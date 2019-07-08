 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.07.2019
21:42  В Узбекистане построят деловой и жилой центр "Bukhara City"
21:34  Дело экс-советника Кыр-президента Илмиянова по обвинению в мошенничестве передано в суд
21:24  Украина предвыборная: мордобой неизбежен, - А.Ганжа
21:04  Так создавалось самое опасное государство в Азии
20:51  Далеко посланный Путин не обиделся на грузин и призвал не вводить санкций. Посылайте дальше...
19:29  США толкают Турцию в объятия России
16:15  ВПК США дышит на ладан, - А.Запольскис

16:13  Танкер нефти и стакан воды. Заваливается рейтинг "Слуги народа" Зеленского
16:11  Российско-китайский пассажирский CR929 - будущее мировой авиации
16:01  Россия - США: кто победит в информационно-психологической войне? - И.Василевский
08:17  Вывод $700 миллионов. Финпол Киргизии распутывает мутные транзакции Матраимовых
08:03  На цивилизирование столицы КазТехаса Шымкента потратят еще 1,2 триллиона тенге
07:53  Зачем США задирают Иран? - New York Times
07:38  Санитарка - звать Тамарка... Дуйсенову убрали из секретарей правящей каз-партии "Нур-Отан" по соцблоку
07:31  Акция устрашения? КазВласти затеяли "антитеррористическое учение" в центре Усть-Каменогорска
07:28  Гонконг отказался от экстрадиции преступников в Китай
07:22  Арест Калошина - узбекское "дело Дрейфуса", - Дж.Каримов
07:02  "Узбекский инвестор" построит в Таджикистане металло-завод за $1,8 млн. В чем афера?
06:59  Добро должно быть с кулаками... Узбекистан закупит российские истребители Су-30, вертолеты Ми-35 и бронетранспортеры
06:44  Народ как фундаментальное понятие и основа российской государственности, - А.Дугин
06:37  В чем провинился перед УзбВластями рос-шпион 68-летний журналист В.Калошин?
06:29  Миллиарды в движении. В среде богатейших людей планеты назревает мировая революция, - Д.Косырев
06:25  Туркменские россияне станут свободнее. Ашхабад разрешил выдачу загранпаспортов бипатридам, - "Къ"
06:22  Талибы "лишили" афганское правительство статуса, - Вл.Скосырев
06:20  Евросоюз презентовал в Бишкеке новую стратегию для ЦА, - В.Панфилова
06:18  Турция берет кипрский шельф силой. Анкара направила к острову второе буровое судно
00:54  Запущен спец-сайт-путеводитель по вузам Кыргызстана
00:49  На кой Узбекистану "Банк стволовых клеток человека?"
Понедельник, 08.07.2019
21:39  Из-за комаров могут наказать астанинских чиновников
18:49  Путина послали на х...й на ГрузТВ. Куда пошлют "Боржоми"?
18:35  Грузия. Проект олигарха Иванишвили идет к завершению, - А.Эскин
18:34  Выборы в Греции. Балабол Ципрас провалился с треском, побеждает старая "Новая демократия" Мицотакиса
18:33  КырПрезидент Жээнбеков летит с ням-ням-визитом в Швейцарию
18:32  Американцы устали в Сирии. Что смогут немцы?
18:23  В альп-лагере "Хан-Тенгри" четвертые сутки ловят альп-террориста Смирнова
18:20  В Киргизии создано очень полезное госпредприятие "Укук"
18:16  Сначала - поймайте! Экс-кыр-президент Атамбаев отказался добровольно идти на допрос в МВД
16:50  Строительство трубы TANAP завершено. Но азер-газ пока не хлынул в Европу
16:45  РосПравительство. Агония политических банкротов, - В.Павленко
16:26  В Смоленске найдены останки безногого наполеоновского генерала Гюдена
13:07  Иран на повышение: зачем Тегерану увеличивать норму обогащения урана
13:05  Национальный День Домбры: "одна палка, две струны"? - Н.Даутбек-кызы
12:10  Каких не берут: космопсихологи о колонизации Марса и женщинах на борту
09:01  Афганских гэбистов взорвали в Газни - 12 трупов
08:36  В Таджикистане заморили до смерти караван с заключенными - 14 трупов
08:29  Глава "Узбекнефтегаза" Сидыков: причина коррупции - "узбекский менталитет"
08:24  Слава Щедрейшему! Аркадаг с 1/1/20 повысил всем туркм-зарплаты на 10%
08:16  В Индонезии нашли останки самого древнего человека Homo erectus - возрастом 1,8 млн лет
08:08  В Ташкенте арестован подполковник Калошин - сотрудник узб-арм-газеты "Ватанпарвар" ("Патриот")
07:41  В узбекском Джизаке из отпускных учителей удержали по $50 за неиспользованные газ и электроэнергию
07:20  В Кыргызстане завершили учет сурков - 345.554 голов, из них - серых 159.066, красных - 174.037, сурков Мензбира - 12.451
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украина предвыборная: мордобой неизбежен, - А.Ганжа
21:24 09.07.2019

