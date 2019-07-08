 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Так создавалось самое опасное государство в Азии
21:04 09.07.2019

1081-1090. Ближний Восток - Центральная Азия

В 1081 году из Египта в государство сельджукского султана Джелал ад-даулы ва-д-дина Малик-шаха (1) прибыл Хасан ибн Саббах, главный проповедник исмаилизма. Он происходил из рода химйаритов Йемена и был выходцем из города Кумы.

Хасан ибн Саббаха проповедовать исмаилизм во владениях сельджуков послал халиф ал-Мустансир, правитель Египта (2), который считался имамом исмаилитов.

Первый город, куда прибыл Хасан ибн Саббах, был Исфахан. За этим городом последовали Керман, Йезд, Дамган, Сари, Фарим, Казвин, многие сельские и горные районы и везде он находил множество приверженцев своего учения. Сельджукское правительство быстро обнаружило опасность распространения данной формы шиизма в государстве и начало принимать меры против исмаилитов.

Особенно ненавидел их везирь государства, Низам ал-Мульк. Он так писал про исмаилитов:

Нет ни одного разряда людей более зловещего, более плоховерного, более преступного, чем этот люд… (если нашу державу постигнет какое-либо несчастье) эти псы выйдут из тайных убежищ, восстанут на нашу державу, призовут к расколу…, может произойти разруха, споры, ересь. Они ничего не оставят...

Низам ал-Мульк быстро определил, что самым опасным из проповедников исмаилизма, лидером исмаилитов является Хасан ибн Саббах. Поэтому эмиру Абу Муслиму Рази было дано персональное заданий разыскать и схватить его.

Хасан ибн Саббах об этом узнал и решил ехать в Дейлеман, куда туркам доступ был затруднен из-за горной местности и враждебности местного населения. Зная, что отряды Абу Муслима Рази прочесывают все дороги, разыскивая его, проповедник окольными путями добрался до Казвина, где отдохнул у единоверцев.

Оттуда выехал в Дейлеман.

В дороге с ним произошел следующий случай.

Когда Хасан ибн Саббах и его спутники прибыли в Сари и намеревались выехать из города по дороге на Демавенд, внезапно скончался мул ибн Саббаха. Пришлось заночевать в ближайшем селении, которое стояло в стороне от демавендской дороги. Утром следующего дня Хасан ибн Саббах и его спутники добрались до Демавенда и здесь узнали, что если бы не умерший мул, они бы столкнулись на демавендской дороге с Абу Муслимом Рази, который как раз в тот день ехал из Демавенда в Сари.

Эта история заставила ибн Саббаха подумать о более надежном убежище, которое не очень бы зависело от умерших мулов или от настроения местных сельджукских эмиров. Нужно было укрытие, в котором можно было бы в случае необходимости отбиться от сильной армии. Таким убежищем Хасан ибн Саббах решил сделать крепость Аламут, считавшуюся неприступной.

Правителем Аламута в те дни (3) был эмир Алави Махди, один из приближенных Малик-шаха. Взять крепость силой не представлялось возможным, потому исмаилиты решили действовать иначе.

Для разведки ситуации в крепости Хасан ибн Саббах направил туда проповедника исмаилизма Хусейна Каини.

Каини прибыв в Аламут, довольно быстро склонил к исмаилизму не только жителей крепости, но и самого Алави Махди. Однако когда эмир понял, что задумали исмаилиты, он хитростью выпроводил всех исмаилитов из крепости, а оставшимся воинам и жителям объявил, что Аламут есть и будет собственностью султана Малик-шаха и ничьей иной.

Удаленные жители и воины вернулись к крепости и стали вести переговоры с эмиром о том, чтобы он позволил им вернуться домой. После долгих переговоров эмир согласился и впустил местных исмаилитов обратно. Это было его ошибкой. Когда они вошли в крепость эмир Алави Махди потерял власть. Он оставался в крепости, но его уже никто не слушал. Когда 4 сентября 1090 года Хасан ибн Саббах прибыл в Аламут, эмиру и всем несогласным пришлось покинуть крепость.

А крепость Аламут стала резиденцией главы исмаилизма.

Когда весть о том, что Хасан ибн Саббах захватил Аламут дошла до везиря Низам аль-Мулька, он перекрыл войсками все дороги, которые вели в крепость и отрезал ее от продовольствия и подкреплений.

Хасан ибн Саббах начал спешно распространять учение исмаилизма на окрестных жителей, пытается строить крепости, где возможно.

Ему в этом больше всех мешал эмир Юрюн-Таш, который считался владельцем мест, прилегающих к крепости Аламут. Отряды эмира разоряют и уничтожают селения тех, кто перешел на сторону исмаилитов.

В помощь Юрюн-Ташу Малик-шах в феврале 1092 года посылает отряд эмира Арслан-Таша. Сельджуки осадили Аламут.

И это в тот момент, когда в крепости было всего около 70 вооруженных человек и практически не было продовольствия.

Хасан ибн Саббах, пытаясь спасти положение, посылает своего помощника Абу Али за помощью в Казвин.

Одновременно с этим доброволец, батинит Абу Тахир Аррани, отправился убить везиря Низама ал-Мулька, самого опасного, с точки зрения Хасан ибн Саббаха, врага исмаилитов.

Абу Али Ардистани быстро собрал отряд опытных воинов из сторонников исмаилитов из городов Казвин, Талекан, Кух-и Бары. И с этим отрядом он освободил Аламут от осады, которая шла три месяца.

16 октября 1092 года был убит Низам ал-Мульк.

19 ноября 1092 года умер Малик-шах.

Сельджукам стало не до Аламута и исмаилитов. У них началась большая междоусобица.

В те же дни пришла весть о смерти в Египте халифа ал-Мустансира, имама исмаилитов.

Хасан ибн Саббах с полным основанием провозгласил себя главой исмаилитов, а Аламут столицей нового нарождающегося государства. Враги его прозвали "горный старец".

Он правил государством исмаилитов до 1124 года.

При Хасане ибн Саббахе исмаилиты действовали, расширяя свои владения, по следующей схеме. Вначале в район, который они намеревались присоединить к себе, отправлялись проповедники. После того, как часть населения принимала исмаилизм, появлялись фидаи (= убийцы), которые убивали или запугивали наиболее опасных противников исмаилизма в этом районе. Затем с помощью местных сторонников воздвигалась крепость или крепости - в зависимости от территории, и район официально объявлялся частью государства исмаилитов.

Когда Хасан ибн Саббах умер, с государством исмаилитов со столицей в Аламуте, считалось большинство соседей.

Попробуй не считайся, если только при Хасане ибн Саббахе, согласно списку имен, приведенных у Рашид ад-Дин, исмаилиты убили 49 своих врагов, занимавших высшие государственные посты в странах ислама.

Источники: Джувейни, Низам ал-Мульк, Рашид ад-Дин

1. правил в 1072-1092 гг.

2. правил в 1036-1094 гг.

3. в 1089-1090 гг.

Источник - Historia Orientalis
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