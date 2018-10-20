Скончалась обвиненная в коррупции глава комитета фармации Казминздрава Лариса Пак

06:58 10.07.2019

Разбитое сердце

В минувшие выходные скончалась бывший председатель комитета фармации Минздрава Лариса ПАК. Два года она находилась под следствием по обвинению в коррупции



Михаил КОЗАЧКОВ, 10 июля 19



В начале июля 2017 года в Министерстве здравоохранения разразился неимоверный скандал: как сообщила тогда антикоррупционная служба, "за неоднократное получение взяток задержана и. о. председателя комитета фармации Лариса Пак (на снимке), руководитель департамента фармации по Павлодарской области Заура КАЖИНОВА, главный специалист комитета фармации по ЮКО Полат ИМАМХОДЖАЕВ, главный эксперт комитета фармации Даниля ИБРАЕВА". Впоследствии первые трое из этого списка были водворены в следственный изолятор, а еще через некоторое время к ним присоединились экс-руководитель "СК-Фармация" Максим КАСАТКИН и директор ТОО "КазСибФармацея" Алибек АХМЕТОВ. А сразу после многочисленных арестов свое мнение высказал тогда еще руководитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат КОЖАМЖАРОВ, пообещавший довести дело до суда.



И вот итог: прошло два года, расследование не завершено, а Лариса Юн-Бойевна скончалась.

"Дело фармацевтов" с самого начала шло по излюбленному сценарию борцов с коррупцией: сначала громкие аресты, потом еще более громкие заявления об успешно проведенной операции. При этом в Нацбюро сложилась странная традиция: задержанных называют преступниками еще до вердикта суда, в данном случае Ларису Пак объявили взяточницей, собравшей через своих подчиненных более 10 млн тенге. А еще в вину арестованным фармацевтам вменили высокие цены на лекарства - по словам Кайрата Кожамжарова, медикаменты закупали через аффилированные компании, а стоимость искусственно раздували.



Сразу после задержания и. о. председателя комитета фармации поместили в следственный изолятор, несмотря на ее пожилой возраст и явные проблемы со здоровьем: из-за стресса Лариса Юн-Бойевна перенесла инсульт. Об этом в своем Facebook написал ее сын Станислав ТЯН: "А у мамы был инсульт, ноги отнялись. Российские и немецкие специалисты, которым мы выслали меддокументы, подтвердили, что, скорее всего, 6 июля 2017-го мама перенесла инфаркт мозга. Мы также проводили независимую судебно-медицинскую экспертизу, которая также подтвердила инсульт и указывала на преступные бездействия врачей ЖД больницы, с которых как с гуся вода. На поданную жалобу формальная отписка. Все потому, что эти подлецы устроили подлог документов, написали, мол, помощь оказывалась, а мама симулирует(!). Я там был, и моя сестра там была, и мы ни на секунду не отходили, помощь НЕ оказывалась. Хотя был один укол, спасибо той медсестре - и мама, и мы с сестрой ее всегда добрым словом вспоминали, она одна пыталась хоть что-то сделать".



Бывшую чиновницу продержали в следственном изоляторе почти пять месяцев, после чего изменили меру пресечения на домашний арест. Казалось, что за такой срок расследование будет завершено, однако вышло все наоборот - собрать убедительных доказательств вины подозреваемых так и не удалось, поэтому прокуратура дважды отправляла дело на доследование (см. "Взятка есть - ума не надо?", "Время" от 20.10.2018 г. и "Дважды в одну воронку", "Время" от 2.2.2019 г.).



Видимо, в надзорном органе всерьез опасались, что громкое расследование окончательно развалится в суде, и тогда кому-то придется нести личную ответственность за случившееся. В результате адвокатам удалось добиться, чтобы в столичной прокуратуре прекратили дело в отношении Ларисы Пак. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Хамида АЙТКАЛИЕВА:

"За два года следствия утекло много воды, где теперь ее преследователи: Кожамжаров, Татубаев, Кексель, которые, не имея ни единого доказательства вины, упекли ее за решетку? Где "коллеги", которые, выгораживая себя, клеветали на нее, в то время как она, маленькая хрупкая женщина ценой своего здоровья и свободы отказалась оговаривать других. Я хочу, чтоб все знали, что, защищая себя, Лариса Юн-Бойевна не оговорила ни одного человека. Она стойко перенесла все испытания, которым ее подвергли, но не позволила себе низко пасть.... Она не успела увидеть решение, за которое боролась, несмотря на унижения и лишения. Меня успокаивает лишь одно: за день до ее смерти, перед операцией, я позвонила ей и сказала, что положительное заключение городской прокуратуры с выводами о ее невиновности есть и находится в Генеральной прокуратуре".