Теперь откровенные мордобои на митингах становятся неизбежными. Впереди еще почти две недели, а лиха беда начало..

В своей политической деятельности экс-президент Украины Петр Порошенко сменил знамя. Если свою президентскую кампанию Петр Алексеевич убедительно проиграл под лозунгом "АРМОВИР" (Армія! Мова! Віра!), но "армия" закончилась "свинарчукгейтом" в "Укроборонпроме", "мова" - практической политической изоляцией среди ближайших соседей (Польши, Венгрии, Румынии и даже Турции), в "вера" - расколом в недавно созданной и пока не признанной всеми автокефальными Церквями (кроме Константинопольского патриархата) "Святейшей Церкви Украины".

Но для кого-то поражение - конец, а для кого-то - новый шанс. В поисках нового шанса Порошенко выдвинул новый предвыборный лозунг: "Нет реваншизму". При этом экс-президента абсолютно не смущает, что в нынешней ситуации единственным "реваншистом" является он сам. Поскольку "реванш" - это стремление проигравшей стороны изменить результат поединка и отплатить за поражение в новом противостоянии. И как раз Порошенко является стороной, с треском проигравшей в президентской гонке этой весной.

Но из политики в ближайшем будущем он никуда не денется. Во-первых, страшно. Потому что отсутствие депутатского иммунитета для него является практической гарантией уголовного преследования в будущем. Во-вторых, шанс-то есть.

Порошенко практически в диктаторском формате (то есть когда политические противники загнаны "ниже плинтуса") управлял страной пять лет. И все эти годы, естественно, функционировал "социальный лифт", выносивший к солнцу экономических благ его приближенных и сторонников. Так было всегда и так будет всегда: сейчас свой "социальный лифт", не скрываясь, монтирует Владимир Зеленский.

Вот, к примеру. Год назад, когда уже мало для кого секретом была украинская экономическая и коррупционная катастрофа, агентство украинское "Рейтинг", по заказу Международного Республиканского Института (США) проводило очередной опрос. И даже тогда, уже после многолетних повышений цен и тарифов, 15% опрошенных выразили убеждение, что политика Украины идет "в верном направлении". И даже более того, 1% были убеждены, что экономическая ситуация в стране "значительно улучшилась", а 8% - "несколько улучшилась". То же самое и с вопросом "Как за последний год изменилось экономическое положение вашей семьи": у 10% оно значительно или несколько улучшилось.

И именно эти 9?10% являются питательной средой Порошенко, позволяющей ему рассчитывать и на депутатский мандат, и на дальнейшую жизнь в политике со всеми ее экономическими прелестями. Ведь порог для похода в парламент - всего лишь 5 процентов.

Это, конечно, беспредельное меньшинство, но это не страшно. Ведь уже можно считать доказанным, что в политике побеждает "наименее толерантный". И Нассиму Талебу возразить нечего: "Когда численность бескомпромиссно настроенного меньшинства определенного типа достигает какого-то порогового уровня - казалось бы, незначительного, скажем, в три или четыре процента от общей численности населения, - остальной популяции приходится подчиниться их предпочтениям". История Украины последних пяти лет полностью подтверждает вывод отца "черных лебедей".

