 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.07.2019
21:42  В Узбекистане построят деловой и жилой центр "Bukhara City"
21:34  Дело экс-советника Кыр-президента Илмиянова по обвинению в мошенничестве передано в суд
21:24  Украина предвыборная: мордобой неизбежен, - А.Ганжа
21:04  Так создавалось самое опасное государство в Азии
20:51  Далеко посланный Путин не обиделся на грузин и призвал не вводить санкций. Посылайте дальше...
19:29  США толкают Турцию в объятия России
16:15  ВПК США дышит на ладан, - А.Запольскис

16:13  Танкер нефти и стакан воды. Заваливается рейтинг "Слуги народа" Зеленского
16:11  Российско-китайский пассажирский CR929 - будущее мировой авиации
16:01  Россия - США: кто победит в информационно-психологической войне? - И.Василевский
08:17  Вывод $700 миллионов. Финпол Киргизии распутывает мутные транзакции Матраимовых
08:03  На цивилизирование столицы КазТехаса Шымкента потратят еще 1,2 триллиона тенге
07:53  Зачем США задирают Иран? - New York Times
07:38  Санитарка - звать Тамарка... Дуйсенову убрали из секретарей правящей каз-партии "Нур-Отан" по соцблоку
07:31  Акция устрашения? КазВласти затеяли "антитеррористическое учение" в центре Усть-Каменогорска
07:28  Гонконг отказался от экстрадиции преступников в Китай
07:22  Арест Калошина - узбекское "дело Дрейфуса", - Дж.Каримов
07:02  "Узбекский инвестор" построит в Таджикистане металло-завод за $1,8 млн. В чем афера?
06:59  Добро должно быть с кулаками... Узбекистан закупит российские истребители Су-30, вертолеты Ми-35 и бронетранспортеры
06:44  Народ как фундаментальное понятие и основа российской государственности, - А.Дугин
06:37  В чем провинился перед УзбВластями рос-шпион 68-летний журналист В.Калошин?
06:29  Миллиарды в движении. В среде богатейших людей планеты назревает мировая революция, - Д.Косырев
06:25  Туркменские россияне станут свободнее. Ашхабад разрешил выдачу загранпаспортов бипатридам, - "Къ"
06:22  Талибы "лишили" афганское правительство статуса, - Вл.Скосырев
06:20  Евросоюз презентовал в Бишкеке новую стратегию для ЦА, - В.Панфилова
06:18  Турция берет кипрский шельф силой. Анкара направила к острову второе буровое судно
00:54  Запущен спец-сайт-путеводитель по вузам Кыргызстана
00:49  На кой Узбекистану "Банк стволовых клеток человека?"
Понедельник, 08.07.2019
21:39  Из-за комаров могут наказать астанинских чиновников
18:49  Путина послали на х...й на ГрузТВ. Куда пошлют "Боржоми"?
18:35  Грузия. Проект олигарха Иванишвили идет к завершению, - А.Эскин
18:34  Выборы в Греции. Балабол Ципрас провалился с треском, побеждает старая "Новая демократия" Мицотакиса
18:33  КырПрезидент Жээнбеков летит с ням-ням-визитом в Швейцарию
18:32  Американцы устали в Сирии. Что смогут немцы?
18:23  В альп-лагере "Хан-Тенгри" четвертые сутки ловят альп-террориста Смирнова
18:20  В Киргизии создано очень полезное госпредприятие "Укук"
18:16  Сначала - поймайте! Экс-кыр-президент Атамбаев отказался добровольно идти на допрос в МВД
16:50  Строительство трубы TANAP завершено. Но азер-газ пока не хлынул в Европу
16:45  РосПравительство. Агония политических банкротов, - В.Павленко
16:26  В Смоленске найдены останки безногого наполеоновского генерала Гюдена
13:07  Иран на повышение: зачем Тегерану увеличивать норму обогащения урана
13:05  Национальный День Домбры: "одна палка, две струны"? - Н.Даутбек-кызы
12:10  Каких не берут: космопсихологи о колонизации Марса и женщинах на борту
09:01  Афганских гэбистов взорвали в Газни - 12 трупов
08:36  В Таджикистане заморили до смерти караван с заключенными - 14 трупов
08:29  Глава "Узбекнефтегаза" Сидыков: причина коррупции - "узбекский менталитет"
08:24  Слава Щедрейшему! Аркадаг с 1/1/20 повысил всем туркм-зарплаты на 10%
08:16  В Индонезии нашли останки самого древнего человека Homo erectus - возрастом 1,8 млн лет
08:08  В Ташкенте арестован подполковник Калошин - сотрудник узб-арм-газеты "Ватанпарвар" ("Патриот")
07:41  В узбекском Джизаке из отпускных учителей удержали по $50 за неиспользованные газ и электроэнергию
07:20  В Кыргызстане завершили учет сурков - 345.554 голов, из них - серых 159.066, красных - 174.037, сурков Мензбира - 12.451
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Дело экс-советника Кыр-президента Илмиянова по обвинению в мошенничестве передано в суд
21:34 09.07.2019

Дело по обвинению бывшего советника экс-президента Атамбаева Икрамжана Илмиянова в мошенничестве передано в суд. Сообщает ГКНБ КР во вторник.

"ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики окончено досудебное производство, возбужденное по факту незаконного завладения денежными средствами в размере 150 тысяч долларов США экс-советником президента И.Илмияновым", - сообщает ГКНБ.

Как сообщает ведомство, по результатам расследования И.Илмиянов уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.204 ч.3 (мошенничество в особо крупном размере) УК Кыргызской Республики, а также бывший инспектор УГНС г.Бишкек Р.Шакиров уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.320 ч.3 (злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики.

Данное уголовное дело в порядке ст.247 УПК Кыргызской Республики поступило в генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для изучения. По результатам изучения, в отношении И.Илмиянова и Р.Шакирова 8 июля 2019 года утвержден обвинительный акт, и уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Бишкек для рассмотрения по существу.

Источник - kyrtag.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562697240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве РК принят Комплексный план развития города Шымкент до 2023 года
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №467
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №469
- Возможные контуры политической реформы
- Кадровые перестановки
- Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил уделить особое внимание развитию социальной инфраструктуры
- Кто может войти в Национальный совет общественного доверия при Президенте РК
- В отношении дела Стати в шведской юрисдикции
- Fitch Ratings: продажа активов не повлияет на рейтинги КазТрансГаза
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  