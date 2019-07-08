Экс-кыр-президента Атамбаева продолжают ждать в МВД, - В.Панфилова

06:31 10.07.2019

Алмазбека Атамбаева продолжают ждать в МВД



Экс-президент Киргизии обещает вывести людей на улицы по всей стране



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



У Алмазбека Атамбаева много сторонников среди простых граждан.

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева могут под конвоем привести в Следственное управление МВД, если он и в следующий раз проигнорирует повестку и не явится на допрос сам. Но бывший глава республики заявил, что никуда не пойдет, и назвал происходящее "политическим шоу". Эксперты считают, что власть идет на обострение ситуации в стране.



Алмазбек Атамбаев не явился на допрос в Следственное управление МВД утром 9 июля, куда его вызвали в качестве свидетеля. При этом не пояснили, по какому делу. Адвокат Сергей Слесарев заявил, что повестка была "незаконной". Он отметил, что в ней не указано, по какому именно эпизоду хотят допросить Алмазбека Атамбаева. Во-вторых, повестку вручили не лично Атамбаеву, а представителю Социал-демократической партии Таалаю Усубалиеву. Сам Атамбаев заявил, что власть должна вернуться в правовое поле. "Нельзя так нагло попирать закон", – сказал он. "Сегодня это уже не власть. Они считают, что Кыргызстан – частная лавочка Жээнбекова (Сооронбай Жээнбеков – президент Кыргызстана. – "НГ") и Матраимова (Райымбек Матраимов – экс-зампредседателя Государственной таможенной службы. – "НГ"). Подыгрывать этому цирку я не буду", – сказал Атамбаев.

Бывшего президента решили допросить после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы привлечь к ответственности. Депутаты обвинили его по девяти пунктам, в числе которых коррупция, в том числе и при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконное приобретение земель, а также в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. В ответ на это Атамбаев собрал Народный штаб в своей резиденции в селе Кой-Таш и пообещал "отстреливаться". На митинге в Бишкеке, который состоялся на минувшей неделе, он потребовал отставки правительства, проведения реформ в силовых органах, люстрацию судей, а также освобождения Сапара Исакова, Кубанычбека Кулматова, Албека Ибраимова. На выполнение этих требований сторонники Атамбаева дали президенту Сооронбаю Жээнбекову два месяца, в случае их невыполнения пригрозили акциями протеста по всей стране с требованием отставки президента и роспуска парламента.



Однако власть отступать не намерена. И, как сказал "НГ" источник в силовых структурах, если Атамбаев не придет добровольно на допрос в МВД, то его в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Республики Кыргызстан приведут принудительно. Другое дело, что силовики не заинтересованы в нагнетании обстановки и будут всячески затягивать этот процесс.



Оппозиционный политик Равшан Джеенбеков считает, что силовой сценарий привода Атамбаева на допрос может плохо закончиться. "В стране достаточно серьезная политическая ситуация, и я не думаю, что они хотели бы ее обострить", – сказал "НГ" Джеенбеков. По его словам, после того как на Атамбаева началось давление со стороны власти, число его сторонников заметно увеличилось. Их не много, но они есть. В общественном сознании отношение к Атамбаеву меняется. Многие поддерживают не столько Атамбаева, сколько выступают против действующей власти и нарушений законности, отсутствия политических и экономических реформ. "Сегодня уже все понимают, что депутаты, проголосовав за снятие неприкосновенности с Атамбаева, нарушили Конституцию страны. По закону 2003 года бывший президент обладает привилегиями согласно статусу экс-президента. А постановление Жогорку Кенеша от 27 июня основано на редакции документа от 15 мая 2019 года. Жогорку Кенеш принял решение в нарушение Конституции, в которой не прописано право парламента на лишение экс-президента данного статуса. Поэтому это политическое решение действующего президента для устранения оппонента", – подчеркнул Джеенбеков. Киргизский политик назвал это плохим прецедентом для будущего страны.



Изменить ситуацию может проведение досрочных выборов в парламент. "Если президент отправит в отставку правительство и распустит парламент, то это может снять сопротивление и недовольство властью. Кстати, такой вариант, насколько мне известно, обсуждается в руководстве страны. Власть понимает, что если проводить выборы в октябре 2020 года, то ком социально-экономических проблем только вырастет. Станет хуже и политическая ситуация. Поэтому было бы логичнее уже осенью объявить о проведении досрочных выборов зимой. Тем более что у оппозиции не будет времени на подготовку", – отметил Равшан Жеенбеков.