Не нефть, а да: Турция признала, что отказалась от иранского сырья , - Э.Байназаров

13:15 10.07.2019 Не нефть, а да: Турция признала, что отказалась от иранского сырья

Анкара впервые официально подтвердила, что прекратила закупки топлива из Исламской Республики



Эльнар Байназаров



Все турецкие НПЗ отказались от импорта сырья из Ирана, заявили "Известиям" в посольстве Турции в Тегеране. Это первое официальное признание Анкары в том, что она перестала закупать иранскую нефть. Поставки были сведены к нулю еще в мае, подчеркнули в диппредставительстве. Однако источники "Известий" в администрации президента Турции настаивают: страна продолжает выполнять контракты с Ираном. Опрошенные "Известиями" эксперты допустили, что Анкара закупает черное золото через неофициальные каналы - и задержанный в Гибралтаре иранский танкер на самом деле направлялся не в Сирию, а в турецкие порты.



Выходит, прогнулись



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После вступления в силу ядерной сделки и снятия с Тегерана санкций в 2015 году турки постепенно наращивали импорт иранского топлива. Согласно данным национальной статистики, уже к декабрю 2016 года Иран стал крупнейшим поставщиком углеводородов в Турцию, занимая 26,7% ее рынка. Но в ноябре 2018 года после вступления второго пакета американских санкций Анкара резко сократила импорт нефти из Ирана до нуля.



В начале 2019 года ситуация выправилась - по состоянию на февраль турки закупали у Тегерана свыше 349,8 тыс. т черного золота (годом ранее - 643,2 тыс. т). В то же время страна увеличила закупки топлива у Ирака, России и Казахстана, составляющих тройку главных поставщиков нефти в республику.



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу еще в апреле заявил: санкции Вашингтона против Ирана неоправданны, и Анкара не собирается их соблюдать. "Мы против таких насильственных мер", подчеркнул турецкий политик.



Но в конце мая агентство Reuters со ссылкой на свои источники в правительстве республики сообщило, будто бы Турция полностью прекратила покупать черное золото у Тегерана. В качестве доказательств журналисты привели данные сайтов, отслеживающих передвижения нефтяных танкеров. Судя по картам, которые использовало агентство, иранские суда перестали заходить в турецкие порты.



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Официальная Анкара тогда никак не отреагировала на эту публикацию. Проправительственные турецкие СМИ Hurriyet и Yeni Safak обошли эту тему стороной.



Игру в молчанку решили нарушить в МИД республики. В посольстве Турции в Тегеране "Известиям" заявили: крупнейшие турецкие нефтезаводы сократили, а после и совсем прекратили закупки иранского сырья.



- Сеть Tupras (крупнейший нефтепереработчик в стране, ему принадлежит четыре из пяти НПЗ Турции. - Известия") еще в мае полностью отказалась от иранской нефти, - признали в диппредставительстве. Там, однако, не уточнили связано ли это с американскими санкциями.



Хотя еще в апреле официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой просил Вашингтон предоставить отсрочку или сделать исключение для заводов Tupras. Видимо, США оставили эту просьбу без внимания.



Пятый турецкий НПЗ "Стар", принадлежащий азербайджанскому концерну SOCAR, также не использует иранское сырье. Как заявил СМИ глава концерна SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов, НПЗ начал работу только в октябре 2018 года и никогда не использовал нефть из Ирана.



Танкер шел не в Сирию



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Правда, источник в администрации президента Турции рассказал "Известиям", что эта информация не совсем соответствует действительности.



- Речи о полной остановке импорта топлива из Ирана пока не идет, - заверил "Известия" источник в ведомстве. - Турция продолжает выполнять условия контрактов с Исламской Республикой.



Другой источник подчеркнул, что со стороны Вашингтона на Анкару оказывается беспрецедентное давление, но страна все еще сотрудничает с Ираном в сфере поставок углеводородов.



Политолог, профессор университета Кахраманмараш Исмаил Тогрул в беседе с "Известиями" допустил, что поставки иранского черного золота могут идти по неофициальным каналам.



