Далеко посланный Путин не обиделся на грузин и призвал не вводить санкций. Посылайте дальше...

20:51 09.07.2019

Путин призвал не вводить санкции против Грузии



Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу". Так он прокомментировал предложение Госдумы ввести санкции после того, как в эфире грузинского телеканала его обматерил ведущий.



"Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто,- сказал господин Путин журналистам на глобальном саммите по производству и индустриализации ("Иннопром-2019") в Екатеринбурге.- Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения".

Президент России призвал "не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков". Оскорбления в свой адрес он назвал "производными от политики", основанной на стремлении подорвать отношения с Россией.



"В правительстве видели обращение депутатов Госдумы. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что было сказано президентом",- прокомментировал заявление Владимира Путина пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов.



Как Россия отказывалась от введения ограничительных мер

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Позиция Госдумы неизменна, она не будет отзывать обращение к правительству о вводе санкций против Грузии, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

МИД Грузии приветствовал слова российского президента о нежелании вводить санкции. В ведомстве подчеркнули, что ставшие причиной обострения российско-грузинских отношений высказывания "были направлены именно на их эскалацию".



Напомним, ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу 7 июля с того, что матерными словами оскорбил Владимира Путина и его родителей. У офиса телеканала начались протесты, "Рустави-2" на несколько часов прерывал вещание. Телеведущего на два месяца отстранили от работы.

На сегодняшнем заседании Госдума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии. Обращение поддержали все думские фракции.