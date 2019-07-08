 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Танкер нефти и стакан воды. Заваливается рейтинг "Слуги народа" Зеленского
16:13 09.07.2019

Танкер нефти и стакан воды
"медовый месяц" во взаимоотношениях Зеленского с украинскими избирателями явно подходит к концу

Алексей Анпилогов

Результаты социологических опросов на Украине накануне парламентских выборов, назначенных на 21 июля, фиксируют стремительное падение поддержки "президентской" партии "Слуга народа".

Украинские новости, как всегда, радуют своей фантасмагоричностью. Шутка ли: теперь в страну завозят американскую нефть, поскольку "незалежная" доскакалась до того, что получила от России эмбарго на импорт нефти и светлых нефтепродуктов. Даже через Белоруссию. Вот и приходится закупать нефть за океаном, чтобы не остаться без бензина и дизельного топлива в разгар уборочной. При Порошенко такого не было.

Кстати, если кто-то еще продолжает думать, что Зеленский - "президент мира", то это заблуждение. Главный результат визита главного "слуги народа" в Канаду - это поставки летального оружия из Страны кленового листа. Скорее всего, речь пойдет о легкой колесной бронетехнике, а также о стрелковом оружии (включая снайперские винтовки), которые должны оказаться там, где сегодня продолжаются боевые действия, то есть в Донбассе. "Канада - настоящий друг Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против российской агрессии", - прокомментировал Зеленский результаты своей поездки.

Впрочем, "главный по Украине" теперь запомнится отнюдь не своими зажигательными речами насчет "российской агрессии" или "никто-вам-не-запрещал-говорить-по-русски", которые снова прозвучали на встрече с избирателями на Донбассе. Настоящий перфоманс Зеленский устроил на государственном совещании, посвященном проблемам реформирования таможни, которое прошло 6 июля в Ужгороде. Кое-кто утверждает, что поведение президента соответствовало иссушающей ломке после приема определенных психотропных препаратов, но мы не будем уподобляться этим злопыхателям. Отметим лишь несомненное: Зеленский явно скучал на тягомотном совещании, строил рожи и жадно пил холодную воду. Да и в целом, как минимум, чувствовал себя не в своей тарелке.

Вообще, стоит сказать, что "медовый месяц" во взаимоотношениях Зеленского с украинскими избирателями явно подходит к концу. Вместо решения насущных проблем страны и ее граждан: будь то окончание войны в Донбассе, торможение роста цен на услуги ЖКХ или же обеспечение прав русского и русскоязычного населения, - новый президент "незалежной" так и норовит "проскользнуть между струй", уклоняясь от каких-либо обязывающих решений или даже обещаний.

Пока что его защита базируется на простом тезисе: "Без Верховной рады я ничего сделать не могу, изберите в нее мою партию "Слуга народа" - тогда и заживем". Однако уже даже бывшим симпатизантам Зеленского с каждым днем становится все очевиднее, что это лишь риторика и не более того. Например, для выполнения пресловутых Минских соглашений совершенно не нужна Верховная рада: закончить боевые действия на Донбассе, вывести оттуда тяжелые вооружения и разместить войска не на линии фронта, а в казармах неподалеку от нее может и сам Зеленский. Ведь президент - это еще и главнокомандующий.

Учитывая все вышесказанное, интересно наблюдать, как вместо кареты в тыкву превращается сама Золушка - и становится предельно ясно, почему Зеленскому, а также стоящим за ним силам, надо было так спешить с выборами в июле - до ноября с таким "одноразовым" президентом можно было элементарно "не дотянуть".

Уже сейчас рейтинг партии "Слуга народа" упал куда-то к 40%, хотя месяц назад, в конце мая был стабильно в районе 49%. И это означает, что в новом составе Рады у партии Зеленского не будет "контрольного пакета", поэтому "слугам народа" придется договариваться о формировании парламентского большинства и, соответственно, о составе коалиционного правительства. В число партнеров вполне могут угодить и казнокрады из "партии украинских мэров", и оппозиционеры из двух партий юго-востока страны, и даже - о, ужас! - партия Петра Порошенко, если та преодолеет пятипроцентный барьер (а она его, похоже, преодолеет с запасом). Резюмируя сказанное - следите не за словами, а за делами. Украинская власть, возможно, и будет каким-то образом переформатирована по итогам будущих выборов в Раду, но ее суть не поменяется ни на йоту: будет и оружие, чтобы стрелять по мятежному Донбассу, и танкеры с американской нефтью, и кредиты МВФ, - все для того, чтобы реализовать главный "незалежный" принцип "прочь от Москвы!". А еще - стакан воды для того, чтобы помочь президенту не скучать в перерыве между фуршетами, визитами и приемами.

Не видно только будущего у страны под названием "Украина". Но это ведь изначально и не предполагалось правилами игры в "незалежность"...

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562677980
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