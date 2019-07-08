Суд арестовал €122 млн на счетах экс-рос-министра Абызова

01:19 10.07.2019

Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящихся на счетах бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. "4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме 121,7 млн евро, находящиеся на счетах в банке",- сказала пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

По текущему курсу объем арестованных денег равен 8,7 млрд руб.

Ранее преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО "Промышленные технологии", принадлежащие Михаилу Абызову.



Господина Абызова задержали 26 марта. Он обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.