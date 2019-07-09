Неполучившие визу кыргызы терроризируют угрозами работников германского посольства в Бишкеке

14:52 10.07.2019

Посольство Германии сделало заявление в связи с угрозами сотрудникам со стороны желающих получить визы

Автор - Админ Сегодня, 16:01

Посольство Германии оставляет за собой право вводить запрет на посещение в отношении лиц, которые угрожают сотрудникам. Об этом говорится в сообщении посольства.



В данное время наблюдается загруженность визового отдела при обработке анкет, особенно в летние месяцы. Все решения по визовым заявлениям и о том, какие документы необходимо предъявить дополнительно, принимаются в каждом случае индивидуально и исключительно командированными из Германии сотрудниками-дипломатами. Местные кыргызские сотрудники визового отдела не имеют данных полномочий, они действуют исключительно по поручению немецких дипломатов, как и в случае сообщения о принятом решении заявителю. Принятие решения по визовому заявлению осуществляется согласно установленным в Европе и в Германии правовым предписаниям и требованиям, которые должны соблюдаться.



В посольстве пояснили, что заявители, имеющие в этой связи жалобы, могут обращаться в письменной форме к руководству визового отдела (с подробным изложением сути дела или инцидента). В случае получения отказа имеется возможность для возражения.



"Однако посольство отказывается мириться с нападками личностного характера на свой местный персонал. Нападки на неприкосновенность личности или даже на личную безопасность сотрудников негативно влияют на работу визового отдела и посольства в целом и тем самым причиняют вред успешному сотрудничеству между Кыргызстаном и Германией, представляющему для нас высокую ценность", - говорится в сообщении.