Но для этого меньшинство должно быть действительно агрессивным… Поэтому Порошенко и сменил "АРМОВИР" на куда более прикладной и образный лозунг "Нет реваншу!", которые просто предполагает гневно взметнувшийся кулак, причем, желательно, у самого носа оппонента. Под "реваншем" он понимает не себя, а некие пророссийские силы, которые, по мнению экс-президента могут прийти (вернуться) во власть. Хотя за время украинского суверенитета в Украине ни разу не было "пророссийского" режима: в эпоху президентства Виктора Януковича о нем не раз говорили, что он "готов плевать в суп России". Но это обстоятельство Петр Алексеевич безмятежно игнорирует.

Зато теоретически и не особо по уму готов взметывать кулаки. Сейчас это "с весельем и приколом" демонстрирует Анатолий Шарий.

Этот популярный украинский блогер и, как он сам себя называет, "медиаэксперт", бежавший в Европу в 2012 году, немало попил крови у Порошенко еще в период президентства оного. Тогда он раскрутил "вопросную кампанию": во время публичных выступлений Порошенко у него, по и без повода, спрашивали: "За что вы преследуете Анатолия Шария?" У президента слетала планка и он начинал то срывать шапки, то просто бить по лицу.

Сейчас и того похлеще. Шарий зарегистрировал свою партию и попытался включить ее в парламентскую гонку. Ну, о политическом эффекте демарша Шария, по-моему, с краткостью истинного таланта написал киевский историк Александр Каревин: "Вопрос к тем, кто рвет рубаху (или еще что-то) за Партию Шария. Ребятки, а вы программу этой партии читали? Ну ведь одни общие фразы и неопределенные обещания, которые можно трактовать как хочешь! Что вас привлекает в этой партии? То, что Шарий прикольно стебался над Пэцей? Так и Зе тоже прикольно стебался, и что? Один (Зе) -более удачливый приколист (с более богатыми спонсорами). Другой - менее удачливый. Это вся разница? И еще. Вчера на Укрорадио по жеребьевке ЦИК было выделено время в эфире для предвыборной рекламы Партии Шария. Представитель партии в студию не явился, хотя рейтинг у ПШ небольшой и нужно использовать любую возможность его нарастить. Но не используют. Верный признак того, что проходить в парламент ПШ не собирается. Просто оттягивает от кого-то голоса".

Вот уж ни прибавить, ни убавить. Хотя нет, прибавить можно… Кроме откровенного стеба, Шарий заставляет Порошенко продемонстрировать "бессильную агрессию". Симпатики Анатолия ходят по и без того малочисленным митингам Порошенко с красными надувными шариками. Люди Порошенко бесятся и, как на митинге в Каменце-Подольском, лезут в конфликт, а сам Петр Алексеевич истерически матерится (на камеру, в прямом смысле) и подзуживает к драке.

Выглядит это смешно - и это самое страшное для проекта того самого, талебовского, "агрессивного меньшинства", когда над ним смеются. Ведь клоунов на арене не боятся… И это, пожалуй, самый грамотный политтехнологический ход в антипорошенковской парламентской кампании. Ведь на следующей после каменец-подольской встрече в городе Хмельницком "какой-то момент украинцы вокруг него начинают скандировать "Ганьба". После этого бывший "гарант" заметно прибавил ходу".

Хотя теперь откровенные мордобои на митингах становятся неизбежными. Впереди еще почти две недели, а лиха беда начало.

Андрей Ганжа

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562696640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент завершил четвертую сессию VI созыва
- Кадровые перестановки
- Об изменениях во внешнем долге Казахстана за 1-й квартал 2019 года
- Бакытжан Сагинтаев оценил транспортную инфраструктуру Алматы
- Поэтапный переход к декларированию начнется с 2021 года
- Поздравления в адрес Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
- Специальной комиссией начата проверка объектов хранения боеприпасов Вооруженных Сил Казахстана
- В Арыси на сегодня восстановительные работы проведены в 271 доме
- Звания "Почетный гражданин города Нур-Султана" удостоены два астанчанина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  