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Абу-Даби может стать мишенью Ирана/ ОАЭ выводят войска из йеменского конфликта, - И.Субботин
06:27 10.07.2019

9.07.2019
Игорь Субботин

Йеменские повстанцы пока не готовы сложить оружие.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приступили к выводу своих военнослужащих из Йемена, сообщают официальные лица аравийского государства. Декларативно такое решение объясняется намерением местных властей заняться дипломатическим урегулированием вооруженного конфликта, который ранее они пытались разрешить исключительно силовыми методами. Впрочем, у этого шага есть и другое объяснение: в ОАЭ опасаются, что в случае потенциального вооруженного конфликта с Ираном их территория станет мишенью для сил Исламской Республики.

Западные СМИ тиражируют заявления неназванных источников в ОАЭ, которые утверждают: Абу-Даби планирует "перейти от боевых действий к мирному урегулированию" в рамках йеменского вооруженного конфликта. Формально войска ОАЭ вступили в противостояние с местными повстанцами-хуситами – членами движения "Ансар Аллах" – в составе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Альянс, который начал кампанию в марте 2015 года, воюет на стороне йеменского правительства. Наблюдатели полагают, что решение о сокращении военного присутствия в Йемене Эмираты приняли по договоренности с Саудовской Аравией – одним из главных инициаторов борьбы с мятежниками, которые считаются "клиентами" Ирана. Не исключено, что о подобном шаге объявят и другие участники коалиции. Впрочем, не стоит отметать гипотезу, что подобное решение может быть только декларативным.

О том, что ОАЭ готовы на оптимизацию своего военного присутствия в Йемене, агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщало еще в прошлом месяце – на фоне возникшей политической и военной напряженности вокруг Персидского залива. Впрочем, тогда высокопоставленные источники не скрывали, что такие действия продиктованы соображениями внутренней безопасности. В частности, отмечалось, что Абу-Даби предпочитает держать свои вооруженные силы и технику поблизости в случае эскалации конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. По словам представителей аравийского государства, вывод войск затрагивает две основные точки – это прибрежный йеменский город Ходейда, за который шли ожесточенные бои с хуситами, а также эритрейский порт Ассаб, который долгое время играл роль плацдарма для операций эмиратовских сил против боевиков "Ансар Аллах".

Отчасти к признакам готовности ОАЭ решать йеменский конфликт дипломатическим путем можно отнести заявления, сделанные их министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. "Мы желаем политического урегулирования, – сказал глава дипломатического ведомства на совместной пресс-конференции. – Мы будем вместе работать по продвижению этого диалога со всеми заинтересованными сторонами, включая ООН". Эмираты, как и российская сторона, поддерживают усилия спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса. Важно, что министр ОАЭ сказал следующее: "Надеемся, что текущий 2019 год будет годом завершения войны в Йемене и годом запуска широкомасштабного инклюзивного политического процесса в интересах йеменского народа".
Хуситы, в свою очередь, не демонстрируют готовность сложить оружие. Накануне сторонники мятежного движения атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт в саудовском городе Абха, а также электростанцию в регионе Тихама. Целью нападений, по данным региональной прессы, были ангары и другие военные объекты, расположенные на территории аэродрома. Как утверждают сами мятежники, в результате атаки воздушное сообщение с аэропортом было временно приостановлено. Саудовские же СМИ отчитались о том, что силам королевства удалось перехватить один из дронов и никакого урона причинено не было. Такие атаки случаются регулярно. 12 июня хуситы также подвергли ракетному обстрелу аэродром в Абхе. Снаряд попал в зал прилета, из-за чего пострадали 26 человек. 14 июня сторонники мятежного движения атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В экспертной среде считают, что на решение ОАЭ начать вывод контингента повлияли два основополагающих фактора. "Во-первых, это обострение ситуации в Персидском заливе и, во-вторых, то, что основные интересы самих ОАЭ в Йемене связаны преимущественно с его югом, – заявил в разговоре с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – В связи с этим они, вероятно, решили усилить военное присутствие у себя дома и отказаться от активного прямого участия в дальнейших попытках прорыва в подконтрольный хуситам Северный Йемен, как ранее было в наступлении на порт Ходейда".

Эксперт считает, что определенные опасения в ОАЭ по поводу Ирана действительно есть. "Очевидно для всех, что напряженность в Персидском заливе за последние пару месяцев заметно возросла, – говорит Лямин. – При этом ОАЭ – это один из региональных противников Ирана, который имеет давний территориальный спор с ним из-за островов у Ормузского пролива. К тому же на территории Эмиратов на авиабазе Эль-Дафра находится одна из крупнейших американских военных баз в регионе. Например, именно там базировался недавно сбитый иранцами американский БПЛА RQ-4 BAMS-D, там же сейчас размещены американские истребители F-35A. То есть в случае большой войны для Ирана это будет одна из главных целей".

Участие Эмиратов в йеменском конфликте во многом создавало конкурентную атмосферу. Так, были предположения, что силы Саудовской Аравии и силы ОАЭ имеют определенные противоречия и даже конфликт интересов в рамках этой военной кампании на полуострове. Эти разногласия высветила, к примеру, оккупация Эмиратами весной 2018 года йеменского архипелага Сокотра в Индийском океане. После этого просаудовское руководство страны во главе с Абд-Раббу Мансуром Хади обратилось в ООН с жалобой на своих формальных союзников, ОАЭ. Наблюдатели тогда назвали это признаком раскола в коалиции.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562729220
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