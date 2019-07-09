Крапленый Туск. Либералов одолели демоны, - Л.Шевцов

17:01 10.07.2019 Председатель Евросовета подтвердил, что главная ценность Запада – он сам



Шевцов Леонтий



Интервью Владимира Путина журналистам FT накануне саммита "Двадцатки" было растиражировано всеми мировыми массмедиа. Наш президент говорил о проблемах международной безопасности и торговли, взаимоотношениях России с другими странами. Но наибольшее внимание за рубежом привлекло высказывание о либерализме, хотя в общем контексте оно заняло не более семи минут.



Либеральная идея устарела, так как противоречит интересам подавляющего большинства народов, отметил Путин, доминирование либерализма завершено. В то же время не имелось в виду уничтожение идеи как таковой, более того, президент полагает, что она имеет право на существование и ее необходимо в чем-то поддерживать.



Но не надо считать, что концепция эта имеет право на абсолютное доминирование. Народы сами вправе решать, какую идеологию и форму власти выбрать. Неприятие навязывания всего нетрадиционного в различных областях, особенно тем, кто этого не приемлет в силу менталитета, культуры, религии, вековых, а порой тысячелетних ценностей, стало главной мыслью интервью. Либеральные идеи очень часто внедряются принудительно и даже агрессивно. Доминанты толерантности не должны "крышевать" насилие и быть причиной вооруженных конфликтов, локальных войн, в которых гибнут и калечатся люди, миллионы теряют родину и мигрируют, а страны лишаются государственности.



Крапленый Туск



Одним из первых отреагировал на высказывание о том, что либерализм утратил свое значение и не соответствует изначальным принципам, глава Евросовета Дональд Туск. Фактически он обвинил президента России в тройном грехе: авторитаризме, культе личности и олигархате: "Тот, кто говорит, что либеральная идея устарела, также утверждает, что устарели свобода верховного права и права человека". Вывод, отмечу, сомнительный с точки зрения логики, поскольку свобода и права человека могут существовать и вне либеральной конструкции.



" Организаторы кровавой борьбы за демократию, свободу, права человека ничем не рискуют "



Но Владимир Путин согласен с тем, что авторитаризм, культ личности и олигархат устарели и себя изжили. Однако в реальности неплохо себя чувствуют во многих странах. Эти проблемы должны решаться народами конкретных стран, и не надо пытаться их судить, тем более менять власть силой оружия.



Удивляет не позиция Туска, а то, как она выражена. Ведь он политик, руководитель большой организации. По собственному его признанию, из-за разницы часовых поясов у него было много времени, чтобы ознакомиться с интервью и высказать свою позицию толерантно, уважительно согласно изначальным принципам, предложенным на заре либерализма. Однако уважения к собеседнику, корректности, элементарной грамотности в ваших высказываниях, г-н Туск, не наблюдается. Ведь вы полемизируете с одним из самых авторитетных политиков мира, руководителем ядерной державы, доброжелательно делящимся своим видением миропорядка и жизни в целом.



Где ваша толерантность? Тон и аргументация на уровне кухонных споров. Где ваш либерализм? Где политическая да и просто человеческая культура, основами которой вы должны были бы овладеть, работая в стенах уважаемой организации? Увы, сбивчивое выступление не стало образцом элементарной воспитанности и уважения к чужому мнению, пусть бы и противоречащему вашим позиции и убеждениям.



Фактически слово "либерализм" для Дональда Туска – синоним упомянутых им принципов (то есть "священной коровы"), работающих вечно, независимо от многообразия мира, остающихся незыблемыми на протяжении трехсотлетней истории. Самое удивительное, что один из главных либералов (положено по должности!) выступил как человек, игнорирующий другие мнения. Фактически он пытается представить Владимира Путина не признающим свободы и прочие ценности либерализма. Противоречие в том, что либералы сегодня как в Европе, так и за океаном узурпировали право на понимание свободы, иное мнение в расчет не принимается.



В своей оценке Туск показал полную нетерпимость к чужому мнению и то, что в лице главы Европейского совета и иже с ним современный либерализм одряхлел и утратил заложенные родоначальниками ценности.



