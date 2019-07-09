Китай теряет очки в схватке с Вашингтоном. Тайвань вооружается, а Гонконг делает уступки манифестантам, - "НГ"

06:32 10.07.2019

9.07.2019

Владимир Скосырев



ВМС Тайваня получат американскую военную поддержку.

Законопроект, который позволял экстрадировать людей из Гонконга для суда в КНР, "мертв". Об этом заявила руководитель местной администрации Кэрри Лам. Ряд комментаторов считает уступку манифестантам ударом по политике Пекина, который хочет урезать права автономии на собственное судопроизводство. Но в Китае утверждают, что кризис стал результатом происков США. Они якобы подзуживают оппозицию в Гонконге, одновременно увеличивая военную помощь Тайваню, не желающему переходить под управление КНР.

Глава администрации Гонконга избирается комитетом, состоящим из сторонников Пекина, и после этого получает утверждение со стороны КНР. То есть управлять особым автономным районом КНР может лишь чиновник, пользующийся доверием руководства Коммунистической партии Китая.



Трудно представить, что Лам внесла в законодательный орган автономии спорный законопроект, предварительно не проконсультировавшись с Пекином. Поэтому когда она заявила, что работа правительства над подготовкой билля закончилась "полной неудачей", это означало фактически и признание поражения политики КНР.

Сначала Лам попыталась просто отложить принятие билля. Но жители автономии отреагировали на это демонстрациями, в которых, по данным прессы, приняли участие от 1 до 2 млн человек. А все население автономии насчитывает около 7,5 млн. Почему же протест принял массовый характер?



В беседе с "НГ" руководитель департамента международных отношений ВШЭ (У) Александр Лукин отметил: "Эти события нужно рассматривать в русле политики председателя КНР Си Цзиньпина, который пытается контролировать все в стране, укрепить вертикаль власти. Это ему во многом удалось. Кое-что и в Гонконге удалось. Там в большей степени контролируются пресса, издательская сфера. Но все же Гонконг сохраняет свою законодательную систему. И полностью ее контролировать не удавалось. Новый законопроект был направлен на то, чтобы в Гонконге признавались решения континентальных судов. И тут поднялись не просто какие-то диссиденты, но и бизнесмены, которые составляют большую часть населения Гонконга. Для них одно дело – суд в Гонконге, совсем другое – в Пекине, непонятно по каким законам. Что будет дальше, не совсем понятно. Ведь Пекин обязался по так называемому основному закону, который был принят по согласованию с англичанами в ходе передачи колонии под контроль Китая, сохранять в течение 50 лет, то есть до 2047 года, существующую систему".



С другой стороны, уже тогда верховный лидер Дэн Сяопин говорил, что если возникнут какие-то беспорядки, то можно и армию применить. Армия там размещена, гарантирует суверенитет, отмечает аналитик.

Касаясь возможного иностранного вмешательства, он сказал: "Если оно сыграло роль, то незначительную. Если даже американцы поддержали словесно какие-то группы или дали денег, то ясно, что никакие деньги не могут вывести такую огромную массу на улицы", – заключил Лукин.



Известный китаевед, доцент ВШЭ (У) Михаил Карпов тоже подчеркнул в беседе с "НГ", что кризис – это не результат вмешательства внешних сил, а следствие недовольства части местной элиты. Эта элита не выступает против Пекина или за возвращение территории англичанам. Ничего подобного. Они не довольны "китайским проникновением" на эту территорию.

"Как бы то ни было, это очень серьезная политическая неудача Пекина. Это потеря лица. Пекин этого так не оставит. Зайдет с какой-нибудь другой стороны", – предполагает Карпов.



Буря в Гонконге отозвалась громким эхом и на другом клочке земли, который Китай называет частью своей священной территории, – на Тайване. Президент Тайваня Цай Инвэнь назвала протесты в Гонконге оправданными. Еще более резко высказался министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. Он назвал лозунг "одна страна – две системы" лживым. Иными словами, нынешнее правительство острова считает модель управления, за которую ратует Пекин, неприемлемой.



И Тайбэй, бросив на фоне кризиса в Гонконге вызов Пекину, получил недвусмысленный сигнал из Вашингтона. Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму в 2,2 млрд долл. Предусматривается поставить тайваньской армии танки, ракеты Stinger и соответствующее оборудование.



США, как подчеркивает Reuters, – главный поставщик оружия Тайваню, который Пекин считает отколовшейся провинцией Китая. Пекин никогда не провозглашал, что не будет применять силу ради воссоединения страны.

Военный сценарий маловероятен. Совершенно очевидно другое: Вашингтон использует Тайвань, как и Гонконг, в своей стратегии, нацеленной на то, чтобы помешать превращению КНР в ведущую мировую державу.