Горькая мамалыга Йоханниса. Президентские выборы в Румынии

13:17 10.07.2019 ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ-2019 В РУМЫНИИ: ГАРАНТИРОВАНО ЛИ ПЕРЕИЗБРАНИЕ КЛАУСА ЙОХАННИСА?



Основная политическая интрига в том, смогут ли другие партии выставить против К. Йоханниса сильных кандидатов?



2 июля правительством Румынии была согласована дата президентских выборов. Первый тур выборов состоится 10 ноября текущего года, второй тур в случае необходимости запланирован на 24 ноября.



На данный момент единственным определенным кандидатом на следующих президентских выборах является действующий президент страны Клаус Йоханнис. О своем решении баллотироваться на второй срок президент Румынии впервые объявил еще летом прошлого года. 59-летний Йоханнис родился в семье трансильванских саксов и является этническим немцем и протестантом, что не помешало ему сделать блестящую политическую карьеру в Румынии. Клаус Йоханнис достаточно неожиданно победил на президентских выборах 2014 года во втором туре во многом благодаря предвыборной кампании акцентированной на противодействие коррупции и совершенствование правовой системы страны, а также за счет завоеванного авторитета на посту мэра города Сибиу. Являясь действующим президентом, он формально является независимым кандидатом (согласно положению Конституции страны), однако поддерживается на выборах FPL, которую возглавлял до вступления в должность президента. В последние несколько месяцев К. Йоханнис активно готовится к перевыборам. "Я твердо намерен баллотироваться на новый срок в качестве президента Румынии", – заявил он 23 июня 2018 года во время визита в свой родной город Сибиу. К. Йоханнис является последовательным центристом и следующим образом коротко характеризует свою платформу: "Мои цели, как и цели Румынии, это углубление европейской интеграции, укрепление нашей позиции в НАТО, возможно, нам удастся укрепить присутствие Восточного фланга НАТО (известного как "Бухарестская девятка"), что было бы очень хорошо для нас. Еще одна очень важна цель для меня в 2019 году – это укрепление статуса Румынии как правового государства, что подразумевает, среди прочего, продолжение борьбы с коррупцией".



Основная политическая интрига будущих выборов заключается в том, смогут ли другие партии Румынии выставить против К. Йоханниса сильных кандидатов. Наиболее актуальным является вопрос о том, кто будет кандидатом от Социал-демократической партии (СДП) имеющей 155 из 329 мест в Палате Депутатов страны и являющейся основным политическим конкурентом НЛП и действующего президента.



Как известно, Йоханнис находится в конфликте с правящей (в составе коалиции с Альянсом либералов и демократов (АЛДЕ)) Социал-демократической партией (СДП), обвиняя ее лидеров в коррумпированности и попытках противодействия его борьбе с коррупцией. Также между президентом и премьер-министром от СДП Виорику Дэнчилэ существует много разногласий по бюджетной политике и ряду финансовых вопросов. После выборов в Европейский парламент градус накала противостояния НЛП и СДП резко увеличился. В мае лидер СДП и председатель Палаты депутатов Ливиу Драгня был осужден Верховным судом страны на три с половиной года тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Обвинения и судебные процессы над Драгней идут фактически с момента прихода к власти К. Йоханниса. Так, в 2015 году его обвинили в фальсификации бюллетеней во время референдума 2012 г., в итоге Драгня был лишен возможности стать премьер-министром из-за судимости. Теперь же его фактическое устранение из публичной политики обезглавило СДП и значительно подорвало репутацию партии.



Приговор лидеру СДП совпал с новостью о том, что правящая партия Румынии потерпела поражение на выборах в Европарламент, набрав 22,5 процента голосов, в то время как оппозиционной Национал-либеральной партии удалось получить 27 процентов. Это обстоятельство трудно переоценить, поскольку на прошлых выборах в Европарламент 2014 года коалиция "Союз социал-демократов" уверенно разгромила НЛП (37,6 % голосов против 15 %).



Опросы общественного мнения показывают, что в последние полтора года произошло резкое снижение уровня поддержки СДП. Таким образом, перед президентскими выборами социал-демократы находятся в очень непростой политической ситуации. Кроме того, они все еще не могут выставить на выборы сильного кандидата.



В качестве одного из основных вариантов кандидата в президенты от Социал-демократической партии рассматривалась мэр Бухареста Габриэла Фиря. Бывшая журналистка и телеведущая Габриэла Фиря является достаточно медийной и популярной политической фигурой в стране. После победы на выборах мэра Бухареста Г. Фиря вызывает полярные реакции в обществе и СМИ. С одной стороны она подвергается жесткой критике со стороны своих оппонентов за не всегда умелое и эффективное управление столицей Румынии. В то же время она приобрела популярность благодаря разнообразным социальным программам, предлагая бесплатные путевки для студентов и пенсионеров, бесплатный прокат велосипедов, материальную помощь для матерей и другие льготы для разных слоев населения. Кроме того, мэрия организует множество бесплатных развлекательных мероприятий для жителей Бухареста.



