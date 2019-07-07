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Вывод $700 миллионов. Финпол Киргизии распутывает мутные транзакции Матраимовых
08:17 09.07.2019

9 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Вывод $700 миллионов. Финпол не подтверждает перевод денег в фонд Матраимовых

В Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями 24.kg представили первые результаты расследования дела о выводе из Кыргызстана $700 миллионов.
Напомним, что досудебное производство начато после репортажа журналиста радио "Азаттык" Али Токтакунова. Следствием проведен анализ фактов, опубликованных в сюжете, направлены запросы в госорганы, а также проведена выемка необходимых для следствия документов.

Следствием получены от Али Токтакунова банковские документы на $22 миллиона 721,3 тысячи. Но основной пакет документов, озвученных и показанных в журналистском расследовании, до сих пор не представлен.

"Следствием установлены финансовые операции в ряде банковских учреждений республики, которые не могут быть разглашены. Банковские учреждения будут отображены под нумерацией. Выявлено, что в банке № 1 ИП Saimaiti Aierken (Айеркен Саймаити) имеет расчетные счета, на которые с 2011 по 2014 год проведено 130 взносов в Ошском филиале. Общая сумма взносов составила $22 миллиона 496,1 тысячи. Из них внесены 1 миллион 414,5 тысячи сомов и 85 миллионов 910 тысяч рублей. Пополнение счета производили как физические лица, так и сам ИП Saimaiti Aierken", - рассказали в ГСБЭП.
Кроме того, установлены 105 денежных переводов на $22 миллиона 496,1 тысячи в Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Германию, Латвию и Россию. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.

В банке № 2 ИП Saimaiti Aierken имеет расчетный счет, на который с 2010 по 2015 год осуществлено 1 тысяча 280 взносов на $368 миллионов 16,7 тысячи. Пополнение счетов производил сам ИП Saimaiti Aierken. С этого счета $367 миллионов 567,4 тысячи переведены 1 тысячей 702 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию, Великобританию, Англию и Нидерланды. Назначением платежей также был контракт на поставку текстильной продукции.

В банке № 3 у ИП Saimaiti Aierken есть расчетный счет, на который с 2015 по 2018 год произведено 52 взноса на $80 миллионов 780 тысяч. Счета пополнялись как самим ИП, так и ЧП Wufuli Bumailiyamu и физическими лицами. Денежные средства ИП Saimaiti Aierken в этом банке переведены 52 переводами. Назначением платежей являлся контракт на поставку текстильной продукции.
В банке № 4 у ИП Saimaiti Aierken были расчетные счета, на которые с 2011 по 2014 год в Араванском филиале сделано пять взносов на $6 миллионов 538,1 тысячи. С этих счетов деньги выведены в те же страны, что и в предыдущих банках, и также для оплаты контракта на поставку текстильной продукции.

В банке № 5 в течение 2014-го на счет ИП Saimaiti Aierken поступили 16 взносов на общую сумму $9 миллионов 577,5 тысячи и переведен 21 перевод в Латвию для оплаты контракта на поставку текстильной продукции.
В банке № 6 на счет ИП Saimaiti Aierken с 2011 по 2013 год произведено 96 взносов на $14 миллионов 611,4 тысячи. Деньги переведены 70 переводами в Китай в качестве оплаты за поставку текстильной продукции.
В банке № 7 с 2010 по 2015 год на счет того же ИП произведено 78 взносов на $10 миллионов 424,1 тысячи. Позже $10 миллионов 39,4 тысячи переведены 78 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию по контракту на поставку текстильной продукции.

В банке № 8 на счета ИП в течение 2014-го 215 взносами внесено $61 миллион 116 тысяч, которые переведены 216 переводами в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию и Латвию за поставки текстильной продукции.
В банке № 9 ОсОО "Абдыраз" имеет расчетный счет, на который в течение 2014 года сделано 17 взносов на $6 миллионов 903,9 тысячи. Из них $68,6 миллиона переведены ИП Saimaiti Aierken 17 денежными переводами в Турцию, Панаму, Китай, Великобританию, Британско-Виргинские острова, Белиз и Казахстан. Назначением платежей являлся контракт на поставку строительных материалов, запчастей, а также продуктов питания.
В банке № 10 у ЧП Wufuli Bumailiyamu был расчетный счет, на который с 2014 по 2015 год осуществлено 113 взносов на $26 миллионов 434,4 тысячи. Из них $25,8 миллиона переведены 104 денежными переводами в Китай для оплаты контракта на поставку текстильной продукции.
В банке № 11 на счета ОсОО "Абдыраз" с 2014 по 2019 год сделан 301 взнос на $118 миллионов 197 тысяч. Из них $117 миллионов 726,2 тысячи 321 переводом отправлены в Турцию, Китай, ОАЭ, Германию и Великобританию за поставку текстильной продукции.

Всего физическими и юридическими лицами сделано 2 тысячи 303 взноса на $519 миллионов 560,3 тысячи. К ним в ходе перевода добавлена и другая валюта, которая в итоге конвертирована в $646 миллионов 879,6 тысячи.

"Эти деньги через расчетные счета ИП Saimaiti Aierken, ОсОО "Абдыраз" и ЧП Wufuli Bumailiyamu переведены 2 тысячами 631 денежным переводом в государства зарубежья по различным контрактам. Сейчас по этим компаниям назначены налоговые проверки", - сказали в Финполе.

Следствием установлено, что озвученные и показанные в видеорепортаже журналистского расследования документы банковских переводов, якобы произведенных в адрес расчетного счета ОБФ "Фонд имени Исмаила Матраимова" от физических лиц Saimaiti Aierken и Wufuli Bumailiyamu на $2,3 миллиона, не нашли своего подтверждения.

"Но при этом установлены денежные переводы от Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда на сумму $100 тысяч в июне 2016-го и перевод на $99,9 тысячи, что подтверждается банковскими переводами. Поэтому мы настоятельно просим Али Токтакунова представить все озвученные в видеорасследовании документы, которые неоднократно были истребованы следствием", - подчеркнули в ГСБЭП.
Финпол проверил и деятельность "Фонда имени Исмаила Матраимова". Установлено, что он занимается благотворительностью и не осуществляет какую-либо экономическую деятельность. Имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который, согласно договорам о добровольном пожертвовании, вносятся денежные средства.

С 2014 по 2019 год в адрес фонда по договорам о добровольном пожертвовании внесены $1 миллион 439 тысяч и 221,6 тысячи сомов различными физическими и юридическими лицами.

"Сейчас проводятся все необходимые досудебные мероприятия, анализируется огромный пакет банковских и бухгалтерских документов, собранных в ходе досудебного производства", - заключили в ГСБЭП.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562649420
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