Почему и как сходят с ума западные элиты? - В.Павленко

06:43 10.07.2019 Что-то серьезное и очень важное, о чем до конца неизвестно, произошло в кулуарах саммита "Группы двадцати" в Осаке, если после него стали происходить вещи, откровенно рассчитанные даже не на подрыв, а на взрыв политической стабильности в ведущих странах "глобального треугольника" - России, США и Китае. Одновременно везде.



Владимир Павленко, 10 июля 2019, 00:22 - REGNUM

Что-то серьезное и очень важное, о чем до конца неизвестно, произошло в кулуарах саммита "Группы двадцати" в Осаке, если после него стали происходить вещи, откровенно рассчитанные даже не на подрыв, а на взрыв политической стабильности в ведущих странах "глобального треугольника" - России, США и Китае. Одновременно везде.



Общая логика событий и процесс, который они двигают, в целом представляется такими. Закончился саммит и разъехались его участники - кто-то, как Владимир Путин и Си Цзиньпин, сразу вернулись домой, к неотложным делам. А кто-то, как Дональд Трамп, по пути сделал "крюк", сотворив еще одну мировую сенсацию, явно согласованную в Осаке: встречу на "троих" на 38-й параллели с лидерами КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

И после всего этого кое-кто так сильно разволновался, что выдал взрыв активности, чуть ли не очертя голову, нажав сразу на все мыслимые и немыслимые рычаги и задействовав все деструктивные "резервы", причем, как внутренние, так и внешние.



Конечно, доказать документально здесь ничего невозможно. Доказательства - под соответствующими грифами с разной национально-государственной принадлежностью. Но судя по косвенным признакам, под эти "грифы", возможно, уложено то, что этого "кое-кого", не просто имеющего под них доступ, а изначально находящегося в курсе происходящего ввиду глубочайшей вовлеченности в сам процесс, категорически не устраивает.

Для начала напомним сюжет "двадцатки". Разумеется, не самого унылого заседания и итогового документа "ни о чем", а именно кулуаров, где "на полях" происходили главные события: двусторонние переговоры Трампа с Путиным и Цзиньпином, а также трехсторонняя встреча российского и китайского лидеров с лидером Индии Нарендрой Моди.



Теперь переходим к последовавшему в дальнейшем, после саммита и переговоров Трампа с Кимом и Муном в Пханмунджоме. Первым делом, уже вечером 1 июля, "гибридный" удар был нанесен по Китаю. Осаждающие центр Гонконга (Сянгана) демонстранты, протестующие против уже давно "заторможенного" законопроекта о выдаче "на сторону" городских преступников, вдруг резко активизировались и пошли на штурм здания Законодательного совета (парламента) мегаполиса.



Заняв строение и осквернив государственные символы КНР, провокаторы просто в нем уселись и очень скоро были вышвырнуты оттуда полицейским спецназом. За несколько часов они не удосужились ни к каким осмысленным действиям, и это ясно указывает, что целью захвата была именно провокация и подогревание дальнейшей кампании уличного неповиновения и дестабилизации.

Комментируя происходящее в Сянгане на следующий день, 2 июля, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан обратил внимание на внешний фактор событий, выступив против иностранного вмешательства в дела региона и КНР. Еще через два дня, 4 июля, был назван и источник этого вмешательства, когда китайский посол в Лондоне Лю Сяомин выразил британской стороне решительный протест, потребовав переоценки своих "ошибочных заявлений и действий".



После этого дипломат собрал представительный брифинг, на котором изложил ситуацию вокруг гонконгского парламента и позицию официального Пекина. Британская сторона "скромно" отмолчалась.

Следующей атаке, причем, скоординированной, внутренней и внешней, подверглась Россия. На XXVIII международном финансовом форуме в Санкт-Петербурге глава ЦБР Эльвира Набиуллина выступила 4 июля с докладом, который стал фактическим манифестом воинствующего либерализма.



Вступив в заочную полемику с Владимиром Путиным по вопросу о факторах, тормозящих развитие российской экономики, этот "птенец гнезда" НИУ-ВШЭ договорилась много до чего. От фактического запрета внутренних инвестиций, кроме использования без ведома граждан средств пенсионных фондов до прекращения бюджетного финансирования "нужных предприятий" и навязывания гражданам людоедских "социальных рейтингов".



Наступление либералов внутри страны было подкреплено скандальной внешней провокацией в Тбилиси, где журналист телеканала "Рустави 2", тесно связанного с Саакашвили (получившим "добро" от украинских властей на участие в парламентских выборах) 7 июля выдал в прямой эфир кощунственный "спич" с нецензурными оскорблениями в адрес президента России. Понятно, что эта провокация была уложена в контекст недавних тбилисских беспорядков, и Саакашвили не упустил момент, чтобы, прокомментировав безобразный эпизод, таким образом напомнить о себе уже в Грузии.



