Главная формула XXI века: Россия - либо сверхдержава, либо ее нет

00:10 10.07.2019 Почему России больше непозволительно быть слабой



Руслан Хубиев



Будущее сложных систем невозможно спроецировать без стратегического мышления. Без взгляда на глобальные события и без тенденций развития на десятилетия вперед. По сути, великие державы отличаются от прочих тем, что умеют заранее осуществлять подобные прогнозы, и за то, чтобы у России они всегда были верны, отвечает стратегическая разведка.



Над уменьшением неопределенности при принятии политических решений работают все спецслужбы и аналитики страны. Из общего дискурса такой работы уже понятно, что мир в ближайшие 10-20 лет окажется в совершенно иной парадигме. И судя по анализу развития мировой экономики, ключевой основой этих изменений станет смена технологического цикла.



Наверняка многие замечали, что в последние годы руководством России все активнее внедряется тема технологического "прорыва". Резкого скачка страны в развитии тех областей, которые станут драйвером будущей мировой экономики. К сожалению, ввиду некачественного информационного "моста" между руководством и социумом, объяснить людям важность этого процесса так и не удалось, а потому большинство наших граждан и сегодня воспринимают подобные заявления исключительно в качестве рекламы.



На самом же деле для России это вопрос стратегической важности, а сама смена технологических основ - дополнительный шанс для возрождения в роли сверхдержавы.



Дело в том, что при появлении по-настоящему новых технологий начнется повсеместная смена технологической базы, а она в свою очередь преобразует экономики государств. Как следствие, изменится и экономика мира, а с ней и геополитический расклад сил. Рынки, которые давно были "застолблены" представителями Западного мира, окажутся невостребованными, а в разделении новых смогут участвовать те, у кого хватит на это сил, суверенитета и компетенций.



Предположим, Китай – нынешняя "фабрика мира", продолжит и далее быть копировальным "цехом" западных производств. В этом случае, даже если Пекин воплотит в жизнь логистику "Нового шелкового пути", решит ключевой вопрос ухода от экспорта, создаст общество средней зажиточности, но в глобальном плане сохранит концепцию репликации технологии, возможности стать сверхдержавой у него не будет.



Причина для этого предельно проста – в ходе смены технологического уклада мир захлестнет новая волна перераспределения капитала, и большая его часть уйдет туда, где будут не копироваться, а создаваться новые технологии. Старые окажутся никому не нужны.



Вслед за "миграцией" капиталов последует передел сфер политического влияния, и роли ведущих государств мира перераспределятся на тех, кто перейдет к разработке продуктов, "закрывающих" старые и "открывающих" новые сектора и отрасли, а также на тех, кто окажется клиентом этих стран, то есть отстающим. Проще говоря, экономический рост географически будет смещаться в центры концентрации прорывных технологий, а с ним придет и смещение мировых "полюсов".



Москва и Пекин обоснованно видят в этом исторический шанс для многополярного мира, поскольку на сегодняшний день только США, Россия и Китай в той или иной степени способны осуществить весь научный цикл от фундаментальных исследований до конечного внедрения прорывной продукции. Понимает это и Белый дом.



Текущее давление на КНР и Россию, с одновременным ограблением союзников для аккумуляции ресурсов и есть отражение этого осознания. Тем более что превентивное ослабление конкурентов накануне больших событий, веками было основой для внешней политики Британии и США.



Цель проводимой сегодня Трампом и национальными элитами Запада "войны" против Москвы и Пекина очевидна. Вашингтон мало волнует торговый дисбаланс с КНР или "нарушение Россией международного права", ключевой задачей враждебной политики является лишение Пекина и Москвы доступа к новым технологиям и торможение их экономического развития с целью оставить конкурентов без необходимых ресурсов на старте смены технологического витка.



Ухудшение жизни граждан нашей страны также должно поспособствовать "цветному" перевороту в России, либо в совокупности с успехами Когнитивной стратегии и информационной войны - привести к власти на следующих выборах "правильного" человека, готового либо сдать суверенитет, либо самоизолироваться. Аналогичная апробация подходов проводилась и в Гонконге против КНР.



Когда американские функционеры громко заявляют о цели возвращения производств из стран Азии они вовсе не имеют в виду буквальный вывоз старых "китайских" производств. Речь идет исключительно о том, что ключевые мозговые центры и сборочные линии следующего технологического цикла должны строиться исключительно на территории Америки, и ни в коем случае не появляться в любых других местах.



На этом фоне может возникнуть вопрос, если и Пекин, и Москва это прекрасно понимают, то почему терпят политику Вашингтона, не давая жесткий ответ? Причина этому кроется во все той же смене парадигмы.



Дело в том, что с ростом геополитической конкуренции между США, Китаем и Россией обостряется и борьба за контроль над рынками сбыта и ресурсами, то есть за человеческим потенциалом, энергоносителями, пресной водой, пригодными для сельскохозяйственной деятельности землями, благоприятной средой для бизнеса и так далее. И в этой борьбе, Вашингтон постепенно меняет курс с классического (силового) режима конкуренции на передел экономических связей через узурпацию технологий.



Эрозия глобального правового порядка, ослабление или намеренный подрыв суверенитета государств - все это лишь попытка замедлить соперников накануне этого процесса. Но основной упор в сохранении гегемонизма США собираются делать на "технологический" контроль.