Еще в начале мая заместитель министра нефти Ирана Амир-Хосейн Замани-Ния заявил, что его страна мобилизовала все возможности для продажи нефти на "сером рынке" на фоне новых санкций США. Серый рынок в отличие от черного легален, но продажи на нем не контролируются официальными органами.



Вероятно, иранский танкер, задержанный 4 июля британскими ВМС в Гибралтаре по подозрению в перевозке нефти в Сирию вопреки европейским санкциям, на самом деле шел в Турцию. Тем более что замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи в ответ на обвинения ЕС заявил: судно не направлялось в САР.



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Как пояснил "Известиям" программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, такой вариант исключать нельзя - это позволило бы Ирану освободить танкер, поскольку ЕС пока не пошел по стопам Вашингтона и не ввел запрет на транспортировку иранской нефти в третьи страны.



- Точный ответ дать невозможно, так как у нас нет доступа к судовым документам. Да и вряд ли в них четко прописан пункт назначения. Но турецкий сюжет - логичная линия защиты иранцев. Ведь до Сирии танкер так и не дошел. А значит, доказать его связь с сирийцами будет непросто, - заявил эксперт. - Вместе с тем возможная ссылка иранцев на Турцию вряд ли обрадует Анкару. Тогда турки рискуют попасть уже под вторичные санкции США за покупку иранской нефти. Впрочем, этот риск пока невелик. Для этого нужны факты, подтверждающие сделку иранских и турецких юрлиц по этом грузу. А их, видимо, тоже нет.



В посольстве Турции в Москве в ответ на запрос "Известий" отказались от комментариев. Российское диппредставительство Ирана также не смогло предоставить оперативный ответ.



Специалисты сервиса Tanker Trackers, осуществляющего мониторинг движения нефтеналивных судов, установили, что танкер Grace 1, задержанный гибралтарскими службами, вез более 2 млн т нефти. Сирийский порт Банияс просто не способен принимать супертанкеры подобного размера. Эксперты утверждают: судно и до этого перепродавало нефть другим кораблям в сирийских водах.



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На момент написания статьи ни один иранский танкер в турецких портах зафиксирован не был. Возможно, корабли идут под флагами третьих государств - Панамы, Гонконга или Сьерра-Леоне. Суда из этих государств наиболее часто появляются в портах острова Харк - главного иранского нефтяного хаба.



Ирак как запасной Иран



Турция могла отказаться от иранского сырья не только из-за американских санкций - возможно, страну не устроили цены и издержки по транспортировке углеводородов, пояснил "Известиям" политолог, эксперт Международного центра стратегических исследований Турции Керим Хас.



- Та же иракская нефть дешевле иранской. Турция и раньше импортировала сырье из Иракского Курдистана. В 2017 году Анкара сократила импорт, однако к середине 2018 года ситуация нормализовалась, и Турция продолжила наращивать свое влияние в регионе. В последние полгода страна существенно увеличила импорт нефти оттуда, - пояснил политолог.



Он также подчеркнул, что в отличие от Ирана, Ирак с турецкими НПЗ связывают прямые нефтепроводы.



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Даже если Турция и прекратила закупки иранского сырья, на конструктивные отношения между Анкарой и Тегераном это никак не повлияет, заявил "Известиям" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.



- Вполне возможно, что Турция помогает реэкспортировать иранскую нефть. И в Вашингтоне, судя по аналитике, осведомлены об этом. Но США не торопятся вводить санкции за это сотрудничество, поскольку боятся потерять Анкару как военно-стратегического партнера. Поэтому, скорее всего, Штаты постараются как-то надавить на турок, но сделают это не жестко, - предположил эксперт.



В ноябре 2018 года Дональд Трамп ввел санкции против нефтяного сектора Ирана, по сути, запретив всем странам мира покупать сырье у Исламской Республики. Для Турции и еще семи стран и территорий, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Италию, Грецию и Тайвань, делалось исключение. Этим государствам отводилось полгода на то, чтобы сократить долю иранской нефти в своей экономике. 2 мая Белый Дом официально прекратил действие выданных ранее исключений и ввел полное эмбарго на закупку топлива у Тегерана. Источник - Известия

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