 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На цивилизирование столицы КазТехаса Шымкента потратят еще 1,2 триллиона тенге
08:03 09.07.2019

Акимат и Министерство национальной экономики разработали комплексный план развития и застройки Шымкента до 2023 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.По данным Министерства нацэкономики, план состоит из 89 мероприятий на общую сумму 1 триллион 284 миллиарда тенге, в том числе из республиканского бюджета - 299 миллиардов тенге. "Реализация плана обеспечит по итогам 2023 года достижение следующих показателей: доступ к централизованному водоснабжению увеличится с 93 до 98 процентов, обеспеченность природным газом увеличится с 92 до 98 процентов, доля дорог в удовлетворительном состоянии увеличится до 59 процентов. При этом экономика города должна увеличиться до 3,5 триллиона тенге.

В реальном выражении это рост в среднем на 5,5 процента в год. Будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест", - сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании правительства.Даленов отметил, что Шымкент имеет большой экономический потенциал. Значительные инвестиции будут привлечены в инфраструктуру, энергетику, туризм и сектор услуг. Все это обеспечит реальный рост региональной экономики в 5,5 процента ежегодно. Это выше республиканского значения на 4,2 процента.По словам премьер-министра Аскара Мамина, комплексный план позволит создать условия для доведения годового объема инвестиций в течение пяти лет до 1 триллиона тенге. Для развития инвестиционного потенциала поручено обеспечить строительство новых индустриальных зон "Жулдыз" и "Шымкент-агро", обеспечить расширение СЭЗ "Онтустик"."В следующем году должны быть завершены строительство нового пассажирского терминала аэропорта и реконструкция железнодорожного вокзала. Будет обеспечено строительство продолжения Ташкентского проспекта и объездной автодороги А2 c развязками. Это позволит увеличить пропускную способность и транспортный потенциал города", - сказал Мамин.Кроме того, премьер-министр поручил завершить строительство газораспределительной станции, а также парогазовой установки мощностью 450 мегаватт за счет частных инвестиций.

Было поручено продолжить развитие жилищного сектора. По словам главы кабмина, реализация только проекта "Шымкент Сити" позволит построить 1,5 миллиона квадратных метров жилья c готовой социальной инфраструктурой.Мамин напомнил, что в 2020 году Шымкент определен культурной столицей СНГ. Госорганам поручено своевременно обеспечить готовность социальных и инфраструктурных объектов."Реализация Комплексного плана развития позволит увеличить валовый региональный продукт города Шымкента с 2 триллионов тенге в 2018 году до 3,5 триллиона тенге к 2023 году", - отметил Аскар Мамин.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562648580
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