Суть в том, что продукцию новых технологий нужно не только уметь создавать, но и создавать таким образом, чтобы она была стандартизирована под общие "регламенты". Именно в этой плоскости лежит ответ на вопрос, почему руководство нашей страны, а также КНР, несмотря на все безумства Вашингтона, так упорно пытается сохранить имеющиеся с Западом контакты.



И в Москве, и в Пекине понимают, что самоизоляция накануне перехода мира к новому витку означает колоссальную потерю преимуществ. Соединенные Штаты попросту воспользуются хлопком двери, взяв курс на переход от универсального режима торговли, к переделу экономических связей "под себя". На выдавливание конкурентов и введение своих технологических стандартов, на поглощение всех альтернативных центров развития и включение их в свою технологическую цепочку в роли придатка.



Вместо этого и Пекин и Москва упорно укрепляют связи со всеми отдельными западными странами. Россия предлагает потенциальным союзникам экспорт стабильности, поддержку их попыток возвращения суверенитета, военный зонтик и геополитическую защиту от США, Китай - экономические блага и торговые преимущества.



Вопреки всех шагам Лондона и Вашингтона, провокациям, санкциям и информационной истерии направленной на подталкивание Москвы к изоляционизму, Россия все эти годы упорно налаживала отношения не только с оппонентами, но и с врагами. И судя по успеху этой стратегии на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и даже в ЕС, добилась своего.



Последние события вокруг ПАСЕ выразившиеся в первой с 2014 года отмене антироссийских санкций, уже вызвали призывы ряда европейских стран к реальному пересмотру санкций в целом, а значит этот подход себя оправдал. Подтверждается это и тем, как активно пятая колонная и мировая пресса все эти годы пытались играть на чувствах национальной гордости россиян, всеми силами подталкивая Москву к выгодному для США жесткому ответу.



Формирующаяся группа новых отраслей, масштабная технологическая трансформация финансовой и банковской системы, новейшие аспекты гражданской среды и социума, не потерпят при своем внедрении отсутствия коммуникации между странами. Грубо говоря, "ГОСТы" нового мира необходимо будет вырабатывать совместно, и Россия к разочарованию США вовремя это поняла.



В итоге, Пекин и Москва подошли к старту этого процесса одновременно с Америкой, и теперь расклад сил выглядит примерно так.



В Соединенных Штатах есть масштабные финансовые возможности, выкаченный благодаря "пылесосу мозгов" интеллектуальный потенциал, однако имеются проблемы с производственной цепочкой, выстраивать которую внутри придется с нуля. Также имеются проблемы с "конструкторской" школой, за годы гегемонизма привыкшей работать только по шаблонам.



В КНР есть финансовые возможности и есть "старые" производственные цепочки, однако главный элемент - научная школа полного цикла, все еще находится на этапе возникновения. При всех масштабных вливаниях в развитие науки и НИОКР, большая часть средств в КНР идет на прикладную сферу, на поддержания системы копирования и воспроизведения, в то время как строительство самой системы кадров и собственной созидательной школы, сопряжено с рядом проблем.



В России вопреки всем попыткам разрушения науки со стороны либерального блока и "советников", напротив, сильной стороной является созидательная среда. Превосходные программисты, конструкторская школа, ученые, и судя по уникальным прорывам в оборонной сфере - определенный производственный потенциал.



Вместе с тем, имеет место проблемный финансовый вопрос и скудность общей производственной базы. Явно недостаточные темпы в части интеграции научных достижений в производственный процесс, объемов высокотехнологичного экспорта и темпов цифровизации.



И, тем не менее, хотя Россия существенно отстает от лидеров технологического перехода (Китая и США) в вопросе темпов, с 2015 года российский показатель активно рос. А кроме того, на примере появления прорывных "ядерных" двигателей, боевых лазеров, кибернетической сферы, подводных беспилотников, уникальных материалов, сплавов, систем связи и гиперзвука, Москва умеет неожиданно осуществлять рывок.



Не случайно, Россия в последние годы столь активно активизирует модернизационную повестку, перешла к системному выстраиванию научно-технологической и инновационной политики, запустила масштабные нацпроекты, сконцентрировала их на развитии новых высокотехнологичных секторов экономики, а также приступила к глубокой технологической модернизации традиционных отраслей. Все это часть большого стратегического сценария - невидимой гонки за лидирующие позиции и за место одной из ведущих сверхдержав.



В итоге, несмотря на вариативность недостатков и преимуществ выстроившихся на старте сторон, только у этих трех государств есть весь спектр необходимых возможностей для занятия лидирующих позиций. Это красноречиво подтверждает и доктринальный список "врагов США".



Разумеется, на планете существует немало прочих государств мира, у которых есть отдельные элементы для того, чтобы занять ведущие позиции, однако у этих стран отсутствует главная "компетенция" - суверенитет, а значит нет возможности двигаться в нужном направлении.



Пока еще ведущие отрасли мировой экономики лишь замедляют свой рост, а новые не способны стать основным генераторам прогресса. Но вместе с тем, лидеры нового технологического витка уже выстраиваются на линии реализации. Это означает, что на Россию и далее будут давить, но подобное положение - естественные для любой сверхдержавы издержки. Источник - iarex.ru

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