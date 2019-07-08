Дефолт США: цыплят по осени считают..., - Олег Щукин

06:22 10.07.2019

больше половины своего президентского срока Трамп провел с ножом финансовой гильотины над своей головой

Олег Щукин



Медиа-холдинг Bloomberg изрядно озадачил и повеселил мировое сообщество. Хотя сделал вид, что стремился напугать. Со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (Bipartisan Policy Center, BPC) на-гора была выдана информация о том, что дефолт США может случиться уже в текущем сентябре и что это, дескать, может привести к коллапсу не только американской, но и всей мировой экономики.

Были названы и причины: слишком быстрый рост федерального госдолга, уже достигшего отметки 22,04 трлн долл. (на сайте usdebtclock.org текущий показатель выше - почти 22,48 трлн долл.), вкупе с замедленным ростом налоговых поступлений (всего 3% вместо запланированных на текущий год 6%).

А самое главное - нижняя палата американского парламента даже не начинала обсуждать повышение лимита государственного долга накануне летнего отпуска... Вот уж и вправду - беда так беда! Никогда такого не было - и вот опять!



Fake news, как они есть

Начнем с того, что "режима наибольшего финансового благоприятствования", который был (с одним неприятным, но весьма показательным исключением в начале второго срока) у 44-го президента США демократа Барака Обамы, его преемник, 45-й президент США республиканец Дональд Трамп не имел с момента своей инаугурации 20 января 2017 года. Даже при том, что большинство в двух палатах американского конгресса до промежуточных выборов 2018 года принадлежало его однопартийцам.

Можно видеть в этом проявление внутриполитической и внутрипартийной борьбы. Можно - даже "расизм наоборот". Но факт остается фактом: больше половины своего первого президентского срока Трамп провел с постоянным ножом финансовой гильотины над своей головой.



В конце концов, это закончилось рекордной по длительности частичной приостановкой работы правительства США, которая составила 35 дней: с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года. Предыдущий рекорд составлял 21 день и приходился на президентство Билла Клинтона - тоже на рождественскую паузу с 12 декабря 1995 года по 6 января 1996 года. А всего в американской истории за последние 30 лет такая неприятность случалась целых шесть раз.

Но это - не тот Дефолт с большой буквы, весть о скорой возможности которого с подачи Bloomberg разнесло множество медиаресурсов мира. С таким "копипастным" уровнем профессионализма большинства современных "акул пера" никаких особых fake news выдумывать не надо - они сами являются "ошибкой природы".



Кто сеет ветер, пожнет бурю

Обслуживать свои долговые обязательства, что и будет "настоящим" дефолтом, американское федеральное казначейство в любом случае не прекратит - даже если потолок федерального бюджета нынешнее демократическое большинство Конгресса не одобрит вплоть до нового, 2020 года и дальше.



Да, будут ужаты другие расходы, часть "бюджетников" по всей стране снова окажется отправленной в неоплачиваемые отпуска и так далее, но выплата процентов по "трежерис" - это почти наверняка последнее, от чего способен отказаться официальный Вашингтон. Даже сокращение расходов на социальные программы, с неизбежными в таком случае бунтами различных "меньшинств", стоит раньше.



Тем более что те же налоговые поступления - это процесс, который в течение финансового года идет далеко не равномерно, с ежемесячными, ежеквартальными и ежегодными пиками, а в США финансовый год федерального правительства начинается 1 октября предыдущего календарного года и заканчивается 30 сентября того года, в который он пронумерован.

То есть "день Х", в который Конгресс должен пересмотреть потолок федерального долга, как раз совпадет с концом 2019 и началом 2020 годов. Тогда же ожидается и пик налоговых поступлений. Так что в данном случае, действительно, как гласит известная поговорка, "цыплят по осени считают".



В этой связи возникает естественный и вполне закономерный вопрос: с какой стати тогда Bloomberg именно сейчас погнал "дефолтную волну", которая едва не разрослась до масштабов полноценного медиа-цунами?

Полагаю, ответ на него до неприличия банален и прост: на саммите "Большой двадцатки" в Осаке Трамп пообещал президенту России Владимиру Путину начало переговоров по стратегической безопасности и возможную нормализацию отношений между двумя странами.

И сразу же - возможно, после того, но не вследствие того, не факт - рейтинг поддержки действующего президента США поднялся до рекордной отметки в 42% с перспективой дальнейшего роста. А начало новой президентской гонки - уже весной следующего года.



Вот Трампа и решили сразу же, буквально "не отходя от кассы", припугнуть возможностью дефолта оппоненты из двухпартийного "глубинного государства". Не одноразового "осеннего" дефолта, а перманентного - до победного для них и позорного (отставка или импичмент?) для 45-го по счету хозяина Белого дома конца.

Ну, что ж, сеющие ветер всегда в итоге пожинают бурю...