базы афганской службы безопасности в городе Газни. Рядом с ней расположена школа. Примерно 60 детей было ранено. Многие афганцы задаются вопросом: есть ли смысл в переговорах с талибами?

Тем не менее делегаты, собравшиеся на саммит, говорят, что диалог может послужить основой для будущих соглашений. Глава Национального исламского фронта Афганистана Саид Хамид Гайлани сказал, что стороны слушали друг друга внимательно и терпеливо.
"Талибан" неоднократно отказывался вступать в переговоры с правительством президента Ашрафа Гани. Но на сей раз согласился на том условии, что представители Кабула будут находиться за столом переговоров не как официальные, а как частные лица.

Сразу за межафганскими переговорами начнутся мирные переговоры талибов с США. Они нацелены на то, чтобы застолбить детали рамочного соглашения, о котором договорились в январе. Оно должно включить условия перемирия, расписание вывода войск США и гарантию "Талибана" о том, что он не позволит иностранным группировкам использовать Афганистан как трамплин для атак на другие страны.

Залмай Халилзад, спецпредставитель США на переговорах, сказал, что ранее на них был достигнут существенный прогресс. Делегаты из Кабула выразили надежду, что удастся прийти к такому компромиссу, который положит конец волне насилия.
По сведениям газеты Wall Street Journal, США соглашались, что войска будут выведены за 2,5 года. А талибы называли срок в девять месяцев. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что рассчитывает на достижение договоренности до 1 сентября.

Журнал Diplomat напоминает, что в конце мая делегация афганских политиков во главе с бывшим президентом Хамидом Карзаем и представителями талибов побывала в Москве и провела дискуссии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Несмотря на то что они подтвердили желание России сыграть важную роль в прекращении войны, в Афганистане реакция на это событие была противоречивой. Ведь представители правительства Гани на встрече не присутствовали.

В беседе с "НГ" Аркадий Дубнов, эксперт по Афганистану и Центральной Азии, сказал: "Участие России в переговорах по Афганистану ограничивается попытками предложить талибам площадку для разговоров с кабульским политиками. Пока даже не с официальным Кабулом. Москва зарабатывает политические очки, добиваясь статуса одного из важных акторов афганского урегулирования. Это важно для России. Это даст ей возможность настаивать на участии в обеспечении безопасности северных провинций Афганистана. Участвовать в переговорах в Катаре напрямую Россию просто не пустят. Козыри – у американцев, а не у нас. Россия не может способствовать реальному умиротворению в Афганистане. Ведь не наша там армия, а американская. От американцев требуют, чтобы они оттуда убрались".

Что касается переговоров в Катаре, то шансы на успех остаются. Просто с талибами трудно разговаривать. Ведь они далеко не едины. Есть фракция радикальная, есть фракция, настроенная на политическое урегулирование, говорит эксперт. Одна фракция ведет переговоры, другая устраивает теракты, пытаясь сорвать эти переговоры. Обе стороны обозначили "красные линии", которые они не могут перейти. Талибы требуют очень коротких сроков вывода. А американцы требуют от талибов, чтобы они тут же прекратили все теракты и сели за стол переговоров с правительством Кабула. Договориться по всем пунктам не удается. Но есть принципиальная договоренность, что американцы выведут войска, заключил Дубнов.

Владимир Скосырев
8.07.2019

Источник - ng.ru
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