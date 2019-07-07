В чем провинился перед УзбВластями рос-шпион 68-летний журналист В.Калошин?

06:37 09.07.2019

В Ташкенте по подозрению в разглашении госсекретов арестован корреспондент газеты "Ватанпарвар" Владимир Калошин



2 июля в Ташкенте арестовали подполковника в отставке, корреспондента газеты Министерства обороны Узбекистана "Ватанпарвар" ("Патриот") Владимира Калошина. Об этом сообщили его соседи, которые "лично видели, как люди в гражданской одежде увезли из дома 68-летнего сотрудника военной газеты".



Дочь Владимира Калошина сообщила, что ее отца подозревают в совершении преступления, предусмотренного 162-й статьей ("Разглашение государственных секретов") Уголовного кодекса республики.

По словам соседей Владимира Калошина, который проживает в Юнусабадском районе города Ташкента, пятеро мужчин в гражданской одежде и один участковый инспектор ворвались в квартиру подполковника в отставке утром 2 июля и провели обыск.



По словам свидетеля, обыск в квартире Калошина длился до вечера, после чего у него изъяли документы и компьютер. Собеседник говорит, что после обыска люди в гражданской одежде посадили Владимира Калошина в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Проживающая в Москве дочь Владимира Калошина Анастасия Епишева говорит, что адвокат ее отца сообщил ей о том, что в настоящее время Владимир Калошин содержится в следственном изоляторе Службы государственной безопасности Узбекистана.

Владимир Калошин вышел в отставку в 2012 году. 68-летний Калошин работал в газете "Ватанпарвар" ("Патриот") на протяжении последних двадцати семи лет.