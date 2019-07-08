 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджичка-фармацевт М.Давлатмамадова изобрела супер-мазь от аллергии.
06:39 10.07.2019

Таджикская исследовательница получила две золотые медали международного форума женщин-изобретателей

Исследовательница из Таджикистана Мавлуда Давлатмамадова на днях завоевала две золотые медали - Всемирной организации по интеллектуальной собственности и 12-й Международной выставки-форума женщин-изобретателей KIWIE 2019 за изобретение мази от аллергии.

33-летняя Мавлуда Давлатмамадова – кандидат технических наук, научный секретарь Ученого совета Фармацевтического научно-исследовательского центра Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана. Она изобрела мазь от аллергии на основе лекарственных трав. "Из порошка минерала тальк, которым богаты горы Ишкашима, я приготовила детскую присыпку. Потом добавила в ней лекарственные травы – череду и родиолу, а также этиловый спирт, в результате чего появилась мазь от аллергии", - рассказала в беседе с Радио Озоди Мавлуда Давлатмамадова.
В конце прошлого месяца в Сеуле состоялась 12-я Международная выставка-форум женщин изобретателей KIWIE 2019, проводимая Всемирной ассоциацией женщин – изобретателей и предпринимателей при поддержке Всемирной организации по интеллектуальной собственности.

На KIWIE 2019 восемь женщин из Таджикистана выиграли золотые, серебряные и бронзовые награды,
С 2012 года таджикские женщины-изобретательницы выиграли 15 международных золотых наград. Большинство их изобретений относятся к сфере медицины и химии.

Источник - centralasian.org
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