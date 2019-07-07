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|Акция устрашения? КазВласти затеяли "антитеррористическое учение" в центре Усть-Каменогорска
07:31 09.07.2019
Жителей Усть-Каменогорска попросили сохранять спокойствие сегодня, 10:10 2496 0 В Усть-Каменогорске пройдет антитеррористическое учение, передает
Tengrinews.kz со ссылкой на Yk-news.kz. 9 июля 2019 года на территории Усть-Каменогорска будет проводиться антитеррористическое учение.Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным ограничениям.