Буквально на следующий день, 8 июля, антироссийская вакханалия с участием президента Владимира Зеленского, руководства СБУ, Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ), "майданутых" в Верховной раде и националистической "общественности" бандеровских "добробатов" захлестнула уже Киев.

Поводом оказалась попытка украинского телеканала NewsOne провести телемост под рубрикой "Надо поговорить" с московской студией государственного телеканала "Россия-1". Причем показательно, что в специально сделанном по этому случаю заявлении украинский президент попытался "приХватизировать" идею диалога с Москвой, переключив его не просто на себя, но и поставив под контроль всех, по очереди перечисленных им, западных лидеров.

В этой многомерной украинской эпопее много чего интересного и с предвыборной точки зрения, и касательно двусторонних отношений, но нас интересует именно ее совсем неслучайное "совпадение" с общим контекстом происходящего в мире.



Параллельно началась и беспрецедентная атака на Дональда Трампа. В тот же день 7 июля, когда "Рустави 2" поверг в шок Грузию, еще более резонансный "слив" своего естества произвели британские верхи, когда Daily Mail опубликовала секретную переписку с Форин-офисом британского посла в Вашингтоне Кима Дэррока.

Посол бывшей великой Британии оскорбляет американского президента в выражениях, мало чем отличающихся от тбилисской вульгарщины в адрес президента российского. Мнения по этому поводу в верхах Туманного Альбиона разделились. Уходящий премьер Тереза Мэй, вслед за самим МИД, скандального дипломата поддержала, а многие члены ее правительства, вроде собирающегося с визитом в США министра торговли Лиама Фокса, его поведением возмутились, пообещав на месте принести извинения.



Сам Трамп, нелицеприятно высказавшись о британском после, предупредил Лондон, что его лучше сменить, ибо работать с ним Белый дом больше не будет. Еще хозяин Овального кабинета помахал ручкой Мэй, поздравив англичан с тем, что у них будет другой премьер. И вернувшись к своему недавнему визиту в британскую столицу, рассыпался комплиментами перед Елизаветой II, умолчав при этом об обиде, нанесенной ему одним из членов королевской семьи принцем Гарри.



Ни слова не проронил Дональд Трамп и о контексте того визита: сделал вид, будто не понял, что публикация в Daily Mail, помимо всего прочего, еще и сигнал официальному Вашингтону с берегов Темзы о том, что Джулиана Ассанжа ему в обмен на "хорошее поведение", конечно же, отдадут - слово монарха. Но вот в информационной безопасности от выворачивания "скелетов из шкафа" он не окажется. WikiLeaks - это не сама политика, а лишь ее инструмент. И таковых, помимо Daily Mail, может быть сколько угодно.



"Девятый вал" информационного наезда на Белый дом получил продолжение в обнародованном 8 июля докладе весьма показательного "think tank" - Центра двухпартийной политики, спрогнозировавшего осенью нынешнего года в США дефолт.

Это надо понимать так, что двухпартийная, демократическо-республиканская связка главных противников Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден - Митт Ромни - делает первый ход, обвиняя действующего главу Белого дома в провале наиболее успешной части его президентства - внутренней экономической политики. И возлагает на него ответственность за "неудачную" налоговую реформу, которая резко ограничила поступления в казну.



Таким образом, если сопоставить все происходившее в первую декаду после Осаки, нельзя не увидеть резкого обострения закулисной борьбы как на международной арене в целом, так и внутри ведущих стран, образующих глобальный "геополитический треугольник". И не бывает такого, чтобы все выплеснувшиеся на нас противоречия стали достоянием гласности все сразу, одним махом, случайно. Нечаянно-де вот так получилось, просто совпало.

С одной стороны, невооруженным глазом видно, что это сценарий. Во многом, кстати, стихийный, ибо не вполне подготовленный, на что указывает преобладание именно скандальных ситуаций. Видимо, на розыгрыш респектабельных мизансцен просто не оказалось времени, и это означает, что организаторы застигнуты врасплох и действуют в цейтноте, оставляя к тому же еще и следы.

С другой стороны, уровень вовлеченных в эту "игру" - британский премьер и МИД, глава ЦБР, а также те, которых тоже не случайно, а явно после закулисных консультаций, учитывая недавний вояж в Европу, в своем обращении к В. Путину "засветил" В. Зеленский, и от кого ни опровержений, ни разъяснений не последовало даже по (не)соответствию предложенного украинским президентом нормандскому формату, говорит, что заказчиков цепочки событий следует искать в верхах западных элит.

