Умер амер-миллиардер Росс Перо - несостоявшийся Дональд Трамп

15:37 10.07.2019

Американский бизнесмен Росс Перо умер во вторник на 90-м году жизни, сообщает Bloomberg.

Причины смерти не называются, однако по некоторым данным, в начале года у миллиардера была диагностирована лейкемия.

Бизнесмен дважды, в 1992 и 1996 годах, баллотировался в президенты США как независимый кандидат.