Социологический опрос, проведенный информационным агентством Mediafax в конце 2018 года, показал, что Г. Фиря занимает второе место среди румынских политиков по уровню доверия (25%) после руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Раеда Арафата (50%), и даже немного опережает в этом рейтинге президента Клауса Йоханниса (24%). Согласно опросам, Фира также является самым популярным политиком в составе СДП. Однако мэр Бухареста твердо решила пока воздержаться от участия в президентской гонке и заявила, что не претендует ни на пост президента Румынии, ни на пост лидера СДП, таким образом избежав прямой конфронтации как с Йоханнисом, так и с Драгней.



Таким образом, наиболее популярные политические лидеры СДП не примут участие в президентских выборах.



Среди гипотетических альтернативных кандидатов от СДП упоминаются член Палаты депутатов Бухареста Ливиу Плешояну а также премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ. Однако руководство СДП планирует идти на выборы в составе коалиции с Альянсом либералов и демократов (АЛДЕ), для чего необходимо согласовать и выдвинуть совместного кандидата на пост президента. На данный момент такого компромиссного кандидата нет. Им мог бы стать также лидер АЛДЕ бывший премьер-министр страны Калин Попеску-Таричеану, однако его рейтинг колеблется на уровне 10%, к тому же выдвижение лидера АЛДЕ как единого кандидата от коалиции способно еще больше деморализовать членов и сторонников СДП. роевропейцы "Союз спасения Румынии" и "Партия свободы, единства и солидарности" (альянс USR PLUS)



"Восходящей звездой" румынской политики является партия Союз спасения Румынии (USR), быстро набирающая политический вес и являющаяся третьей партией в стране. Рейтинг партии находится на подъеме, в альянсе с близкой проевропейской Партией свободы, единства и солидарности (альянс USR PLUS) она одержала значительную победу на недавних выборах в Европарламент получив 22,36% голосов избирателей. Новый лидер Союза Дан Барна объявил о решении партии выставить на президентские выборы своего кандидата, которым с высокой долей вероятности может оказаться как он сам, так и лидер PLUS, бывший премьер-министр страны и Европейский комиссар по сельскому хозяйству Дачиан Чолош. "Один из нас наверняка снимется с выборов. Мы сформируем команду в любом формате", - заявил Д. Чолош в телеинтервью, когда его спросили, кто из лидеров партий альянса будет баллотироваться на пост президента. Единый кандидат от USR PLUS вполне способен составить реальную конкуренцию К. Йоханнису и даже добиться второго тура выборов. В пользу этого говорит растущий рейтинг обеих партий и убедительный результат, который альянс набрал на выборах в парламент ЕС. В своих интервью Д. Чолош объясняет выросшие политические амбиции альянса: "На последних выборах у нас было более 22%. Мы являемся одной из трех основных политических сил страны. Вы видите какие-то аргументы, чтобы не иметь кандидата, учитывая, что мы являемся одной из главных политических сил в стране? Как мы могли объяснить отсутствие кандидата, когда у нас был такой результат". Между тем, Дан Барна уверен в прочности коалиции, и несмотря на свое намерение участвовать в президентских выборах заверил сторонников, что поддержит Д. Чолоша, в том случае, если USR и PLUS примут решение совместно выдвинуть его кандидатуру. Барна также заявил, что обе партии могут выбрать дуэт президент-премьер для представления избирателям: "Мы рассматриваем сценарий дуэта. Одна партия предложила бы кандидата в президенты, другая-кандидата в премьер-министры. Мы обсуждаем две команды во главе с Дачианом и мной".



Таким образом, румынский оппозиционный альянс рассматривает все варианты кандидатов в президенты и мэры. Учитывая относительную слабость СДП, единый кандидат USR и PLUS имеет больше шансов занять второе место на выборах и даже пройти во второй тур. В пользу явного фаворита президентской гонки К. Йоханниса говорят его чрезвычайно успешный опыт на посту мэра Сибиу, определенные (хотя и весьма ограниченные) успехи на посту президента страны, административный ресурс и неограниченная поддержка наиболее популярной на текущий момент пропрезидентской партии НЛП. Если на прошлых парламентских выборах СДП смогла получить 46% голосов за счет акцента на традиционные, консервативные ценности, то сегодня, благодаря политике К. Йоханниса и НЛП такой акцент будет восприниматься большой долей электората как свидетельство отсталости и коррумпированности. Учитывая то обстоятельство, что партия не смогла выдвинуть на президентские выборы своих сильнейших лидеров, электоральные перспективы кандидата от альянса СДП и АЛДЕ представляются весьма ограниченными. Также маловероятно, что партия бывшего премьер-министра страны Виктора Понты Pro Romania сможет выдвинуть сильного кандидата на президентских выборах. Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562753820

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Правительстве РК принят Комплексный план развития города Шымкент до 2023 года

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №467

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года №469

- Возможные контуры политической реформы

- Кадровые перестановки

- Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил уделить особое внимание развитию социальной инфраструктуры

- Кто может войти в Национальный совет общественного доверия при Президенте РК

- В отношении дела Стати в шведской юрисдикции

- Fitch Ratings: продажа активов не повлияет на рейтинги КазТрансГаза