Дональд Туск – типичный представитель нелиберального либерализма. В конечном счете практика, а не теория, не слово – критерий истины. Не единомышленники ли Туска под либеральным знаменем бесцеремонно вмешивались во внутренние процессы на Украине, спровоцировали там госпереворот, а сегодня поддерживают там "свободу" ущемления прав многомиллионной части русскоязычного населения? Не они ли поощряют факельные шествия неонацистов на Украине и в Прибалтике?



Либеральные ширмочки



Зародившись в XVIII веке, понятие либерализма приобрело значение, связанное с идеалами свободы. Крупным планом – это стремление к свободе человеческого духа от ограничений, налагаемых религией, традициями, государством и любыми другими структурами.



Определение понятия "либерал" в странах разное, оно менялось, расширялось и дополнялось, переносилось в различные сферы деятельности уже не только личности, но и государства. Появились партии, борющиеся за эти ценности. Правда, возникает первое противоречие с правами и свободами для тех, кто этих взглядов не придерживается, особенно если они навязываются силой оружия, разрушением государственности и гибелью миллионов людей.



У нас в России либералы, их часто называют западниками, ориентируются на Европу и США. Допустимо, если бы они ограничивались диспутами и разработкой теории с последующим открытым обсуждением своих идей. Но они переносят противоречия в своей среде на политику, экономику, культурно-мировоззренческую сферу и социальные отношения. Нашему народу стараются привить либеральные западные ценности, не соответствующие менталитету, традициям. Оказывается, этнос с тысячелетней историей нуждается в совете и поучениях страны, существующей пару веков и собранной в какой-то степени не из самых лучших представителей десятка государств и, кстати, уничтожившей истинных хозяев захваченной земли, разрушившей их цивилизацию.



Сегодня изначальное понятие либерализма его не в меру ревностные поклонники затаскали, испоганили. Декларируемые принципы свободы, прав человека и демократии сделались ширмочкой для вмешательства во внутренние дела других государств и превращения их в неоколониальные страны. В первую очередь это касается обладателей энергоресурсов.



Организаторы акций под либеральными лозунгами ничем лично не рискуют в борьбе за демократию, свободу и права человека, в результате которых страдает народ. Они в конечном счете ни за что не отвечают, а безнаказанность ведет к безответственности.



Гибнут и остаются калеками миллионы людей, которым по большому счету все равно, по какой причине они теряют здоровье и единственную жизнь. Вполне уместно вспомнить мысль Махатма Ганди: "Какая разница для мертвых сирот бездомных, во имя чего творятся произвол и разрушения – во имя тоталитаризма или во имя священной демократии и либерализации?", то есть под какими лозунгами или принципами убивают людей.



Идеи либерализма, который подразумевает идеалы и стремления личности и общества, узурпированы либералами, хотя они давным-давно имеют место в любой религии и моральных устоях народов. Да, были времена, когда во имя веры истребляли людей, но даже в религии, за исключением представителей некоторых радикальных течений, отошли от этого во имя жизни человека.



Россия – пример для понимания значения этой сферы в жизни многонациональных государств. Екатерина Великая в 1788 году, понимая важность мирного развития страны и учитывая долю мусульманского населения, определила ислам второй государственной религией России.



Под предлогом защиты и внедрения либеральных ценностей с помощью авианосцев и бомбардировщиков уничтожаются целые народы. В настоящее время при поддержке глобальных массмедиа, теории и практики "цветных революций" эта преступная политика творится для утверждения гегемонии в мировой системе ХХI века. Пора заканчивать с этой ложью и истреблением большей части человечества, которая, по определению тех же либеральных лидеров и партий, не входит в золотой миллиард. Очень интересно и то, как он вписывается в западные ценности, права и свободы, конкретно в идеи современного либерализма?



Узурпаторы свободы



Разница между узурпированной либерализмом теорией и практическими действиями его адептов достаточно очевидна. Точно так же затасканы слова "демократия и гуманизм", которыми прикрывают вмешательство, в том числе вооруженное, с целью откровенного грабежа потенциально богатых стран. Адепты отказываются принимать во внимание, что мир разнообразен и каждый народ имеет право на национальную идентичность. Либерализму ХХI века, по существу изжившему себя, присуще лицемерие, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступкам приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели.



