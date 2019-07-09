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|У фрау Меркель опять трясучка. Пора в клинику
16:40 10.07.2019
Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии
Канцлер Германии Ангела Меркель снова была замечена с неконтролируемой дрожью. Это уже третий подобный случай за месяц.
Меркель затрясло во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Об этом сообщает Reuters. Дрожь проняла канцлера Германии во время того, как они с Ринне наблюдали за военными почестями в честь прибытия премьер-министра Финляндии.
Впервые Меркель была замечена трясущейся во время встречи 18 июня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное состояние застало ее во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Ангеле Меркель предложили стакан воды, но она от него отказалась.
Сама Ангела Меркель заявила, что беспокоиться из-за приступов дрожи нет повода. После подобного состояния во время встречи с Зеленским она рассказала, что это связано с обезвоживанием ее организма, поскольку в Берлине было жарко.
Сами эксперты высказали предположения насчет того, с чем могут быть связаны подобные состояния Ангелы Меркель. Это действительно может происходить при обезвоживании, а также при чрезмерном употреблении кофе. Но также это может быть связано с психологическим фактором.
видео тут - https://www.vesti.ru/doc.html?id=3166724&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop