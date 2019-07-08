Казахстан в шведском районном суде проиграл очередной иск по "делу Стати"

07:09 10.07.2019

5 июля 2019 года очень коротким решением Шведский районный суд Накка отклонил апелляцию Республики Казахстан и Национального банка Казахстана по ряду решений, вынесенных Шведским исполнительным органом в 2017 и 2018 годах.



Так, в 2017 году Стати потребовали, чтобы орган судебного исполнения Швеции арестовал, конфисковал и продал активы, якобы принадлежащие Казахстану. Республика Казахстан и Нацбанк заявили, что активы не являются собственностью Казахстана в соответствии с нормами шведского законодательства и активы защищены от принудительного исполнения в соответствии с принципами, изложенными в Конвенции ООН об иммунитете государств и их собственности, и что часть активов, состоящая из ценных бумаг, не находилась в Швеции.



Стороны будут обжаловать решение шведского суда от 5 июля 2019 года. В связи с чем, решение шведского суда не вступит в законную силу и не будет подлежать исполнению еще более года, пока не закончится процедура апелляции.

Стоит отметить, что ранее решением брюссельского суда USD 22 млрд средств Нацфонда освобождены из под ареста, из которых USD 530 млн хранятся в лондонском филиале Bank of New-York Mellon. Слушания по вопросу освобождения этих средств пройдут весной 2020 года.

Таким образом, Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Республики Казахстан.