Почему высказывание Владимира Путина о понятии "либерализм", подчеркиваю, не принципах, а о современном практическом использовании и его узурпации как синонима свободы, встревожило Запад и наших поборников свободомыслия? Потому что это оружие в гибридной войне с Россией, чтобы лишить ее самостоятельности, независимости, а в конечном счете разрушить тысячелетний генетический код.



Роль руководителя РФ, гаранта ее существования, благополучия народа и безопасности страны трудно переоценить. Россия процветает, когда приходит достойная страны личность. К сожалению, так бывает не всегда. Какая-то закономерность все же присутствует. Один приходит, нечеловеческим личным трудом и усилиями, мобилизацией всего народа делает страну сильной державой. После него другой почивает на лаврах, можно сказать, красуется на должности, ничего не сделав полезного. Приходит третий и разваливает страну, образно говоря, доводит ее до ручки. Спасает новый, который для возрождения державы, ее величия начинает чуть ли не с нуля – очередной цикл.



Сильная Россия никому, кроме нас, не нужна. Это надо принять как факт. У наших противников всегда присутствует желание, видя ее огромность, богатство, потенциал, которого нет ни у кого, ослабить страну, а затем поделить. Сегодня борьба либералов против России ассоциируется с противостоянием Путину. Запад, США и доморощенная оппозиция, которая сплошь либеральна, готовы на все и ждут смены руководителя, которая, по их разумению, обеспечит исполнение замысла развала страны и уничтожение ее как цивилизации.



Идет гибридная война против нас. Технология "цветной революции" проверена более чем в сорока странах, разработана методология ее применения в России.



Но провернуть такое в сильном государстве с державным лидером сложно, для этого надо показать его деспотом, диктатором, а страну объявить угрозой международной безопасности. Демонизация лидеров – одна из целей "цветной революции". Голубая мечта либералов, США и Запада в целом – вдруг удастся протащить руководителя-либерала с новым, но заемным мышлением, и все будет, как в 1991 году. Как им хочется ускорить этот процесс, приблизить время, для этого они готовы на все, почти как по Марксу, капитал, предполагающий 300 процентов прибыли: "Нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти хотя бы под страхом виселицы". Но у либералов смертная казнь отменена, то есть тормоза отсутствуют.



Попытка изоляции России провалилась, а ведь семь – десять лет назад это была одна из главных задач. Сегодня об этом даже противники перестали говорить.



Авторитет Путина в мире неуклонно растет. На Западе, невзирая на попытки карманных СМИ создать образ автократа, о диктаторстве уже речи нет. Пример – доброжелательное отношение к Путину руководителей многих стран. Приходится отдавать ему должное. Вот как отзывается о Владимире Владимировиче австрийская газета Der Standard: "Президент Путин бешено популярен среди политиков самых разных взглядов", "Путин выступает за порядок в погружающемся во все больший хаос мире", "Он не поддерживает господство американского доллара на мировом рынке, выступает против либерализма, а также борется с пропагандой феминизации и гомосексуализма" (подчеркну: именно с пропагандой).



Почему же президенту США Дональду Трампу не предъявляются претензии за игнорирование либеральных ценностей (таких как равноправие, соблюдение законов и соглашений), за развязывание вооруженных конфликтов и войн?



Либералы спрятали голову вместе со своими ценностями в песок, а туловище осталось беззащитным, которое Трамп и ему подобные используют так, как им хочется. Налицо все признаки болезни. Это фобия, в психиатрии – сильно выраженный, навязчивый, упорный страх, не поддающийся полному логическому объяснению. В геополитике, используя данный термин, правильнее говорить о "россияфобии" (а не "русофобии").



На Западе подчеркивают, что президент Путин говорит правду. На это неспособен ни один лидер, прикрывающийся политкорректностью. Вроде бы благозвучное слово, но если называть вещи своими именами, применительно к либерализму это есть лживость как форма поведения, характеризуемая сознательным стремлением создать у других ложное представление о фактах и событиях для извлечения выгод или предотвращения негативных последствий. В настоящее время Запад сосредотачивается, и следует ожидать, что очень скоро на позицию Владимира Путина насчет либерализма и на него лично прольются очередные ушаты лжи.



Заголовок газетной версии – "Тоталитарный либерализм".



Леонтий Шевцов,

генерал-полковник, член Союза журналистов России

Опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года Источник - ВПК

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