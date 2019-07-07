Санитарка - звать Тамарка... Дуйсенову убрали из секретарей правящей каз-партии "Нур-Отан" по соцблоку

07:38 09.07.2019

Тамара Дуйсенова покинула пост сегодня, 09:06 18351 6 Тамара Дуйсенова покинула пост секретаря партии Nur Otan. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает Tengrinews.kz."В связи с переходом на другую работу Тамара Дуйсенова покидает пост секретаря партии Nur Otan.



За полтора года она внесла значительный вклад в реализацию предвыборной платформы партии и социальных инициатив, направленных на рост благосостояния граждан", - сообщил Байбек. "От лица руководства партии благодарю ее за проделанную работу и желаю успехов на новом поприще", - добавил Бауыржан Байбек.Дуйсенова работала секретарем партии с февраля 2018 года. Ранее она занимала должность министра труда и социальной защиты населения.