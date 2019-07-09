США толкают Турцию в объятия России

19:29 09.07.2019

Во все большем количестве случаев турецкая сторона начинает поступать не как член НАТО и "стратегический партнер" Соединенных Штатов, а как союзник России



Оптимистичные заявления турецкого президента Эрдогана после саммита "Большой двадцатки" в Осаке о том, что Трамп лично пообещал ему не вводить санкции против страны за покупку российских ЗРК С-400 "Триумф", оказались несостоятельными, пишет ТГ-канал "Военно-политическая аналитика".



Вашингтон разворачивает масштабную и многоуровневую кампанию по наказанию" Анкары, в которой экономические ограничения будут не единственным и не самым жестким из инструментов. Речь идет о мерах как экономического, так и политического характера.



Первой среди таковых станет отказ от поставок Турции истребителей пятого поколения F-35.

Другим, крайне неприятным для Анкары сюрпризом стало снятие Сенатом США действовавшего еще с 1987 года эмбарго на поставку оружия на Кипр.

Такое решение является крайне болезненным для Турции, продолжающей рассматривать северную часть острова своей территорией. Оно вполне может стать первым шагом к "размораживанию" вооруженного конфликта не только между общинами Кипра, но и между Анкарой и Афинами.



И поставлять в регион оружие начнут сами США, эмбарго отменили как раз во время обсуждения проекта оборонного бюджета страны на 2020 год.

Но Турция в долгу не остается. Никто из высокопоставленных лиц в Анкаре не хочет обсуждать даже теоретическую возможность расторжения сделки с нашей страной по ЗРК "Триумф".



Там все чаще звучат заявления о целесообразности приобретения в комплект к российским средствам ПВО еще и боевой авиации нашего же производства, истребителей Су-57 в качестве альтернативы F-35.

Своими не обдуманными и жесткими действиями США все больше толкают Турцию на сближение с Россией. От упрямства и неуступчивости Вашингтона Москва в данном случае имеет только пользу.



Дело не только в поставках вооружений или совместных экономических проектах, таких, как газопровод "Турецкий поток" или возведение АЭС "Аккую". Во все большем количестве случаев турецкая сторона начинает поступать не как член НАТО и "стратегический партнер" Соединенных Штатов, а как союзник России.

Пример - позиция турецкой делегации в ПАСЕ. 25 июня нынешнего года она единогласно проголосовала за возвращение в эту организацию России. В числе голосовавших был и Тугрул Тюркеш – председатель межпарламентской турецко-украинской группы дружбы!

Этот факт вызвал в Киеве когнитивный диссонанс. На Украине не понимают, что Крым в Анкаре считают своей зоной интересов и сферой влияния.



Турция во все века с присущей Востоку изощренностью, проводит политику, во главе угла которой стояли, стоят и будут стоять исключительно ее интересы.

Сегодня они, как никогда ранее, совпадают с российскими. Один только товарооборот в $100 милрд. ежегодно, которого наши страны планируют достичь к 2025 году, заставляет Анкару идти на любые риски, но не портить отношения с Москвой.

9 июля 2019