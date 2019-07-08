Добром не кончится... Кой-ташское ополчение Атамбаева точит ножи для похода на Бишкек, - Азия ньюс

09:10 10.07.2019

Из-за нерасторопности неопытного главы Чуйской области ситуация обостряется



Поднялся ли со своего кресла, попытался ли обеспечить стабильность полпред правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев с тех пор, как сторонники Атамбаева собрались в селе Кой-Таш? Неизвестно, чем он там занят. Из-за неопытного губернатора, не умеющего работать с простым народом, ситуация в золотой долине обостряется.



А как на счет того, что в Кой-Таш направляются люди со всех районов Чуя и ситуация может накалиться? В таких обстоятельствах дальновидный руководитель должен был бы найти выход, перевести внимание народа на другие вещи, а также провести разъяснительные работы. Почему главой Чуйской области, с населением в 1 млн человек, не стал авторитетный, уважаемый народом человек? Кто знает этого Алтынбека Намазалиева?



Очевидно, что стабильность нарушается из-за слабой кадровой политики. Разве мы можем скрывать, что и другие представители местной власти, силовые органы безразлично относятся к завтрашнему дню? Им лишь бы состряпать какой-нибудь ответ для верхушки. Никто от чистого сердца не переживает за страну. Вряд ли мы исправимся…



Источник - Азия ньюс