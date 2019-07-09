 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крупнейшая в мире ГЭС взволновала весь Китай
16:58 10.07.2019

Власти отрицают угрозу плотине ГЭС "Три ущелья"

Представители китайской государственной корпорации Three Gorges Corporation официально заявили, что плотине крупнейшей в мире по установленной мощности (22,5 Гвт) ГЭС "Три ущелья" ничего не угрожает. Накануне в китайских социальных сетях начали циркулировать спутниковые снимки, вызвавшие сомнения в целостности плотины.

В минувшие выходные государственные СМИ КНР, а спустя день и государственная корпорация Three Gorges Corporation, отвечающая за эксплуатацию крупнейшей в мире ГЭС "Три ущелья" (провинция Хубэй), заявили, что 185-метровой плотине этой ГЭС ничего не угрожает и ее структура является целостной.

Таким образом власти отреагировали на появившиеся в китайском аналоге Twitter - сервисе микроблогов Weibo - массовые предположения о том, что плотина "смещается" и ее структура может быть нарушена, что, в свою очередь, может вызвать прорыв плотины и наводнение. Пользователи обосновывали свои предположения спутниковыми снимками Google Maps.

Представители государственной корпорации заявили, что под влиянием температурных колебаний и изменения уровня воды в реке Янцзы, на которой установлена плотина, она могла сместиться на несколько миллиметров, но это не означает нарушения целостности плотины.

Непонятно, как пользователи смогли разглядеть на спутниковых снимках смещение плотины на несколько миллиметров. Поэтому представители китайского правительства подвергли сомнению и сами кадры.

Представители Google и сервиса Google Maps пока никак не комментируют ситуацию.

В свое время строительство крупнейшей в мире ГЭС вызвало в Китае немало общественной критики из-за задержек в строительстве и последствий для экологии. Китайские власти последовательно отрицали критику в адрес проекта, однако в 2011 году признали, что проект вызвал более значительные, чем ожидалось, последствия для окружающей среды, и пообещали выделить дополнительно $18 млрд на ликвидацию последствий. Однако, по неофициальной информации, в итоге была выделена лишь половина из обещанных средств.

По словам одного из активных критиков этого проекта, китайского геолога Фан Сяо, проблема в том, что власти объявили проект "национальным достоянием" и просто запретили его критиковать. По его словам, слухи появились из-за непрозрачности проекта и отсутствия открытого обсуждения последствий. "Если обсуждение каких-то проблем стигматизировано, то не остается больше ничего, как спрятать голову в песок и обманывать самих себя,- считает геолог.- Такая тактика не приведет к решению проблемы и только ухудшит ситуацию".

Евгений Хвостик

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1562767080
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