"Узбекский инвестор" построит в Таджикистане металло-завод за $1,8 млн. В чем афера?

07:02 09.07.2019

Узбекский инвестор планирует выделить более $1,8 млн. на строительство в Таджикистане металлообрабатывающего мини-завода, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) во вторник.

"В конце прошлого года, был одобрен проект ООО "Оханкор" (Узбекистан) по созданию производства металлических чушек на территории СЭЗ "Сугд" (Таджикистан). Компания планирует вложить в строительство объекта, пуск которого намечен в текущем году, более $1,8 млн.", - сообщили в министерстве экономического развития и торговли РТ.

Обрабатывающий завод будет оснащен современным экологичным оборудованием. Металлическая продукция, производимая на заводе, будет экспортироваться в Узбекистан для дальнейшей переработки.

Помимо металлических чушек, ассортимент дополнится арматурой, металлическим профилем, угольниками, блоками и др.