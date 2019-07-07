Гонконг отказался от экстрадиции преступников в Китай

07:28 09.07.2019

Соглашение с Пекином об экстрадиции преступников на материк является нежизнеспособным, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

При этом глава администрации не обещала навсегда отказаться от данной идеи и никогда не возвращаться к ней, чего требовали участники акций протеста, передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Власти города заявили, что не считают демонстрации 12 июня "массовыми беспорядками", хотя тогда и произошли столкновения демонстрантов с полицией. Против такого определения выступали сами участники протестов, заявляя, что выходили на "мирные выступления".



Однако Гонконг не будет амнистировать участников протестов без проведения расследования, передает РИА "Новости".

Напомним, протесты в Гонконге, вызванные недовольством готовящимся к принятию законом об экстрадиции преступников в Китай, продолжаются несколько недель и уже перекинулись на материковую часть Гонконга.



9 июля 2019, Антон Антонов