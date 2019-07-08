В Узбекистане построят деловой и жилой центр "Bukhara City"

21:42 09.07.2019

Ташкент. 9 июля. УзТАГ – В Узбекистане построят деловой и жилой центр "Bukhara City", сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

"Принято постановление правительства "Об организационных мерах по строительству современного делового и жилого центра "Bukhara City" в городе Бухаре" (№ 565, 08.07.2019 г.)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства юстиции.



Как отмечается, на площади 83 гектаров, занятой неэффективно используемыми объектами, зданиями и сооружениями на определенных территориях г. Бухары, будет построен современный деловой и жилой центр "Bukhara City".

На территории "Bukhara City", следует далее, создана дирекция по строительству и эксплуатации объектов.

Также утвержден состав областного совета по организации необходимых мероприятий и рассмотрению инвестиционных проектов в процессе строительства данного комплекса.



Кроме того, на территории комплекса будет отдан приоритет на размещение музея, "Экспоцентра" для проведения международных конференций и форумов, кинотеатра, театра, библиотеки, банков, офисов, жилых зданий и других современных объектов.