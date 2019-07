Европа отказывается от доллара

16:53 10.07.2019

Джиралди Филип



Администрация Трампа заявляла о намерении заключить новые торговые соглашения, более благоприятные для США, но конечный результат был совершенно иным. Как следствие в международном сообществе сформировался широкий консенсус о том, что Вашингтон нестабилен, он не является надежным партнером, ему нельзя доверять. Это мнение, в свою очередь, привело к тому, что иностранные правительства стали вести разговоры, как обойти банковскую систему США, которая является главным оружием (помимо сбрасывания бомб), используемым для понуждения других подчиниться диктату. Соответственно, кампания "Сделаем Америку снова великой" встретила значительное сопротивление.



Даже беспомощная Германия Ангелы Меркель сейчас понимает, что должны преобладать национальные интересы. Единственная в мире страна, которая сегодня благосклонно относится к США, – Израиль, безусловно, имеющий для этого веские основания, если учесть щедрость администрации Трампа. Все остальные стремятся выбраться из-под американского каблука.



На встрече G20 в Токио Британия, Франция и Германия объявили, что специальный механизм торговли, над которым они работали в этом году, уже задействован. Он называется "Инструмент поддержки торговых обменов" (Instrument in Support of Trade Exchanges, Instex). Этот инструмент даст возможность, избегая американских санкций, торговать вне системы SWIFT, которая номинирована в долларах и фактически контролируется минфином США, и позволит европейским компаниям вести дела с такими странами, как Иран.



Значение этого шага европейцев невозможно недооценить. Это – начало отхода от доминирования доллара в качестве мировой торговой и резервной валюты. Как часто бывает, ущерб, нанесенный Соединенным Штатам, был причинен ими же самими. В течение многих лет велись разговоры о создании торговых механизмов, которые не были бы основаны на долларе, но они не набирали обороты, пока администрация Трампа внезапно не вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном.



В СВПД были и другие государства-участники. И все они возмутились действиями Белого дома, потому как справедливо полагали, что это было хорошее соглашение, предотвращавшее развитие Ираном ядерного оружия и одновременно снижавшее напряженность на Ближнем Востоке. Основные европейские державы – Германия, Франция и Британия, а также Россия и Китай подписали СВПД, он был одобрен Совбезом ООН. Поэтому попытка США уничтожить "план действий" была крайне негативно воспринята другими подписантами. Их гнев усилился, когда Вашингтон заявил, что он восстановит эмбарго против Ирана, а также использует вторичные санкции для наказания любой третьей стороны, которая не соблюдает американские торговые ограничения.



Instex – модернизация предыдущего "инструмента специального назначения", созданного европейцами год назад для того, чтобы вести торговлю с Ираном без каких-либо реальных денежных переводов - что-то вроде бартерной системы, основанной на сбалансировании платежей по стоимости. Объявление об Instex появилось в результате встречи на прошлой неделе в Вене, на которой подписавшие соглашение СВПД страны минус США встретились с официальным представителем правительства Исламской Республики Аббасом Мусави, который назвал это собрание "последним шансом для оставшихся сторон ... собраться и посмотреть, как они могут выполнить свои обязательства перед Ираном".



Тегеран втайне доволен таким развитием событий, хотя у договоренности имеются свои критики, а правительство официально заявляет, что Instex’а недостаточно, и оно продолжит реализацию планов по увеличению производства урана. На прошлой неделе это вызвало немедленный отклик госсекретаря Майка Помпео, выступившего в Нью-Дели: "Если будет конфликт, если будет война, если будет "кинетическая активность", то это потому, что такой выбор сделали иранцы".



Тем не менее, Instex, возможно, станет моделью для создания механизмов, которые позволят Ирану продавать нефть без помех со стороны Вашингтона. Но резкой реакции со стороны Белого дома не ожидается. Пока Instex находился в стадии разработки, американские наблюдатели отмечали, что в Специальный инструмент торговли и финансов Ирана (Iranian Special Trade and Finance Instrument), который будет осуществлять фактическую торговлю, входят те правительственные учреждения, которые уже находятся под санкциями США. Это, вероятно, означает, что Вашингтон прибегнет к вторичным санкциям против европейцев, делая двусторонние отношения еще более ядовитыми. Глобальная торговая война становится явью, и, как отмечалось выше, отказ от доллара как международной резервной валюты является ее вероятным следствием.



Трамп уже "угрожает штрафами против финансового органа, созданного Германией, Британией и Францией для защиты торговли с Исламской Республикой от санкций США". Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, израильтянка (так у автора – С.Д.) Сигал Манделькер, предупредила в письме от 7 мая: "Я призываю вас внимательно рассмотреть потенциальное воздействие Instex на санкции. Участие в действиях, противоречащих санкциям США, может привести к серьезным последствиям, включая потерю доступа к финансовой системе США".



И действительно, Белый Дом, похоже, готов вступить в экономическую войну с Европой по вопросу о наказании Ирана. Министерство финансов опубликовало заявление в отношении письма Манделькер, в котором говорится, что "организации, которые совершают торговые операции с иранским режимом какими бы то ни было способами, могут подвергнуться значительному риску санкций, и казначейство намерено агрессивно обеспечивать соблюдение наших полномочий". Помпео также открыто заявил во время визита в Лондон 8 мая: "…не имеет значения, какой там используется инструмент – если транзакция подлежит санкциям, то мы оценим ее, рассмотрим и при необходимости наложим санкции против тех, кто участвовал в этой транзакции. Это очень просто".



Не лишено смысла пожелание европейцам успеха, поскольку они выступают за свободную торговлю, а также демонстрируют свою оппозицию тактике запугивания с использованием мировой финансовой системы со стороны Белого дома.



Если доллар перестает быть мировой торговой и резервной валютой, что из того? Это будет означать, что минфину, возможно, придется прекратить печатать излишки долларов, а способность США устанавливать глобальную гегемонию по кредитной карте вполне может быть затруднена. Это стало бы хорошим итогом. Можно также надеяться, что скоро Соединенные Штаты снова будут нормальной страной, которую американцы вновь с гордостью назовут своим домом.



Филип Джиралди, эксперт по противодействию терроризму (США)



Перевод Сергея Духанова, специально для "ВПК"



Публикуется с разрешения издателя (https://www.strategic-culture.org/news/2019/07/04/goodbye-dollar-it-was-nice-knowing-you/)



Справка "ВПК"



Филип Джиралди (Philip Giraldi) – бывший сотрудник военной разведки и ЦРУ США. Около 20 лет работал в Турции, Италии, Германии и Испании (с 1989 по 1992-й – руководитель резидентуры ЦРУ в Барселоне). Владеет испанским, итальянским, немецким и турецким языками. В настоящее время – исполнительный директор Council for the National Interest.