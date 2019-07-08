Украина предвыборная: мордобой неизбежен, - А.Ганжа

21:24 09.07.2019

Теперь откровенные мордобои на митингах становятся неизбежными. Впереди еще почти две недели, а лиха беда начало..



В своей политической деятельности экс-президент Украины Петр Порошенко сменил знамя. Если свою президентскую кампанию Петр Алексеевич убедительно проиграл под лозунгом "АРМОВИР" (Армія! Мова! Віра!), но "армия" закончилась "свинарчукгейтом" в "Укроборонпроме", "мова" - практической политической изоляцией среди ближайших соседей (Польши, Венгрии, Румынии и даже Турции), в "вера" - расколом в недавно созданной и пока не признанной всеми автокефальными Церквями (кроме Константинопольского патриархата) "Святейшей Церкви Украины".



Но для кого-то поражение - конец, а для кого-то - новый шанс. В поисках нового шанса Порошенко выдвинул новый предвыборный лозунг: "Нет реваншизму". При этом экс-президента абсолютно не смущает, что в нынешней ситуации единственным "реваншистом" является он сам. Поскольку "реванш" - это стремление проигравшей стороны изменить результат поединка и отплатить за поражение в новом противостоянии. И как раз Порошенко является стороной, с треском проигравшей в президентской гонке этой весной.



Но из политики в ближайшем будущем он никуда не денется. Во-первых, страшно. Потому что отсутствие депутатского иммунитета для него является практической гарантией уголовного преследования в будущем. Во-вторых, шанс-то есть.



Порошенко практически в диктаторском формате (то есть когда политические противники загнаны "ниже плинтуса") управлял страной пять лет. И все эти годы, естественно, функционировал "социальный лифт", выносивший к солнцу экономических благ его приближенных и сторонников. Так было всегда и так будет всегда: сейчас свой "социальный лифт", не скрываясь, монтирует Владимир Зеленский.



Вот, к примеру. Год назад, когда уже мало для кого секретом была украинская экономическая и коррупционная катастрофа, агентство украинское "Рейтинг", по заказу Международного Республиканского Института (США) проводило очередной опрос. И даже тогда, уже после многолетних повышений цен и тарифов, 15% опрошенных выразили убеждение, что политика Украины идет "в верном направлении". И даже более того, 1% были убеждены, что экономическая ситуация в стране "значительно улучшилась", а 8% - "несколько улучшилась". То же самое и с вопросом "Как за последний год изменилось экономическое положение вашей семьи": у 10% оно значительно или несколько улучшилось.



И именно эти 9?10% являются питательной средой Порошенко, позволяющей ему рассчитывать и на депутатский мандат, и на дальнейшую жизнь в политике со всеми ее экономическими прелестями. Ведь порог для похода в парламент - всего лишь 5 процентов.



Это, конечно, беспредельное меньшинство, но это не страшно. Ведь уже можно считать доказанным, что в политике побеждает "наименее толерантный". И Нассиму Талебу возразить нечего: "Когда численность бескомпромиссно настроенного меньшинства определенного типа достигает какого-то порогового уровня - казалось бы, незначительного, скажем, в три или четыре процента от общей численности населения, - остальной популяции приходится подчиниться их предпочтениям". История Украины последних пяти лет полностью подтверждает вывод отца "черных лебедей".



Но для этого меньшинство должно быть действительно агрессивным… Поэтому Порошенко и сменил "АРМОВИР" на куда более прикладной и образный лозунг "Нет реваншу!", которые просто предполагает гневно взметнувшийся кулак, причем, желательно, у самого носа оппонента. Под "реваншем" он понимает не себя, а некие пророссийские силы, которые, по мнению экс-президента могут прийти (вернуться) во власть. Хотя за время украинского суверенитета в Украине ни разу не было "пророссийского" режима: в эпоху президентства Виктора Януковича о нем не раз говорили, что он "готов плевать в суп России". Но это обстоятельство Петр Алексеевич безмятежно игнорирует.



Зато теоретически и не особо по уму готов взметывать кулаки. Сейчас это "с весельем и приколом" демонстрирует Анатолий Шарий.



Этот популярный украинский блогер и, как он сам себя называет, "медиаэксперт", бежавший в Европу в 2012 году, немало попил крови у Порошенко еще в период президентства оного. Тогда он раскрутил "вопросную кампанию": во время публичных выступлений Порошенко у него, по и без повода, спрашивали: "За что вы преследуете Анатолия Шария?" У президента слетала планка и он начинал то срывать шапки, то просто бить по лицу.



Сейчас и того похлеще. Шарий зарегистрировал свою партию и попытался включить ее в парламентскую гонку. Ну, о политическом эффекте демарша Шария, по-моему, с краткостью истинного таланта написал киевский историк Александр Каревин: "Вопрос к тем, кто рвет рубаху (или еще что-то) за Партию Шария. Ребятки, а вы программу этой партии читали? Ну ведь одни общие фразы и неопределенные обещания, которые можно трактовать как хочешь! Что вас привлекает в этой партии? То, что Шарий прикольно стебался над Пэцей? Так и Зе тоже прикольно стебался, и что? Один (Зе) -более удачливый приколист (с более богатыми спонсорами). Другой - менее удачливый. Это вся разница? И еще. Вчера на Укрорадио по жеребьевке ЦИК было выделено время в эфире для предвыборной рекламы Партии Шария. Представитель партии в студию не явился, хотя рейтинг у ПШ небольшой и нужно использовать любую возможность его нарастить. Но не используют. Верный признак того, что проходить в парламент ПШ не собирается. Просто оттягивает от кого-то голоса".



Вот уж ни прибавить, ни убавить. Хотя нет, прибавить можно… Кроме откровенного стеба, Шарий заставляет Порошенко продемонстрировать "бессильную агрессию". Симпатики Анатолия ходят по и без того малочисленным митингам Порошенко с красными надувными шариками. Люди Порошенко бесятся и, как на митинге в Каменце-Подольском, лезут в конфликт, а сам Петр Алексеевич истерически матерится (на камеру, в прямом смысле) и подзуживает к драке.



Выглядит это смешно - и это самое страшное для проекта того самого, талебовского, "агрессивного меньшинства", когда над ним смеются. Ведь клоунов на арене не боятся… И это, пожалуй, самый грамотный политтехнологический ход в антипорошенковской парламентской кампании. Ведь на следующей после каменец-подольской встрече в городе Хмельницком "какой-то момент украинцы вокруг него начинают скандировать "Ганьба". После этого бывший "гарант" заметно прибавил ходу".



Хотя теперь откровенные мордобои на митингах становятся неизбежными. Впереди еще почти две недели, а лиха беда начало.



Андрей Ганжа