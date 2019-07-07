 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Добро должно быть с кулаками... Узбекистан закупит российские истребители Су-30, вертолеты Ми-35 и бронетранспортеры
06:59 09.07.2019

Узбекистан закупит российские истребители Су, вертолеты Ми и бронетранспортеры БТР

Ташкент. 8 июля. УзТАГ – Узбекистан закупит российские истребители Су, вертолеты Ми и бронетранспортеры БТР, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
По данным СМИ, Узбекистан выразил заинтересованность в приобретении многофункциональных истребителей Су-30СМ и боеприпасов к ним. В ближайшее время будет направлена заявка на приобретение самолетов.
"Узбекская сторона проинформировала Россию о заинтересованности в приобретении за счет выделения Россией государственного экспортного кредита сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ, средств наземного обеспечения полетов, контрольно-проверочной аппаратуры, запасных частей, инструментов и принадлежностей, авиационных средств поражения, а также обучения летного и инженерно-технического состава", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение двух лет Россия поставит 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, которые предназначены для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск.
"Сроки поставки четырех вертолетов Ми-35М – четвертый квартал 2019 года, еще восьми вертолетов – 2020 год", - говорится в сообщении.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России уточнили, что поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017 году правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.
Также ожидается поставка партии бронетранспортеров БТР-82А в индивидуальной комплектации.

"Узбекистан проинформировал российскую сторону о внесении изменений в комплектацию заказанных к поставке бронетранспортеров БТР-82А. Из комплекта исключена поставка пулеметов Калашникова, радиостанции, программно-аппаратных комплексов. На сэкономленные средства Узбекистан планирует заказать дополнительную партию БТР-82А", - передают СМИ.

Источник - uztag.info
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