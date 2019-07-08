Дело экс-советника Кыр-президента Илмиянова по обвинению в мошенничестве передано в суд

21:34 09.07.2019

Дело по обвинению бывшего советника экс-президента Атамбаева Икрамжана Илмиянова в мошенничестве передано в суд. Сообщает ГКНБ КР во вторник.



"ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики окончено досудебное производство, возбужденное по факту незаконного завладения денежными средствами в размере 150 тысяч долларов США экс-советником президента И.Илмияновым", - сообщает ГКНБ.



Как сообщает ведомство, по результатам расследования И.Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество в особо крупном размере) УК Кыргызской Республики, а также бывший инспектор УГНС г.Бишкек Р.Шакиров уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.320 ч.3 (злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики.



Данное уголовное дело в порядке ст.247 УПК Кыргызской Республики поступило в генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для изучения. По результатам изучения, в отношении И.Илмиянова и Р.Шакирова 8 июля 2019 года утвержден обвинительный акт, и уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Бишкек для рассмотрения по существу.