Совершенно очевидно, что в их число не входит ставший объектом атаки Д. Трамп, как ясно и то, что в "сценарии" с ушами сидят его оппоненты из числа мирового глубинного государства. Кто еще? Обратим внимание вот на что. Поскольку очень многое явно сходится в Лондон - от организации уличных беспорядков в Сянгане до провокации против Трампа, да и сам американский лидер косвенным образом запросил разъяснений у Букингемского дворца, их так и не получив, то вытекает из всего этого скорее всего следующее.



Первое. В Осаке, пока на уровне неформального обсуждения сложившейся глобальной ситуации, сделан коллективный шаг по ее переформатированию таким образом, чтобы отодвинуть от кормила теневой глобальной власти "старые" европейские элиты и их визави в США из числа "клинтонитов".



Зондаж, проведенный Д. Трампом во время пребывания в Лондоне, вскрыл определенную игру королевского двора, общий контекст которой стал ясен по обещанию предложенного Вашингтону размена: выдача Дж. Ассанжа с компроматом на Джо Байдена и Co в обмен на примирение с глобалистами. То есть, по сути, гарантия второго президентского срока. Трамп сделал вид, что согласился, оппоненты во главе с двором успокоились и стали в нирване ожидать "нужных" итогов Осаки, где, как оказалось, однако, все пошло не так.



Второе. Мерой и градусом охватившей "традиционный" Запад истерики следует считать энергичные выражения, адресованные Трампу британским послом в США, а также гробовое молчание королевской семьи, которая, несмотря на всю экстраординарность происходящего, никак его не комментирует. И даже не отвечает Белому дому на славословия в адрес Елизаветы, справедливо считая их продолжением зондажа, осуществленного Трампом в Лондоне.



Одновременно такой же истерический в своей импровизации удар наносится по Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Но если против России "клинтониты" задействовали внутреннюю агентуру влияния, а также "на все готовых" киевских и тбилисских марионеток, то в Китае они таковую еще пока берегут, поэтому бросают на "амбразуру" только периферийное, наполовину "обангличаненное" гонконгское "пушечное мясо".

Третье. О чем три лидера с помощью серии двусторонних встреч договорились в Осаке, история умалчивает. Но то, что договоренности серьезные - на это указывает все происходящее в рамках наблюдаемой глобалистской реакции.

С учетом фиксируемого визуально распада "двадцатки" на двусторонние форматы, из этого хаоса вполне может появиться ее новое ядро в виде самостоятельной роли того самого "глобального треугольника", противоречиями в котором терпящие бедствие глобалисты привыкли манипулировать в собственных интересах по "старому доброму" британскому принципу "разделяй и властвуй".



Напомним, что прежнее ядро, из которого, собственно, "двадцатка" и вышла на рубеже нынешнего и предыдущего столетий, представлено базельским Банком международных расчетов (БМР) и его партнерами по неформальному коллективному "мировому центробанку" - МВФ и группой Всемирного банка (подробнее - здесь).

И четвертое. Перепрограммирование "двадцатки" или, по крайней мере, насаждение в ней концептуального "двоевластия", очень тесно связано с взаимодействием сторон "глобального треугольника" именно в их нынешнем формате, в том числе и персональном. Или, в крайнем случае, на условиях строгой и безоговорочной преемственности. Разрушить эту перспективу, отыскав и выбив "слабое звено", глобалисты будут непременно. Причем, по мере преодоления нынешнего первого шока, их действия будут становиться все более осмысленными.



В этих условиях недопустимы ни утрата совместно "нажитой" стратегической инициативы, ибо, как учил классик, "оборона есть смерть вооруженного восстания", ни внутреннее ослабление, особенно в США, вступающих в президентскую кампанию. А также в России, где либеральное лобби так и норовит "вылезти из окопов", вернувшись к набившей оскомину компрадорской повестке.

Словом, мир вступает в эпоху не просто повышенной, но постоянно усиливающейся, вплоть до непредсказуемости, турбулентности. И нас, по всей видимости, ждут "веселые времена", альтернативой которым, однако, может оказаться только полная, безоговорочная и окончательная капитуляция перед пресловутым "концом истории". Выбор, по крайней мере, в России - за нами. В той мере, в какой представленная картина приближается к действительности.



10 июля 2019

Владимир Павленко



10 июля 2019 Источник - regnum.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562730180

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Правительстве РК принят Комплексный план развития города Шымкент до 2023 года

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №467

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №469

- Возможные контуры политической реформы

- Кадровые перестановки

- Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил уделить особое внимание развитию социальной инфраструктуры

- Кто может войти в Национальный совет общественного доверия при Президенте РК

- В отношении дела Стати в шведской юрисдикции

- Fitch Ratings: продажа активов не повлияет на рейтинги КазТрансГаза

